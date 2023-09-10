2023/09/10,
國際

G20峰會閉幕，巴西接任輪值主席國，總統魯拉：普亭出席2024峰會不被逮捕

G20峰會閉幕，巴西接任輪值主席國，總統魯拉：普亭出席2024峰會不被逮捕
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

為期2天的G20峰會於今日閉幕，明年的峰會將由巴西舉辦，巴西總統魯拉在受訪時表示，他將邀請俄羅斯總統普亭參加明年的G20峰會，並強調只要他還是巴西總統，就不會讓普亭在巴西被逮補。

G20峰會閉幕，巴西將接任輪值主席

（中央社）為期2天的20國集團（G20）峰會今（10）日閉幕，印度總理莫迪將象徵G20輪值主席國身分的木槌交給巴西總統魯拉。

G20峰會今天在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉行閉幕儀式，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）從莫迪（Narendra Modi）手中接過木槌，之後兩人熱情擁抱。

GettyImages-1656283583
Photo Credit: GettyImages
巴西總統魯拉（右）從印度總理莫迪（左）手中接過木槌，交接G20輪值主席國身分。

魯拉致詞時感嘆人們生活在財富集中在少數人手中的世界，數百萬人仍在挨餓，可持續發展面臨威脅，並感謝印度為新興經濟體發聲。他表示，巴西在任內將聚焦於對抗飢餓、續推能源轉型與永續發展，以及國際治理機構改革，包括聯合國安全理事會、國際貨幣基金會與世界銀行等。

莫迪則承諾全力支持巴西，並相信G20在巴西的帶領下，將進一步朝共同目標邁進。

巴西的G20輪值主席任期將於12月1日開始，次年11月30日結束。

另一方面，G20領袖今天上午冒著濛濛細雨，向甘地紀念壇獻花，之後回到IECC舉行本屆峰會的第3場、也是最後一場會議。

印度主辦G20峰會，主要成果包括納入非洲聯盟成為G20正式會員、成立全球生質燃料聯盟、增加氣候變遷融資、建立「印度-中東-歐洲走廊」等，並在俄烏戰爭的描述上取得各會員國的共識，順利產生新德里領袖宣言。其中「印度-中東-歐洲走廊」涉及透過修建鐵路和港口計畫，將中東、印度和歐洲連結起來，被認為旨在與中國的一帶一路計畫抗衡。

巴西總統魯拉：普亭出席不會被捕

（中央社）巴西總統魯拉今天表示，俄羅斯總統普亭如果出席明（2024）年在巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出席在印度首都新德里舉行的20國集團會議期間，接受印度新聞節目「第一郵報」（Firstpost）訪問時說，普亭（Vladimir Putin）將受邀參加明年的G20峰會。

魯拉表示，他預計將於巴西G20峰會前，出席在俄國舉辦的「金磚國家」（BRICS）開發中國家會議。

魯拉說：「我相信普亭可以輕鬆來到巴西…我可以告訴你的是，只要我是巴西總統，普亭來到巴西就不可能被捕。」

國際刑事法院（ICC）今年3月對普亭發出逮捕令，指控他犯下戰爭罪，非法將數百名兒童帶離烏克蘭。俄國則否認俄軍犯下戰爭罪，也稱沒有強行帶走烏克蘭兒童。普亭已一再缺席國際會議，也沒出席在印度新德里舉行的G20峰會，僅派俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與會。

G20成員國今天通過一項共識聲明，對於譴責俄國在烏克蘭發動戰爭一事避而不談，但呼籲所有國家切勿使用武力來強奪領土。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。