我成功完讀全套《羅馬帝國衰亡史》的經驗分享：這世界上應該再也沒有征服不了的經典鉅著吧

文:沈溺在經典閱讀中的John Lin

閱讀經典最常遇到的挑戰,就是很多厲害的經典,篇幅也都是驚人的長。《紅樓夢》、《源氏物語》、《追憶逝水年華》、《羅馬帝國衰亡史》……都是很好看、但是必須要讀很久的經典鉅著,要讀幾個禮拜、幾個月、甚至幾年才能完食。在這個全民注意力缺失的年代,要花那麼多時間讀這些作品,恐怕光看到厚到可以擋子彈的書本,就嚇到回去滑手機了。

這是一個惡性循環:大眾因為篇幅過長,不去讀這些經典鉅著,所以就越來越少人去討論這些經典;而這些經典的討論度漸漸降低之後,就更不容易引起大眾的興趣,逐漸塵封在過去遙遠的記憶中。

所以說,如何克服這些篇幅超長的經典,是經典閱讀的一大課題。以下用我完讀《羅馬帝國衰亡史》的經驗,來建議有志於攻克這些落落長(台語,很長的意思)經典鉅著的讀者,一些小小的撇步(台語,秘訣)。

當2020年底決定要讀《羅馬帝國衰亡史》的時候,市面上的中譯本,只有聯經出版社出的刪節本。反正都那麼落落長了,讀刪節本實在沒意思,而且中文譯者席代岳除了不是專業的譯者之外,他的背景也有點可疑。況且這本書要花很久的時間才能讀完,如果譯本離離落落(台語,凌亂無條理),到時候還要再另找版本閱讀,得不償失。

基於以上的考量,最後就只能直接讀原作者吉朋的英文原著。上Amazon去找,最後找到只要USD2.09的完整無刪節版的電子書,就這樣從2020年底,開始了我閱讀《羅馬帝國衰亡史》的漫長旅程。

(同步率:語出《新世紀福音戰士》,用來表示EVA與駕駛員的神經鏈接同步程度)

生於啟蒙時代的英國歷史學家吉朋,所用的英文和現代英文稍稍不同,喜歡較文雅間接的描述,而非開門見山式的現代直述句。這樣的風格,可以引用他常用的間接描述句來解釋:

if some partial disorders, some local oppressions, were healed by the sword of Timour, the remedy was far more pernicious than the disease.

如果部分的失序和當地人所受的壓迫,被帖木兒的劍治癒了,這個解藥其實比疾病本身更有害。