我成功完讀全套《羅馬帝國衰亡史》的經驗分享：這世界上應該再也沒有征服不了的經典鉅著吧
我們想讓你知道的是
閱讀經典最常遇到的挑戰，就是很多厲害的經典，篇幅也都是驚人的長。《紅樓夢》、《源氏物語》、《追憶逝水年華》、《羅馬帝國衰亡史》…都是很好看、但是必須要讀很久的經典鉅著，要讀幾個禮拜、幾個月、甚至幾年才能完食。
過長的篇幅，拉大了我們與經典閱讀的距離
閱讀經典最常遇到的挑戰，就是很多厲害的經典，篇幅也都是驚人的長。《紅樓夢》、《源氏物語》、《追憶逝水年華》、《羅馬帝國衰亡史》……都是很好看、但是必須要讀很久的經典鉅著，要讀幾個禮拜、幾個月、甚至幾年才能完食。在這個全民注意力缺失的年代，要花那麼多時間讀這些作品，恐怕光看到厚到可以擋子彈的書本，就嚇到回去滑手機了。
這是一個惡性循環：大眾因為篇幅過長，不去讀這些經典鉅著，所以就越來越少人去討論這些經典；而這些經典的討論度漸漸降低之後，就更不容易引起大眾的興趣，逐漸塵封在過去遙遠的記憶中。
所以說，如何克服這些篇幅超長的經典，是經典閱讀的一大課題。以下用我完讀《羅馬帝國衰亡史》的經驗，來建議有志於攻克這些落落長（台語，很長的意思）經典鉅著的讀者，一些小小的撇步（台語，秘訣）。
好的版本，是成功的一半
當2020年底決定要讀《羅馬帝國衰亡史》的時候，市面上的中譯本，只有聯經出版社出的刪節本。反正都那麼落落長了，讀刪節本實在沒意思，而且中文譯者席代岳除了不是專業的譯者之外，他的背景也有點可疑。況且這本書要花很久的時間才能讀完，如果譯本離離落落（台語，凌亂無條理），到時候還要再另找版本閱讀，得不償失。
基於以上的考量，最後就只能直接讀原作者吉朋的英文原著。上Amazon去找，最後找到只要USD2.09的完整無刪節版的電子書，就這樣從2020年底，開始了我閱讀《羅馬帝國衰亡史》的漫長旅程。
讀得很慢不是因為英文不好，而是你和作者的同步率不夠高
（同步率：語出《新世紀福音戰士》，用來表示EVA與駕駛員的神經鏈接同步程度）
生於啟蒙時代的英國歷史學家吉朋，所用的英文和現代英文稍稍不同，喜歡較文雅間接的描述，而非開門見山式的現代直述句。這樣的風格，可以引用他常用的間接描述句來解釋：
if some partial disorders, some local oppressions, were healed by the sword of Timour, the remedy was far more pernicious than the disease.
如果部分的失序和當地人所受的壓迫，被帖木兒的劍治癒了，這個解藥其實比疾病本身更有害。
吉朋愛用的各種間接描述，讓我一開始讀得有點辛苦，這些句型不是讓我繞一大圈，就是考驗我的邏輯，因此讀《羅馬帝國衰亡史》的第一年（2021年），進度非常的慢。但是等到我和作者的同步率漸漸提高後，到2023年讀最後幾十章的時候，速度飛快，快到讓我讀完最後一章後，還覺得有點悵然，怎麼沒兩下就讀完了？
會越讀越快的原因還有一個：因為每章的細部結構類似，作者吉朋會把主要的歷史事件放在前面，越到後面，就有可能會放一些補充性質的資料。所以如果沒興趣的話，就可以專心讀主要的部分，然後速讀補充性質的資料。會注意到每章的細部結構，也是因為和作者的同步率越來越高的結果，這需要長時間且有耐心的閱讀才能達到。
休息、休息、再休息
因為《羅馬帝國衰亡史》非常精彩，所以讀到興頭處很難放下，但是我還是會逼自己務必分段休息，在休息期間先讀別的較短的作品，休息夠了再回來繼續攀登這座史學的高山。
休息的理由，在於我們的腦袋需要沉澱的時間，除了要記得重要的事件之外，也要去忘掉不重要的枝節，並取得初步的結論。如果不休息的話，把這些跨越幾百年的歷史統統攪在一起的結果，最後一定會亂成一團，變成像張飛打岳飛這樣的時空交錯大亂鬥。
另外需要休息的理由，就是要減輕心理的壓迫感，畢竟一本大書要讀幾個月、甚至幾年以上，如果不分段的話，變成很長一段時間都在讀這本，注意力會越來越渙散。適度的休息就是重新召回注意力，重新聚焦，這樣才能以最高的效率去理解這部鉅作。
一邊輸入一邊輸出，是增進閱讀理解的最佳解法
在閱讀《羅馬帝國衰亡史》的期間，我寫了以下這些文章來回顧、總結目前的閱讀進度：（一）（二）（三）（四）（五）（六）。
這樣一邊輸入一邊輸出，除了讓我可以馬上整理閱讀內容之外，也可以在寫閱讀心得的過程中，產生新的閱讀觀點。如果沒有這樣做，可能看了前面就忘了後面，讀到最後就迷路了，看來要征服如此篇幅浩瀚的龐然大物，一邊輸入、一邊輸出，並分段整理心得是必要的。
電子書閱讀器，是閱讀外文書的必備工具
如果要我一邊翻字典、一邊讀傳統紙本的《羅馬帝國衰亡史》，大概兩三下就投降了，我的單字量不足以征服吉朋所處的啟蒙時代那種文縐縐的英文。但是使用電子書閱讀器的話，只要輕輕點就可以幫我查好字典，就算單字怎樣都記不起來，也不防礙閱讀的流暢度，簡直是印刷術發明之後，最重要的神兵利器。
電子書閱讀器還有一個超棒的特色：就算《羅馬帝國衰亡史》的紙本書可以塞滿整個書櫃，但是化為電子書之後，就只是輕輕的200公克（Amazon Kindle Paperwhite）。這樣的特性，可以讓你忘了這本書有多麼厚重，就不小心傻傻的一頁接著一頁的讀下去，就不小心完讀了…。
如果連《羅馬帝國衰亡史》都可以完食，這世界上應該沒有征服不了的經典鉅著吧
當你完讀像《羅馬帝國衰亡史》這樣百萬字等級的鉅著之後，對自己閱讀的自信心會大幅提升：你已經不是麻瓜讀者了，而是可以對抗佛地魔的哈利波特。從此之後，你不再怕任何堆起來比你身高還高的著作，而你強化過的心智能力，讓你越來越接近這些古今中外的偉大心靈，像是開了天眼，而且還會持續進化、再進化。
能夠閱讀不論是物理上的重量級作品、或是心理上的重量級作品，才能突破自己的極限，讓自己的眼界與心智不限於輕薄短小的泛泛之作。在這個滑手機動態比什麼都還重要的年代，被這些空泛內容轟炸過的心靈，必定會期待更刺激、更精彩、更能無窮回味的內容。這時候找一本自己很想研讀的經典鉅著，花個幾個星期、幾個月、甚至好幾年來好好讀它，完讀之後，你的人生一定會變得不一樣。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約