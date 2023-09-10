黃士修：郭台銘將與副手一同遞交被連署申請書；美智庫：郭勝選對美國利益「最危險」
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對於美國之音引述美國智庫分析報導，從美國利益角度看，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。黃士修指出，郭台銘主張兩岸必須建立具體溝通機制，美國擔心郭台銘是否要跟中共談判、是否會出賣台灣主權，但這是不可能的事，因為郭台銘一再強調，他就是中華民國最堅定的捍衛者。
黃士修：郭台銘將與副手一同至中選會申請參選
（中央社）中選會公告，9月13日至17日受理連署參選正副總統申請。主流民意大聯盟發言人黃士修今（10）日表示，目前規劃鴻海創辦人郭台銘將會與副手，一同前往中選會遞交總統、副總統被連署人申請書，隨後召開記者會，宣布啟動連署作業。
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，中選會公告9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，外界關注何時赴中選會遞交被連署人申請書；郭台銘9日表示，目前仍按照既定行程安排領表。
對於郭台銘何時遞交申請書及繳交連署保證金，主流民意大聯盟發言人黃士修今天接受中央社記者訪問時表示，確切的時間日期還在安排中，屆時會發布採訪通知；目前規劃郭台銘將會與副手，一同前往中選會遞交總統、副總統被連署人申請書，隨後召開記者會。
至於連署站點部署情況，黃士修指出，中選會18日公告被連署人名單，由於不確定18日的確切公布時間點，全國的連署站點17日就會先備便，連署行動預計19日開跑；郭台銘將在遞交申請書的當天召開記者會，宣布連署即將開跑。
黃士修表示，目前全國的連署站點陸續增加中，辦公室正在進行自行承租處所，及地方提供場地的盤點作業；由於六都人口眾多，為考量連署效益，郭辦承租的連署站點將以六都為主，其他縣市則請地方朋友幫忙。
外傳前高雄市長韓國瑜有意出手整合，黃士修今天下午接受媒體聯訪時表示，郭台銘與韓國瑜的感情非常好，相信韓國瑜也非常認同郭台銘的理念，在野一定要整合，當然希望韓國瑜能出手幫忙。
黃士修指出，國民黨有些主戰派不想要看到整合，只希望看到郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲，主動退選或無條件投降；他認為，若抱持這樣的本位主義將成不了事，屆時所有人都會成為歷史的罪人，相信韓國瑜也是心急如焚，所以願意出手幫忙。
黃士修表示，既然國民黨主席朱立倫也說要整合，希望國民黨放下本位主義；此前國民黨劍拔弩張、堅壁清野的作法，不僅無益整合、甚至破壞整合，希望朱立倫能調整一下作法，讓國民黨成為全民的好朋友，大家為共同的理想跟目標一起奮鬥。
對於美國之音引述美國智庫分析報導，從美國利益角度看，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。黃士修指出，郭台銘主張兩岸必須建立具體溝通機制，美國擔心郭台銘是否要跟中共談判、是否會出賣台灣主權，但這是不可能的事，因為郭台銘一再強調，他就是中華民國最堅定的捍衛者。
郭台銘兩岸談判倡議，美智庫：郭勝選對美國利益最危險
《美國之音》報導，鴻海集團創辦人郭台銘8月28日宣布，以獨立參選人身分投入總統大選，引發台灣海內外關注。美國智庫認為，從美國利益角度而言，與其他3位參選人相比，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。
《美國之音》指出，郭台銘加入選戰也可能造成非民進黨支持者的分裂，這將增加民進黨候選人賴清德的當選機會；分析人士表示，除非中國對台灣有負面作為，否則兩岸政策應該不會像2020年一樣，成為大選主要議題。
總部設在華盛頓的智庫戰爭研究所（ISW）於8月31日的「中國-台灣週報」（China-Taiwan Weekly Update）中，分析郭台銘參選對台灣選舉可能帶來的影響，並介紹了4位參選人在兩岸關係及美台關係的主要政見，以及中國共產黨可能用來槓桿施壓每一位候選人的作法。
戰爭研究所指出，郭台銘加入台灣總統選舉「可能進一步分裂非民進黨選票，從而增加民進黨參選人賴清德贏得選舉的機會」，並引述中共官媒「環球時報」哀嘆說，郭台銘的參選將導致反民進黨的選票分裂。
在郭台銘加入選戰前，國民黨總統參選人侯友宜在8月下旬的民調中，已經低於賴清德30個百分點，郭台銘吸引的支持者來自國民黨，意味他投身選舉，將傷及侯友宜的勝算。
戰爭研究所提及：「從美國利益的角度來看，郭台銘的勝選是最危險的結果。這是因為郭台銘提出了與中華人民共和國談判，但卻可能損害中華民國主權的最具體步驟。」
根據「中國-台灣週報」，郭台銘8月25日宣布了金門和平倡議，倡議包含一系列新的民間計劃來推動跨海峽和平；他說，將提供2千萬美元的個人資金來資助這些項目，包括設立兩岸和平協商辦公室，以及一個與推動這些工作有關的智庫。
此外，郭台銘5月時還宣布「金門和平宣言」，重申他將在「一中各表」原則基礎上，與中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。
戰爭研究所認為，郭台銘上述立場與侯友宜有所不同，儘管侯友宜也希望與中國溝通並降低台海緊張，但也說過與中華人民共和國的「民主協商」不切實際；而郭台銘提議的談判，「可能提供一個渠道，將中華民國的主權交付給中華人民共和國」。
不過，戰爭研究所也表示，如果其他參選人對郭台銘的兩岸倡議表示支持，該智庫也會修改對郭台銘勝選可能帶來危險的評估。
華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目副主任甘迺迪（Pamela Kennedy）接受美國之音採訪時指出，兩岸政策雖然一直都是台灣總統大選的一個重要元素，但她認為，這次選舉的主要議題是經濟，而不是兩岸問題。
至於郭台銘加入選戰對選情的影響，甘迺迪說，郭台銘由於是最近參選，她對郭、不像對柯文哲或國民黨、民進黨有比較清楚的理解；但她認為，各陣營都有核心支持者，例如認為台灣應該如何與中國接觸、有多少空間可做更多經濟接觸等等，這才是各陣營在兩岸政策上最主要的區別。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html