台灣入聯遊行在紐約：300人水陸並進傳達訴求，駐紐約辦事處派宣傳車助陣

（中央社）聯合國大會舉行之際，大紐約地區僑界今（9）日遊行且搭船，水陸並進傳達入聯訴求。駐紐約辦事處派出餐車形式的宣傳車助陣，盼國際社會與台灣同在，共同守護台海和平、世界安全。

遊行在第78屆聯大期間登場，起點為曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館，沿西42街走向時報廣場，經布萊恩公園後抵達終點紐約公共圖書館。近300人途經紐約市最熱鬧地區，高舉各式旗幟、標語，呼喊Keep Taiwan Free（守護台灣自由）、UN for Taiwan（台灣入聯）等口號，為台灣發聲。

上百人隨後赴碼頭搭乘懸掛Keep Taiwan Free巨幅標語的遊船，在東河、自由女神像附近等繁忙水道傳達訴求，最後駛經聯合國總部表達決心。

Photo Credit: 中央社 部分參與者在鄰近聯合國總部的東河上呼口號傳達入聯訴求。

活動策劃人許伯丞接受《中央社》訪問時說，這是台灣入聯遊行多年來首次與遊輪結合，希望更多人在紐約看到台灣、知道台灣遭聯合國排除在外的事實，期盼這個世界之都所有人民都支持台灣入聯。

駐紐約辦事處延續近年做法，聯大開議後於時報廣場的廣告螢幕放送動畫短片，傳達台灣盼有意義參與聯合國及共同守護和平的訴求。短片以粉橘色為底，結合台灣山海意象；畫面中台灣藍鵲飛向聯合國，表達台灣人民盼與世界攜手守護和平的心聲。

駐紐約辦事處長李光章說，聯合國宗旨是維護世界和平與安全，包括採取有效行動維護和平，防止及消除對和平的威脅。台灣安全世界就安全，台海和平世界就和平，這已是國際社會普遍共識。

一台採用與上述短片同樣視覺設計的餐車今天在紐約街頭亮相，車身印有Global Peace with Taiwan（攜手台灣，維護世界和平）字樣，並透過互動遊戲，和紐約客分享別具台灣味的冬瓜茶、芭樂汁及珍奶冰棒。這是駐處首次嘗試以宣傳車吸引在地人目光。

立法委員蔡適應、陳亭妃、陳明文、陳歐珀、張宏陸、賴香伶及陳椒華除參與台灣入聯遊行，也到宣傳車前宣布活動起跑，並品嚐台式冰品。

陳亭妃受訪時說，紐約到處都是餐車，用貼近在地人生活的方式行銷台灣，讓大家更了解台灣、更清楚台灣在哪裡，非常重要。

張宏陸表示，台灣多年來努力加入聯合國，不只台灣2300萬人希望，世界上很多國家也希望台灣貢獻力量，只有中共在反對。7名立委這次組團到紐約，就是要讓世界聽見台灣期盼加入聯合國、參與聯合國所有組織的聲音。

友邦貝里斯駐聯合國常任代表傅勒（Carlos Fuller）、帛琉駐聯合國常任代表塞德（Ilana Seid）共同參與宣傳車亮相活動，並在遊行結束後發言，支持台灣有意義參與聯合國，為早日實現永續發展目標（SDGs）貢獻心力。

遊行沿途不少民眾熱情回應，拿著宣傳品叫好，來自紐約上州雪城（Syracuse）的史密斯（Milledge Smith）與妻子黛安娜（Diana Smith）更是中途加入遊行且搭船，力挺到底。

這對年逾70的退伍軍人夫妻檔曾在1980年代訪台，孫女跟台灣人訂婚，台灣因而對他們別具意義。史密斯受訪時說，台灣對世界貢獻甚多，世界也需要台灣；今天的遊行很有趣，也有其必要，因為台灣人民必須獲聯合國承認。

史密斯在東河上用擴音器向遊行參與者說：「總有一天，你們會成為世界承認的國家。」

Photo Credit: 中央社 參與者行經時報廣場時手持各式旗幟、標語並高呼入聯口號。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航