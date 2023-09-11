「政治精算師」的如意算盤：既然國民黨選不上，那就主張「內閣制」來架空總統

文：黃澎孝

國民黨主席朱立倫在9月初的中常會，針對「藍白合」等所謂「政黨合作」的問題，主張：國民黨要結合「所有共同理念的朋友」，未來憲政體制要改為「內閣制」。

首先，什麼是「內閣制」呢？我實在不喜歡「吊書袋」，咱們就開門見山直白的說吧。所謂「內閣制」，就是由國會的多數黨組閣，多數黨的黨魁就是「閣揆」，也就是實際政治上的「老大」，至於「總統」就變成「虛位」的了。

這就會像剛下台的新加坡馬來裔的女性總統，哈莉瑪・雅各布（Halimah Yaco）那樣。雖然貴為總統，但是，一般我們提到新加坡的領袖，大家都只知李顯龍，而罕知雅各布ㄧ樣。

換言之，如果按照國民黨的盤算，把我國的中央政府體制改為「內閣制」的話。那麼，2024就算民進黨的賴清德選上總統，如果，民進黨的立委席次不過半的話，那麼「閣揆」就要由立法院席次過半的政黨領袖來出任。「內閣制」的國會，如果，各黨都不過半的話，那麼，其中兩個或多個黨，可以聯合組成「執政聯盟」，共同組閣執政。

Photo Credit: 中央社 國民黨6日下午召開中常會，黨主席朱立倫（右2）談及政黨合作議題時表示，國民黨要結合所有共同理念者，包括憲政改革、兩岸議題要有共識。 中央社記者高華謙攝 112年9月6日

大家看出「眉角」了吧？

換言之，如果現在是「內閣制」，如果2024立法院席次各黨都不過半的話，國民黨主席朱立倫，就可以聯合民眾黨主席柯文哲，和新黨主席吳成典，共同組職ㄧ個「執政聯盟」，那就可以掌握台灣的政權做「老大」了啦。

那麼，民進黨的賴清德就算當選總統，也只能是虛位的。大家看看朱立倫的如意算盤打得有多精啊？真不愧是「政治精算師」啊？

但是，在台灣特殊的政治環境下，中國對台灣的政治滲透，早已直接插手到台灣的總統大選了。如果，按照朱立倫的主張，改行「內閣制」的話，中國只要分別掌控幾個台灣的小黨，再把他們在立法院整合起來，就可以如願以償的掌控台灣的「閣揆」和政局了。

看到沒？這就是為什麼親中的中國國民黨，眼看著選不贏總統，就要提倡「內閣制」的「如意算盤」所在，真是令人「細思極恐」，不寒而慄啊。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：國民黨的如意算盤—— 選不上總統就主張「內閣制」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航