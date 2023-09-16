感情的本質正是不確定，所以不該孤注一擲，也不該死心塌地只等一個人
我們想讓你知道的是
面對本質如此無法捉摸的感情，內心只需要一直記得：所有的事，到結婚前都不能確定。一但有了這個覺悟，就能把「不確定」當作常態；而既然一切都是未定之天，就不該孤注一擲、也不該死心塌地只等一個人。
現代的女性時常以交友軟體，為自己打開婚戀的市場。然而每一次跟陌生人約會，總是得面對各式各樣的「不確定」。從一開始是否要出來見面、第一次約會要穿什麼、第五次要不要穿得再吸引人一些、他這次會帶我去哪個景點玩、今天會不會終於牽起我的手？他用十扣交扣的方式牽手，是代表什麼意思？他用顫抖的方式擁抱我；他心裡會不會又想起以前那個她？
心思細膩的女人們，總是容易反覆思索約會裡的各種小細節、作出可能的詮釋，並試圖控制自己吸引男人的魅力。女人想要從男人的蛛絲馬跡裡，預測他的續航力有多強，再決定自己要投入多少。
而這些約會裡的不確定，著實令女人焦慮。女人們用盡各種方法，終究只想讓自己安心些。
感情的本質正是不確定
若你曾聽過心理學家榮格關於「潛意識」的概念，大概會理解：女人與男人在談感情時，除了表面意識之間的互動，另外還有一層潛意識之間的掙扎。說得再複雜一些，潛意識還區分為男人與女人各自的潛意識。因此當兩個人在談感情時，同時會出現下列四組互動 （註1）：
- 兩人的表面意識。
- 女人的潛意識與男人的表面意識。
- 男人的潛意識，與女人的表面意識。
- 兩人的潛意識。
心理學家們窮盡畢生的心力，也無法完全摸清潛意識的完整面貌。「不確定」正是潛意識顯著的特質。而上述四組互動，除了第一組是自己可控的，其它三組都像是不可預期的化學反應。
說到底，女人其實很難在約會時，靠著一己之力，對兩人之間複雜的交互作用，作出完美的控制。換言之，約會時四組共八項的變因裡，除了自己的表面意識之外，其它的七項，也就是接近九成的變因，是處於極度不確定的狀態，例如：
- 他對妳的熱情，能持續久？
- 妳對他的喜歡，什麼時候會卡住？
- 一開始的他，也許沒那麼吸引人，但會不會約會幾次之後，就能看到他的美好？
- 三個月過去之後，當兩人的心防降下一些，還有什麼真實的性格會顯露？
- 他過去的感情經驗，是否還留著沒有撫平的陰影？
- 兩人會走到結婚的那一刻嗎？
上述的每一個問題，幾乎都充滿了不確定性。女人多希望手上有一顆水晶球，能以最快的速度分辨出眼前這位男子是否適合自己。如果能以職場上的效率，找出誰才是真愛，然後再全心投入去愛他，這該有多好？
可惜，感情無法像組合積木那樣，努力不懈地按照SOP執行，就能保證看到成效。可是，請你也別灰心。因為感情裡強大的「不確定」，正巧也是它美好的原因。
以過程心態面對不確定的本質
面對本質如此無法捉摸的感情，內心只需要一直記得：所有的事，到結婚前都不能確定。一但有了這個覺悟，就能把「不確定」當作常態；而既然一切都是未定之天，女人就不該孤注一擲、也不該死心塌地只等一個人。
這種不確定的過程，會一直持續著。它好像拆禮物的驚喜過程：前來與你約會的男人們，會一直現出不同的樣貌、說出不同的想望，拿出誘人的條件，問著你同一個問題：這會是你想要的嗎？
你可以對某一個男子有暫時的不確定；但你千萬不可以讓不確定的感受，只持續停留在同一個男子身上。同一個不確定，需要更多的對照、相較，才能讓你越來越知道：自己在關係裡真正渴望的是什麼。當你見過數量夠多的男人之後，當初的不確定，後來也就自然釋疑了。
而所謂的「約見男人」，其實是學習女性能量的歷程。在一次又一次的約會、談天、散步之中，慢慢練習讓自己回到內在的柔軟與接納；你的潛意識也會在與男人們互動的過程中，慢慢調伏下來、漸漸能像衝浪或者駕風帆那樣，在不可預測的情海上，享受「不確定」帶來的即興趣味。
當所有事都不確定時， 所有的可能皆會發生。——Mandy Hale
註1: John A. Desteian. Coming Together～Coming Apart, p.118
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
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在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
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國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
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小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約