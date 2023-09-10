《華爾街日報》：王毅將缺席聯合國大會，習近平11月訪美恐添變數
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中國原先計劃派外交部長王毅出席聯合國年度政府領袖會議，然而有消息指出，北京將改派中國國家副主席韓正出席。而王毅的缺席也將引發一個問題，即這位最高層級中國外交官員何時才會前往美國，以便中美雙方敲定習近平11月出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會事宜。
（中央社）據聽取過簡報的知情人士說法，北京計劃派中國國家副主席韓正出席本（9）月稍晚舉行的聯合國年度政府領袖會議，而不是像先前暗示過的，派最高層級外交政策官員展開更廣泛訪美行程。
《華爾街日報》報導，韓正做為國家副主席，角色大體上屬儀式性的。派遣韓正的決定為中國國家主席習近平預計11月出席在舊金山舉行的亞太領袖高峰會的規劃進程平添變數。
北京和華府的外交官數月以來一直在為習近平訪美鋪路。7月底時，中方官員才向美方對口官員表示，中國外交部長王毅會出席9月19日開幕的聯合國大會總辯論。中方官員表示，王毅訪美期間可能會前往華府，詳細商討習近平訪舊金山的準備工作。
王毅缺席聯合國大會引發一個問題，即這位最高層級中國外交官員何時才會前往美國，以便雙方得以敲定習近平11月出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會事宜。
除了峰會本身之外，此行還會包含這位中國領導人和美國總統拜登之間的單獨會談。兩國官員都認為，這場會晤可能會推進數月以來嘗試穩定關係所作的努力。
王毅仍有可能另行造訪美國。與北京關係密切人士透露，他稍早原則上接受拜登政府的訪美邀請，雙方正致力就王毅訪美時間進行安排。
不過，中國領導階層派韓正的決定凸顯北京喜歡改變劇本，讓其他國家措手不及，以便取得籌碼。習近平也缺席本週末登場的20國集團（G20）峰會。
北京當局未交代習近平為何缺席，不過這場峰會是由與中國存在不穩定邊境爭端的競爭對手印度主辦，而且美國及其盟國也很可能將峰會聚焦於中國夥伴俄羅斯所發動的對烏克蘭戰爭上。
北京當局今（2023）年夏天陸續接待拜登政府高層官員，其中最近期的一位是商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。中美同意就商業和投資事務定期舉行討論，並針對技術控管問題成立工作小組。
不過，在那些導致兩國關係充滿摩擦的政策上，北京和華府都沒有做出讓步。雷蒙多和其他美國政府官員拒絕在半導體出口的限制措施上退讓。美方指稱，半導體出口管制目的在避免技術落入中國軍方手中，但此舉打擊了習近平要讓中國成為創新大國的雄心壯志。
此外，拜登政府希望中美軍方恢復聯繫，以降低發生意外和誤判情勢的可能，不過同樣吃了北京的閉門羹。中方也收緊了部分美國技術的使用限制，包括禁止政府機關職員在辦公時使用蘋果公司（Apple Inc.）iPhone手機或其他外國品牌的裝置。
美國一些中國觀察家將北京近日舉措視為一種跡象，即中國領導階層可能正試圖進行施壓，以迫使美國做出諸如放寬對中國的技術限制等讓步，好讓習近平願意出席APEC峰會，才有可能與拜登展開會談。
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延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html