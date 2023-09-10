台灣入聯遊行在紐約：300人水陸並進傳達訴求，駐紐約辦事處派宣傳車助陣
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台灣加入聯合國遊行9日於紐約登場，駐紐約辦事處長李光章說，聯合國宗旨是維護世界和平與安全，包括採取有效行動維護和平，防止及消除對和平的威脅。台灣安全世界就安全，台海和平世界就和平，這已是國際社會普遍共識。
（中央社）聯合國大會舉行之際，大紐約地區僑界今（9）日遊行且搭船，水陸並進傳達入聯訴求。駐紐約辦事處派出餐車形式的宣傳車助陣，盼國際社會與台灣同在，共同守護台海和平、世界安全。
遊行在第78屆聯大期間登場，起點為曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館，沿西42街走向時報廣場，經布萊恩公園後抵達終點紐約公共圖書館。近300人途經紐約市最熱鬧地區，高舉各式旗幟、標語，呼喊Keep Taiwan Free（守護台灣自由）、UN for Taiwan（台灣入聯）等口號，為台灣發聲。
上百人隨後赴碼頭搭乘懸掛Keep Taiwan Free巨幅標語的遊船，在東河、自由女神像附近等繁忙水道傳達訴求，最後駛經聯合國總部表達決心。
活動策劃人許伯丞接受《中央社》訪問時說，這是台灣入聯遊行多年來首次與遊輪結合，希望更多人在紐約看到台灣、知道台灣遭聯合國排除在外的事實，期盼這個世界之都所有人民都支持台灣入聯。
駐紐約辦事處延續近年做法，聯大開議後於時報廣場的廣告螢幕放送動畫短片，傳達台灣盼有意義參與聯合國及共同守護和平的訴求。短片以粉橘色為底，結合台灣山海意象；畫面中台灣藍鵲飛向聯合國，表達台灣人民盼與世界攜手守護和平的心聲。
駐紐約辦事處長李光章說，聯合國宗旨是維護世界和平與安全，包括採取有效行動維護和平，防止及消除對和平的威脅。台灣安全世界就安全，台海和平世界就和平，這已是國際社會普遍共識。
一台採用與上述短片同樣視覺設計的餐車今天在紐約街頭亮相，車身印有Global Peace with Taiwan（攜手台灣，維護世界和平）字樣，並透過互動遊戲，和紐約客分享別具台灣味的冬瓜茶、芭樂汁及珍奶冰棒。這是駐處首次嘗試以宣傳車吸引在地人目光。
立法委員蔡適應、陳亭妃、陳明文、陳歐珀、張宏陸、賴香伶及陳椒華除參與台灣入聯遊行，也到宣傳車前宣布活動起跑，並品嚐台式冰品。
陳亭妃受訪時說，紐約到處都是餐車，用貼近在地人生活的方式行銷台灣，讓大家更了解台灣、更清楚台灣在哪裡，非常重要。
張宏陸表示，台灣多年來努力加入聯合國，不只台灣2300萬人希望，世界上很多國家也希望台灣貢獻力量，只有中共在反對。7名立委這次組團到紐約，就是要讓世界聽見台灣期盼加入聯合國、參與聯合國所有組織的聲音。
友邦貝里斯駐聯合國常任代表傅勒（Carlos Fuller）、帛琉駐聯合國常任代表塞德（Ilana Seid）共同參與宣傳車亮相活動，並在遊行結束後發言，支持台灣有意義參與聯合國，為早日實現永續發展目標（SDGs）貢獻心力。
遊行沿途不少民眾熱情回應，拿著宣傳品叫好，來自紐約上州雪城（Syracuse）的史密斯（Milledge Smith）與妻子黛安娜（Diana Smith）更是中途加入遊行且搭船，力挺到底。
這對年逾70的退伍軍人夫妻檔曾在1980年代訪台，孫女跟台灣人訂婚，台灣因而對他們別具意義。史密斯受訪時說，台灣對世界貢獻甚多，世界也需要台灣；今天的遊行很有趣，也有其必要，因為台灣人民必須獲聯合國承認。
史密斯在東河上用擴音器向遊行參與者說：「總有一天，你們會成為世界承認的國家。」
新聞來源
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：王毅將缺席聯合國大會，習近平11月訪美恐添變數
- 聯合國大會下週紐約登場：外交部聯合國推案提4大訴求，學者分析可關注美國助台力道
- 外交部將提案參與聯合國體系，AIT肯定台灣公衛、工業成就，稱「排除台灣是聯合國的損失」
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html