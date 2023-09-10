《華爾街日報》：王毅將缺席聯合國大會，習近平11月訪美恐添變數

（中央社）據聽取過簡報的知情人士說法，北京計劃派中國國家副主席韓正出席本（9）月稍晚舉行的聯合國年度政府領袖會議，而不是像先前暗示過的，派最高層級外交政策官員展開更廣泛訪美行程。

《華爾街日報》報導，韓正做為國家副主席，角色大體上屬儀式性的。派遣韓正的決定為中國國家主席習近平預計11月出席在舊金山舉行的亞太領袖高峰會的規劃進程平添變數。

北京和華府的外交官數月以來一直在為習近平訪美鋪路。7月底時，中方官員才向美方對口官員表示，中國外交部長王毅會出席9月19日開幕的聯合國大會總辯論。中方官員表示，王毅訪美期間可能會前往華府，詳細商討習近平訪舊金山的準備工作。

王毅缺席聯合國大會引發一個問題，即這位最高層級中國外交官員何時才會前往美國，以便雙方得以敲定習近平11月出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會事宜。

除了峰會本身之外，此行還會包含這位中國領導人和美國總統拜登之間的單獨會談。兩國官員都認為，這場會晤可能會推進數月以來嘗試穩定關係所作的努力。

王毅仍有可能另行造訪美國。與北京關係密切人士透露，他稍早原則上接受拜登政府的訪美邀請，雙方正致力就王毅訪美時間進行安排。

不過，中國領導階層派韓正的決定凸顯北京喜歡改變劇本，讓其他國家措手不及，以便取得籌碼。習近平也缺席本週末登場的20國集團（G20）峰會。

北京當局未交代習近平為何缺席，不過這場峰會是由與中國存在不穩定邊境爭端的競爭對手印度主辦，而且美國及其盟國也很可能將峰會聚焦於中國夥伴俄羅斯所發動的對烏克蘭戰爭上。

北京當局今（2023）年夏天陸續接待拜登政府高層官員，其中最近期的一位是商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。中美同意就商業和投資事務定期舉行討論，並針對技術控管問題成立工作小組。

不過，在那些導致兩國關係充滿摩擦的政策上，北京和華府都沒有做出讓步。雷蒙多和其他美國政府官員拒絕在半導體出口的限制措施上退讓。美方指稱，半導體出口管制目的在避免技術落入中國軍方手中，但此舉打擊了習近平要讓中國成為創新大國的雄心壯志。

此外，拜登政府希望中美軍方恢復聯繫，以降低發生意外和誤判情勢的可能，不過同樣吃了北京的閉門羹。中方也收緊了部分美國技術的使用限制，包括禁止政府機關職員在辦公時使用蘋果公司（Apple Inc.）iPhone手機或其他外國品牌的裝置。

美國一些中國觀察家將北京近日舉措視為一種跡象，即中國領導階層可能正試圖進行施壓，以迫使美國做出諸如放寬對中國的技術限制等讓步，好讓習近平願意出席APEC峰會，才有可能與拜登展開會談。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航