大直街民宅塌陷案：基泰董事長致歉辭職、成立1億元信託支應救災及安置，北市府擬聲請第2波假扣押

基泰董事長三度向災民鞠躬致歉，宣布辭職快閃離去

（中央社）針對大直街94巷民宅傾斜下陷案，基泰建設今（10）日在證交所召開記者會，董事長陳世銘三度鞠躬向各界致歉，並宣布辭去董事長一職，「所有責任我一個人來負擔」，隨後快閃離去。

基泰建設位於大直街巷弄的建案正在開挖地下層，卻導致一旁民宅7日傾斜下陷。基泰今天下午3時，於證交所1樓資訊展示中心召開重訊記者會，由董事長陳世銘、總經理馮先勉等6位高層共同出席，說明北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞一案。

這也是事發至今，基泰高層首度出面說明，記者會開場，基泰董事長陳世銘率先發言表示，懷著沉痛心情主持這個記者會，證交所很早希望基泰召開，但當時人力精神物力都在解決現場問題，對此感到深深抱歉，也向受損害的鄰居以及社會關注滿懷歉意，他前後三度鞠躬致歉。

陳世銘表示，「基泰是我一生事業重點，40多年從來沒有發生過重大工安事件」，對這次引發社會關注感到抱歉，也感謝台北市政府的支持。

他強調，這是沒有人希望發生的事情，事件發生後，最先關心鄰居安全和工地安全，所幸獲得暫時保障，他也在會中宣布辭去基泰建設董事長一職，「所有責任一個人來負擔」，隨後在記者會還在進行當中快閃離去。

基泰建設與北市府達成3點共識，承諾成立1億元信託安置受災戶

根據《中央社》報導，今天台北市副市長李四川指出，已與基泰建設高層達成3項共識，對方承諾成立1億元信託支應救災及安置等，且會負擔受災戶3年租金。

李四川表示，首先，基泰建設答應提撥新台幣1億元到市府指定銀行信託，用來支應救災、復原及安置經費。此外，若房屋傾斜的25戶居民不願意接受市府安置方案，希望自己租房，基泰建設將負擔3年租金。

針對第3點共識，李四川說基泰建設承諾全力配合傾斜房屋的重建，無論由基泰建設蓋回去或市府以公辦都更方式處理。不過，基於居民對基泰建設施工品質有些疑慮，李四川強調，市府絕對站在居民這邊、尊重居民想法，市長蔣萬安也已指示朝公辦都更方向辦理。

北市府取得23戶同意，擬對基泰聲請第2波假扣押

根據《中央社》報導，台北市法務局長連堂凱9日晚間到台北地院遞狀，聲請對建商假扣押新台幣6195萬餘元。台北市法務局今天上午和大直案受災戶進行座談會，取得23戶同意，將由律師聯繫是否授權，再聲請第2波假扣押。

台北市法務局副局長戴智琪接受媒體聯訪時表示，今天座談主要是先了解受災戶有無提假扣押程序意願，法務局經取得受災戶同意後，會將其聯繫方式提供給委任律師，再由律師逐一聯繫受災戶簽委任契約和提供相關諮詢，假扣押金額須待受災戶提出後才能進行評估，相關律師費用由法務局補助。

針對受災戶假扣押擔保金部分希望由北市府負擔，連堂凱說，北市府11日將召集相關單位儘速研議，要待25戶所有權人與律師聯繫委任，確認假扣押金額後，才會向北院聲請第2波假扣押。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航