民調超車柯，侯友宜：因拿出人民有感的政見；柯文哲開講批賴稱「常忘了侯的存在」
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有民調顯示侯友宜支持度超車柯文哲，侯友宜認為，最大關鍵在於這段時間他拿出有感的政見，魄力改革、解決民怨，才贏得人民的信任。而昨天朱立倫才拋出想與柯文哲會面喝咖啡的想法，柯文哲就在演說中提到侯友宜時表示，「常常讓我忘了他的存在」。
民調傳超車柯文哲，侯友宜：因拿出有感政見
（中央社）有媒體報導，國民黨總統參選人侯友宜民調超車民眾黨總統參選人柯文哲，侯友宜今（10）日指出，主要是這段時間拿出人民有感的政見，這才是身為總統參選人贏得信任的最主要關鍵。
侯友宜上午到桃園市八德區出席「嘉義人挺家己人」桃園嘉義同鄉會挺侯大會，他會前接受媒體聯訪表示，嘉義人是他的鄉親，很多嘉義人在外打拚，這次選舉對嘉義人很重要，不是要顧嘉義而已，還要顧全台灣，讓社會能安定，希望用嘉義的精神贏得選舉，要有信心一定會贏。
記者提問，在昨天的泛藍縣市首長餐敘中，同台的國民黨主席朱立倫與侯友宜競選辦公室執行長金溥聰互動氣氛如何。
對此，侯友宜指出，從選舉以來，朱立倫與金溥聰常聯絡，選辦與黨的步驟是一樣的，原本大家都是老朋友，氣氛非常融洽，國民黨會在團結底下攜手共同面對贏得勝選。
記者詢問，苗栗縣長鍾東錦也到場，是否未來會納入更多無黨籍的力量，包含鴻海集團創辦人郭台銘等。侯友宜回答，會團結所有的力量，讓力量發揮到最大讓政黨輪替，讓國民黨執政，讓台灣人民能過好生活。
記者提問，侯友宜近期即將訪美，是否能說明相關行程。對此，侯友宜表示，旅美的行程很清楚，會拜訪政界、僑界及智庫，詳細規劃會請選辦向大眾說明。
記者詢問，「美麗島電子報」最新民調顯示侯友宜超車柯文哲，是不是成功地把郭台銘邊緣化。侯友宜回答，最主要是這段時間拿出人民有感的政見，魄力改革、解決民怨，這才是身為總統參選人贏得信任的最主要關鍵。
記者追問，有媒體報導下個月可能會有「侯柯會」，是否會談到搭配副手的可能。對此，侯友宜指出，媒體的報導他不了解，他會堅定自己步伐，外面風風雨雨這麼多，會全力團結所有人的力量贏得勝選。
記者提問，如何看待美國智庫認為如果郭台銘勝選對美國來講是最危險的。侯友宜回答，他會以中華民國的利益優先、以台灣人民優先，讓台海區域可以穩定，會繼續打拚、做好並向前走。
柯文哲：常忘了侯友宜的存在
（中央社）國民黨主席朱立倫昨（9）日上午才說有邀約民眾黨總統參選人柯文哲會面喝咖啡，柯文哲晚間在台中雨中舉辦首場廟口開講，提到國民黨總統參選人侯友宜時表示，「常常讓我忘了他的存在」。
柯文哲昨天在台中大甲舉辦首場廟口開講，現場一度下起雨，民眾撐傘、穿雨衣等待。朱立倫才拋出想與柯文哲會面喝咖啡的想法，柯文哲在演說中先是劍指副總統、民進黨總統參選人賴清德，接著提到侯友宜時說「常常讓我忘了他的存在」。
柯文哲指出，賴清德的標籤太重，戰爭的風險持續存在，賴清德當總統的話，戰爭風險一定高。柯文哲提到自己在前總統陳水扁競選總統時，也是醫界後援會的一員，「但民進黨墮落得太快，吃相太難看」。
柯文哲提到政治是良心事業，對的事做，不對的事不要做，也感慨沒有貪污是基本條件，現在卻變優點，「是國家的悲哀」。
柯文哲點出多件事情，包括「3+11天」諾富特旅館案會議記錄是否公開或沒有會議記錄、高端疫苗採購合約是否拿出來、及超思雞蛋的爭議，他要求公開、透明。
現場民眾提問，對於被抹黑、抹紅、抹黃要如何應對，以及總統選戰是否會贏。柯文哲表示，抱持當年在醫院救人的精神做事，醫生要救人，政治人物卻想著害人，外科醫師不會聽到謊話，市長卻很少聽到真話。他說，病人送到急診室，從不問政黨取向，新住民、原住民都是老百姓，有問題解決就是了。
柯文哲指出，目前距離選戰還有4個多月，希望台灣有清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府，不是每天大撒幣、製造仇恨對立，為了台灣起碼日子過好一點，一定要贏。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
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Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
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2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
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