大直街民宅塌陷案：基泰董事長致歉辭職、成立1億元信託支應救災及安置，北市府擬聲請第2波假扣押
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大直民宅傾斜下陷事發至今，基泰建設高層首度出面，董事長陳世銘今日鞠躬道歉，並宣布辭去董事長一職，隨後快閃離去。另一方面，台北市副市長李四川表示，基泰建設承諾成立1億元信託支應救災及安置，且會負擔受災戶3年租金。而台北市法務局已取得23受災戶同意，將由律師聯繫是否授權，再聲請第2波假扣押。
基泰董事長三度向災民鞠躬致歉，宣布辭職快閃離去
（中央社）針對大直街94巷民宅傾斜下陷案，基泰建設今（10）日在證交所召開記者會，董事長陳世銘三度鞠躬向各界致歉，並宣布辭去董事長一職，「所有責任我一個人來負擔」，隨後快閃離去。
基泰建設位於大直街巷弄的建案正在開挖地下層，卻導致一旁民宅7日傾斜下陷。基泰今天下午3時，於證交所1樓資訊展示中心召開重訊記者會，由董事長陳世銘、總經理馮先勉等6位高層共同出席，說明北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞一案。
這也是事發至今，基泰高層首度出面說明，記者會開場，基泰董事長陳世銘率先發言表示，懷著沉痛心情主持這個記者會，證交所很早希望基泰召開，但當時人力精神物力都在解決現場問題，對此感到深深抱歉，也向受損害的鄰居以及社會關注滿懷歉意，他前後三度鞠躬致歉。
陳世銘表示，「基泰是我一生事業重點，40多年從來沒有發生過重大工安事件」，對這次引發社會關注感到抱歉，也感謝台北市政府的支持。
他強調，這是沒有人希望發生的事情，事件發生後，最先關心鄰居安全和工地安全，所幸獲得暫時保障，他也在會中宣布辭去基泰建設董事長一職，「所有責任一個人來負擔」，隨後在記者會還在進行當中快閃離去。
基泰建設與北市府達成3點共識，承諾成立1億元信託安置受災戶
根據《中央社》報導，今天台北市副市長李四川指出，已與基泰建設高層達成3項共識，對方承諾成立1億元信託支應救災及安置等，且會負擔受災戶3年租金。
李四川表示，首先，基泰建設答應提撥新台幣1億元到市府指定銀行信託，用來支應救災、復原及安置經費。此外，若房屋傾斜的25戶居民不願意接受市府安置方案，希望自己租房，基泰建設將負擔3年租金。
針對第3點共識，李四川說基泰建設承諾全力配合傾斜房屋的重建，無論由基泰建設蓋回去或市府以公辦都更方式處理。不過，基於居民對基泰建設施工品質有些疑慮，李四川強調，市府絕對站在居民這邊、尊重居民想法，市長蔣萬安也已指示朝公辦都更方向辦理。
北市府取得23戶同意，擬對基泰聲請第2波假扣押
根據《中央社》報導，台北市法務局長連堂凱9日晚間到台北地院遞狀，聲請對建商假扣押新台幣6195萬餘元。台北市法務局今天上午和大直案受災戶進行座談會，取得23戶同意，將由律師聯繫是否授權，再聲請第2波假扣押。
台北市法務局副局長戴智琪接受媒體聯訪時表示，今天座談主要是先了解受災戶有無提假扣押程序意願，法務局經取得受災戶同意後，會將其聯繫方式提供給委任律師，再由律師逐一聯繫受災戶簽委任契約和提供相關諮詢，假扣押金額須待受災戶提出後才能進行評估，相關律師費用由法務局補助。
針對受災戶假扣押擔保金部分希望由北市府負擔，連堂凱說，北市府11日將召集相關單位儘速研議，要待25戶所有權人與律師聯繫委任，確認假扣押金額後，才會向北院聲請第2波假扣押。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html