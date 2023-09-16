感情的本質正是不確定，所以不該孤注一擲，也不該死心塌地只等一個人

現代的女性時常以交友軟體，為自己打開婚戀的市場。然而每一次跟陌生人約會，總是得面對各式各樣的「不確定」。從一開始是否要出來見面、第一次約會要穿什麼、第五次要不要穿得再吸引人一些、他這次會帶我去哪個景點玩、今天會不會終於牽起我的手？他用十扣交扣的方式牽手，是代表什麼意思？他用顫抖的方式擁抱我；他心裡會不會又想起以前那個她？

心思細膩的女人們，總是容易反覆思索約會裡的各種小細節、作出可能的詮釋，並試圖控制自己吸引男人的魅力。女人想要從男人的蛛絲馬跡裡，預測他的續航力有多強，再決定自己要投入多少。

而這些約會裡的不確定，著實令女人焦慮。女人們用盡各種方法，終究只想讓自己安心些。

感情的本質正是不確定

若你曾聽過心理學家榮格關於「潛意識」的概念，大概會理解：女人與男人在談感情時，除了表面意識之間的互動，另外還有一層潛意識之間的掙扎。說得再複雜一些，潛意識還區分為男人與女人各自的潛意識。因此當兩個人在談感情時，同時會出現下列四組互動 （註1）：

兩人的表面意識。 女人的潛意識與男人的表面意識。 男人的潛意識，與女人的表面意識。 兩人的潛意識。

心理學家們窮盡畢生的心力，也無法完全摸清潛意識的完整面貌。「不確定」正是潛意識顯著的特質。而上述四組互動，除了第一組是自己可控的，其它三組都像是不可預期的化學反應。

說到底，女人其實很難在約會時，靠著一己之力，對兩人之間複雜的交互作用，作出完美的控制。換言之，約會時四組共八項的變因裡，除了自己的表面意識之外，其它的七項，也就是接近九成的變因，是處於極度不確定的狀態，例如：

他對妳的熱情，能持續久？

妳對他的喜歡，什麼時候會卡住？

一開始的他，也許沒那麼吸引人，但會不會約會幾次之後，就能看到他的美好？

三個月過去之後，當兩人的心防降下一些，還有什麼真實的性格會顯露？

他過去的感情經驗，是否還留著沒有撫平的陰影？

兩人會走到結婚的那一刻嗎？

上述的每一個問題，幾乎都充滿了不確定性。女人多希望手上有一顆水晶球，能以最快的速度分辨出眼前這位男子是否適合自己。如果能以職場上的效率，找出誰才是真愛，然後再全心投入去愛他，這該有多好？

可惜，感情無法像組合積木那樣，努力不懈地按照SOP執行，就能保證看到成效。可是，請你也別灰心。因為感情裡強大的「不確定」，正巧也是它美好的原因。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

以過程心態面對不確定的本質

面對本質如此無法捉摸的感情，內心只需要一直記得：所有的事，到結婚前都不能確定。一但有了這個覺悟，就能把「不確定」當作常態；而既然一切都是未定之天，女人就不該孤注一擲、也不該死心塌地只等一個人。

這種不確定的過程，會一直持續著。它好像拆禮物的驚喜過程：前來與你約會的男人們，會一直現出不同的樣貌、說出不同的想望，拿出誘人的條件，問著你同一個問題：這會是你想要的嗎？

你可以對某一個男子有暫時的不確定；但你千萬不可以讓不確定的感受，只持續停留在同一個男子身上。同一個不確定，需要更多的對照、相較，才能讓你越來越知道：自己在關係裡真正渴望的是什麼。當你見過數量夠多的男人之後，當初的不確定，後來也就自然釋疑了。

而所謂的「約見男人」，其實是學習女性能量的歷程。在一次又一次的約會、談天、散步之中，慢慢練習讓自己回到內在的柔軟與接納；你的潛意識也會在與男人們互動的過程中，慢慢調伏下來、漸漸能像衝浪或者駕風帆那樣，在不可預測的情海上，享受「不確定」帶來的即興趣味。

當所有事都不確定時， 所有的可能皆會發生。——Mandy Hale

註1: John A. Desteian. Coming Together～Coming Apart, p.118

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航