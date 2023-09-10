電信新三雄時代：兩小業者被併曝辛酸，20萬用戶出走、門市砍半
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遠亞併、台台併程序尚未走完，台灣之星與亞太電信已關閉上百家門市。此外，因審查程序曠日費時，電信2小都持續面臨虧損與負債。亞太電信今年上半年淨損新台幣24.18億元，每股虧損0.57元。而台灣之星今年上半年淨損18.67億元，每股虧損0.3元。
（中央社）國內兩大電信合併案程序尚未走完，台灣之星與亞太電信的驪歌已響起。內部人士透露，許多基站已撤，門市也關到剩一半，合計流失逾20萬用戶，第一線員工苦嘆，「盼被用戶謾罵無期的日子快結束」。
今（2024）年初，「遠傳併亞太電」、「台灣大併台灣之星」經國家通訊傳播委員會（NCC）拍板通過，「遠亞併」在7月底率先獲公平會核准，後續還有亞太電下市等程序要走；公平會近期則宣布延長「台台併」審查期。市場推估，兩大電信合併基準日可能落在今年第4季，將打破電信業過去「三大兩小」的生態，進入新三雄時代。
拆基站沒訊號客訴暴增，用戶出走、升級不想等
儘管合併程序尚未走完，「兩小」的營運模式已進入收尾階段。內部人士透露，「部分偏遠地區的基地台已先拆除」，且為避免資源重複投資，早已收手不建設，更不可能維運網路設備。
業界人士私下指出，小業者考量馬上要被整併，就先行撤出一些共站，用戶在部分地區就沒訊號，網路品質與涵蓋下滑，也直接反映在客訴數量上。
電信消費爭議處理中心公布的月報顯示，台灣之星與亞太電信在近1年有關網路通訊品質的客訴量都居高不下。以今年7月為例，兩家小業者合計被申訴的案件達177件，占所有業者約40%的客訴比重，大幅超越用戶是數倍規模的其他3家業者。
數據也顯示兩家小業者用戶數大量流失，台灣之星、亞太電信在宣布被併購時的用戶數分別為267.4萬戶、209萬戶，至今年7月底已分別流失13.7萬戶、6.9萬戶，合計約20個月就減少20.6萬用戶數，電信三雄則呈現穩定上升趨勢。
不過，第一線電信員工透露，小業者用戶流失是「非戰之罪」，除了因應長約率先移轉的企業用戶外，大部分流失客戶都是響應NCC打擊詐騙，嚴加管制企業用戶；但他坦言，扣除企業客戶管制後，「一般用戶的流失速度其實也比過去高很多」。由於網路品質變差，更得承受「用戶客訴的謾罵無期」，所幸終於熬到合併通過近在咫尺，他苦笑「這些日子終於快結束了」。
事實上，為保護用戶權益，NCC已規定台灣大和遠傳要保障台灣之星、亞太電信現有用戶契約，並提供無差別服務，現有合約方案都可到明年底；台灣之星曾強打的「終生契約」方案，台灣大也得概括承受，必須讓用戶使用到2033年4G頻譜年限到期。
通訊行員工就分析，合併後小業者用戶等於「用便宜資費保送網路升級」，當時吸引不少用戶特地攜碼（NP）到小業者陣營，形成消費者「甘願忍受品質下滑，也要苦撐到底」的奇特現象。
不過，不少外送員都在網路論壇上反映，近期兩家小業者網路穩定性下滑，造成工作上很大不便，已考慮先「落跑」；申辦台灣之星門號多年的蔡小姐就表示，「訊號變差，寧可不撿現成的便宜也要先跳船」。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，合併過程中，電信業者的確在網路架構、基地台布建、頻率資源規劃、資費方案、服務據點等有調整經營模式，但無論是否完成合併案，業者仍須提供一定品質的電信服務。
翁柏宗表示，NCC會提醒業者，網路整併過程客訴上升趨勢，要求業者須依營運計畫與承諾提供服務，以維護用戶權益。
兩小業者大砍近半門市，電信業醞釀通路關店潮
此外，兩家小業者的電信門市也開始退場。根據統計，全台5大電信的通路數原本合計近2900家，中華電、遠傳與台灣大的直營加特約門市各有700多家，台灣之星約400家、亞太電信約350家。電信業者指出，「亞太電信門市至今已關閉上百家，台灣之星直營門市更關到只剩190家」，等於兩家小業者至今砍了近一半的門市。
亞太電信表示，因應合併，今年度計畫性調整門市據點，現有門市服務量能不變，因公平會率先審核通過，9月1日起亞太電信用戶已可在遠傳門市進行繳費等作業。
電信高層私下透露，電信門市通常有群聚效應，不是開在隔壁，就是在同一條街，「合併後自然不必多租一個店面」，未來會視服務和地點進行門市調整，且疫後消費者使用數位門市的頻率拉高，實體通路的整併潮將會「越演越烈」。
電信業合併審查費時，小業者處境雪上加霜
電信業是重資本的產業，台灣之星、亞太電信不堪標金與設備等沉重負擔，尋求合併止血停損，但審查程序曠日費時，讓小業者的處境雪上加霜。根據亞太電信公布財報，累計今年上半年淨損新台幣24.18億元，每股虧損0.57元，每股淨值僅剩4.97元，低於股本1/2，已打入全額交割股，負債總額更達171.8億元。
台灣之星今年上半年淨損18.67億元，每股虧損0.3元，虧損較去年同期擴大，每股淨值僅3.25元；因為當年搶5G頻譜積極投標，負債總額更高達337.61億元。
「合併審查期整整要快2年」，業界人士指出，小型電信業者當初決定退出戰場，就是因為虧損難以負荷；而結算兩家公司今年上半年淨損合計逾42億元，「如果審查腳步快一點，這些錢可能都不必浪費」，且礙於公司治理原則，許多整併的事情也不能提前做，只能空轉和燒錢。
有電信專家緩頰，「5家變3家」在任何產業上都是整併的大事，「你不能說主管機關有錯，但要證明查得有意義」，否則犧牲的只是小業者用戶消費權益。
公平交易委員會副主委陳志民表示，這兩大結合案仰賴深入的經濟分析、數據佐證，業務單位可能得做進一步的專業研判、量化分析，這些都需要時間；他認為，未來台灣的電信市場結構會有很大改變，將進入外界形容的「三強鼎立」，對消費者影響很大，「市場會更集中，要謹慎以對」。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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