摩洛哥6.8級強震逾2000死，全國降半旗哀悼3天，外交部捐贈50萬美元發揚「台灣能幫忙」精神

摩洛哥強震升至逾2000死，當局宣布舉國哀悼3天

（中央社）摩洛哥內政部9日表示，8日晚間發生規模6.8的強震已造成超過2000人罹難，另有至少2000人受傷，其中不少人傷勢危急。王室則宣布全國降半旗哀悼3天。

法新社報導，摩洛哥內政部聲明指出，至少有2012人經證實罹難，另有2059人受傷，其中1404人傷勢危急，有關單位持續動員成立任務小組進行救援並撤離傷患。

根據美國地質調查所（USGS）數據，昨晚這起規模6.8強震的震央，位於觀光勝地馬拉喀什（Marrakech）西南方72公里的山區，震源深度約18.5公里。

這是摩洛哥自1960年以來死傷最慘重的地震，當局已宣布全國哀悼3天。摩洛哥發生於1960年的強震，估計造成至少1.2萬人喪生。

Photo Credit: GettyImages 摩洛哥馬拉喀什發生規模6.8級強震，建築物被毀。

摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）主持災情討論會後透過官方梅普新聞社（MAP）發布聲明指出，「已決定在全國展開3天的哀悼期，所有公共建築將一律降半旗」。

穆罕默德六世聽取官員們簡報後，也下令立即成立一個委員會，負責「部署緊急恢復和援助計畫，重建災區震垮房屋」，並「照顧受災民眾，特別是孤兒和弱勢群體」。

《路透社》報導，在距離震央不遠的艾米茲米茲（Amizmiz），救援人員徒手搬挖瓦礫進行搜尋；倒塌的磚石封阻了狹窄的街道；一間醫院外擺放10具鋪上毯子的遺體，一旁家屬莫不悲痛萬分。而尋求物資的民眾在當地唯一的店舖外大排長龍。

架設在馬拉喀什街頭的監視錄影畫面顯示，地震發生當下，一群人先是左右張望隨即跳了起來，另有一群人跑進小巷尋求掩護，逃跑時還能看得到他們四周揚起灰塵和碎片。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）的年會原定今年10月9日起在馬拉喀什舉行。國際貨幣基金發言人被問到年會相關問題時表示，「我們目前唯一的焦點是摩洛哥民眾，以及正在因應這場悲劇的有關當局」。

外交部宣布捐贈50萬美元，發揚「台灣能幫忙」精神

（中央社）摩洛哥發生百年強震，外交部今（10）日表示，台摩無正式邦交，也未互設代表處，雖然沒有直接互動管道，但盼發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」精神，將捐款50萬美元協助摩洛哥災民災後復原重建工作。

外交部下午發布新聞稿表示，摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區8日晚間發生120年來最強烈地震，統計截至今天為止，死亡人數已達2012人，另有2059人受傷，財物損失難以估計。

外交部指出，在強震發生後第一時間，即透過社群媒體表達慰問，並指示台灣駐法國館處，向摩洛哥駐法國大使館及總領事館表達台灣政府及民眾的關心，並表明提供相關協助的意願。

另外，消防署特搜隊也迅速整裝動員，準備好隨時前往摩洛哥協助救災。由於摩國自力辦理救災工作，至目前為止，並未向國際社會提出協助搜救需求，各國搜救隊尚未能前往協助相關工作。

外交部說明，台摩兩國無正式邦交，也未互設代表處，雖然雙方目前沒有直接互動管道，然而在許多摩國災民正處於艱難困苦時刻，台灣仍盼能盡棉薄之力提供協助，發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」人道關懷精神，並將透過第三方轉交50萬美元捐款，期盼摩國災民能早日重建家園，恢復正常生活。

Photo Credit: GettyImages 地震發生後，人們至公園避難。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航