G20峰會閉幕，巴西接任輪值主席國，總統魯拉：普亭出席2024峰會不被逮捕

G20峰會閉幕，巴西將接任輪值主席

（中央社）為期2天的20國集團（G20）峰會今（10）日閉幕，印度總理莫迪將象徵G20輪值主席國身分的木槌交給巴西總統魯拉。

G20峰會今天在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉行閉幕儀式，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）從莫迪（Narendra Modi）手中接過木槌，之後兩人熱情擁抱。

Photo Credit: GettyImages 巴西總統魯拉（右）從印度總理莫迪（左）手中接過木槌，交接G20輪值主席國身分。

魯拉致詞時感嘆人們生活在財富集中在少數人手中的世界，數百萬人仍在挨餓，可持續發展面臨威脅，並感謝印度為新興經濟體發聲。他表示，巴西在任內將聚焦於對抗飢餓、續推能源轉型與永續發展，以及國際治理機構改革，包括聯合國安全理事會、國際貨幣基金會與世界銀行等。

莫迪則承諾全力支持巴西，並相信G20在巴西的帶領下，將進一步朝共同目標邁進。

巴西的G20輪值主席任期將於12月1日開始，次年11月30日結束。

另一方面，G20領袖今天上午冒著濛濛細雨，向甘地紀念壇獻花，之後回到IECC舉行本屆峰會的第3場、也是最後一場會議。

印度主辦G20峰會，主要成果包括納入非洲聯盟成為G20正式會員、成立全球生質燃料聯盟、增加氣候變遷融資、建立「印度-中東-歐洲走廊」等，並在俄烏戰爭的描述上取得各會員國的共識，順利產生新德里領袖宣言。其中「印度-中東-歐洲走廊」涉及透過修建鐵路和港口計畫，將中東、印度和歐洲連結起來，被認為旨在與中國的一帶一路計畫抗衡。

巴西總統魯拉：普亭出席不會被捕

（中央社）巴西總統魯拉今天表示，俄羅斯總統普亭如果出席明（2024）年在巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出席在印度首都新德里舉行的20國集團會議期間，接受印度新聞節目「第一郵報」（Firstpost）訪問時說，普亭（Vladimir Putin）將受邀參加明年的G20峰會。

魯拉表示，他預計將於巴西G20峰會前，出席在俄國舉辦的「金磚國家」（BRICS）開發中國家會議。

魯拉說：「我相信普亭可以輕鬆來到巴西…我可以告訴你的是，只要我是巴西總統，普亭來到巴西就不可能被捕。」

國際刑事法院（ICC）今年3月對普亭發出逮捕令，指控他犯下戰爭罪，非法將數百名兒童帶離烏克蘭。俄國則否認俄軍犯下戰爭罪，也稱沒有強行帶走烏克蘭兒童。普亭已一再缺席國際會議，也沒出席在印度新德里舉行的G20峰會，僅派俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與會。

G20成員國今天通過一項共識聲明，對於譴責俄國在烏克蘭發動戰爭一事避而不談，但呼籲所有國家切勿使用武力來強奪領土。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航