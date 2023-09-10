中興大學團隊研究：台灣現有「藍碳」35萬噸，紅樹林減碳效果是森林的2.5倍
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中興大學教授林幸助指出，海洋碳匯（藍碳）生態系一般指紅樹林、海草床及潮汐鹽沼等沿海植被生態系統，且藍碳生態系比起陸域森林（綠碳）生態系具有更高碳匯能力。而他也強調，藍碳的優勢在於穩定性，一般森林在發生森林大火後，就喪失了原有固碳能力，但紅樹林、海草等並沒有這樣的問題。
（中央社）根據中興大學教授林幸助團隊研究，台灣現有海洋碳匯（藍碳）約35萬噸，而方法學最快今（2023）年底前就會送環境部審查；以紅樹林為例，減碳效果將會是同面積森林（綠碳）的2.5倍。
為達2050淨零目標，國發會提出12項關鍵戰略，其中也包含「自然碳匯關鍵戰略行動計畫」，除了現在的森林碳匯（綠碳）須持續加強外，另外將發展土壤碳匯（黃碳）科研技術，並積極建立海洋碳匯（藍碳）量測方法與本土係數。
中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助告訴中央社記者，海洋碳匯生態系一般指紅樹林、海草床及潮汐鹽沼等沿海植被生態系統，且藍碳生態系比起陸域森林（綠碳）生態系具有更高碳匯能力。
目前台灣森林碳匯的方法學為農業部（前農委會）所訂定的「造林與植林碳匯專案活動」，其中估算造林1公頃面積，1年可減碳約10公噸。
林幸助他表示，目前團隊已經完成了紅樹林碳匯的方法學，而海草床碳匯預估9月底能完成；就他估算，相同條件下，紅樹林的減碳量是綠碳的2.5倍，海草及鹽沼則是1.5倍；最快今年底前就能送環境部審查。
林幸助強調，藍碳的優勢在於穩定性，一般森林可能須面對的風險如森林大火，發生後就喪失了原有固碳能力，但紅樹林、海草等並沒有這樣的問題，且台灣是海島地型，紅樹林也是適合保護沿海生態的重要植物。
林幸助表示，藍碳在台灣研究起步很早，他自己已經進行10~20年，但政府並不重視。他舉例，就像「國家溫室氣體排放清冊」中，每年要揭露有哪些排放源，有哪些自然碳匯；排放源包含交通、工業等，但自然碳匯的部分，歷年來只列森林碳匯，海洋碳匯都沒有被考慮進去。
林幸助進一步說明，據團隊估算，台灣已有的藍碳約35萬公噸，若從現在開始加速發展，2030年達到70萬公噸也非夢想；他以紅樹林為例，紅樹林成林的時間約5年，現在開始規畫、2025開始種植，仍有機會達成目標。
林幸助也建議，過去台灣在開發的過程，如高雄港，將原地的紅樹林都砍光；另外在台灣西南部沿海部分地層下陷地區，種植如海草、紅樹林等根系複雜的植物，能夠承接受到河水、雨水沖涮流入的沉積物，進一步將地勢慢慢墊高，達到固灘護堤效果；現在應該考慮復育這些地方，達到增加自然碳匯目的。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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