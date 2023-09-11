我成功完讀全套《羅馬帝國衰亡史》的經驗分享：這世界上應該再也沒有征服不了的經典鉅著吧

文：沈溺在經典閱讀中的John Lin

過長的篇幅，拉大了我們與經典閱讀的距離

閱讀經典最常遇到的挑戰，就是很多厲害的經典，篇幅也都是驚人的長。《紅樓夢》、《源氏物語》、《追憶逝水年華》、《羅馬帝國衰亡史》……都是很好看、但是必須要讀很久的經典鉅著，要讀幾個禮拜、幾個月、甚至幾年才能完食。在這個全民注意力缺失的年代，要花那麼多時間讀這些作品，恐怕光看到厚到可以擋子彈的書本，就嚇到回去滑手機了。

這是一個惡性循環：大眾因為篇幅過長，不去讀這些經典鉅著，所以就越來越少人去討論這些經典；而這些經典的討論度漸漸降低之後，就更不容易引起大眾的興趣，逐漸塵封在過去遙遠的記憶中。

所以說，如何克服這些篇幅超長的經典，是經典閱讀的一大課題。以下用我完讀《羅馬帝國衰亡史》的經驗，來建議有志於攻克這些落落長（台語，很長的意思）經典鉅著的讀者，一些小小的撇步（台語，秘訣）。

好的版本，是成功的一半

當2020年底決定要讀《羅馬帝國衰亡史》的時候，市面上的中譯本，只有聯經出版社出的刪節本。反正都那麼落落長了，讀刪節本實在沒意思，而且中文譯者席代岳除了不是專業的譯者之外，他的背景也有點可疑。況且這本書要花很久的時間才能讀完，如果譯本離離落落（台語，凌亂無條理），到時候還要再另找版本閱讀，得不償失。

基於以上的考量，最後就只能直接讀原作者吉朋的英文原著。上Amazon去找，最後找到只要USD2.09的完整無刪節版的電子書，就這樣從2020年底，開始了我閱讀《羅馬帝國衰亡史》的漫長旅程。

讀得很慢不是因為英文不好，而是你和作者的同步率不夠高

（同步率：語出《新世紀福音戰士》，用來表示EVA與駕駛員的神經鏈接同步程度）

生於啟蒙時代的英國歷史學家吉朋，所用的英文和現代英文稍稍不同，喜歡較文雅間接的描述，而非開門見山式的現代直述句。這樣的風格，可以引用他常用的間接描述句來解釋：

if some partial disorders, some local oppressions, were healed by the sword of Timour, the remedy was far more pernicious than the disease. 如果部分的失序和當地人所受的壓迫，被帖木兒的劍治癒了，這個解藥其實比疾病本身更有害。

吉朋愛用的各種間接描述，讓我一開始讀得有點辛苦，這些句型不是讓我繞一大圈，就是考驗我的邏輯，因此讀《羅馬帝國衰亡史》的第一年（2021年），進度非常的慢。但是等到我和作者的同步率漸漸提高後，到2023年讀最後幾十章的時候，速度飛快，快到讓我讀完最後一章後，還覺得有點悵然，怎麼沒兩下就讀完了？

會越讀越快的原因還有一個：因為每章的細部結構類似，作者吉朋會把主要的歷史事件放在前面，越到後面，就有可能會放一些補充性質的資料。所以如果沒興趣的話，就可以專心讀主要的部分，然後速讀補充性質的資料。會注意到每章的細部結構，也是因為和作者的同步率越來越高的結果，這需要長時間且有耐心的閱讀才能達到。

休息、休息、再休息

因為《羅馬帝國衰亡史》非常精彩，所以讀到興頭處很難放下，但是我還是會逼自己務必分段休息，在休息期間先讀別的較短的作品，休息夠了再回來繼續攀登這座史學的高山。

休息的理由，在於我們的腦袋需要沉澱的時間，除了要記得重要的事件之外，也要去忘掉不重要的枝節，並取得初步的結論。如果不休息的話，把這些跨越幾百年的歷史統統攪在一起的結果，最後一定會亂成一團，變成像張飛打岳飛這樣的時空交錯大亂鬥。

另外需要休息的理由，就是要減輕心理的壓迫感，畢竟一本大書要讀幾個月、甚至幾年以上，如果不分段的話，變成很長一段時間都在讀這本，注意力會越來越渙散。適度的休息就是重新召回注意力，重新聚焦，這樣才能以最高的效率去理解這部鉅作。

一邊輸入一邊輸出，是增進閱讀理解的最佳解法

在閱讀《羅馬帝國衰亡史》的期間，我寫了以下這些文章來回顧、總結目前的閱讀進度：（一）（二）（三）（四）（五）（六）。

這樣一邊輸入一邊輸出，除了讓我可以馬上整理閱讀內容之外，也可以在寫閱讀心得的過程中，產生新的閱讀觀點。如果沒有這樣做，可能看了前面就忘了後面，讀到最後就迷路了，看來要征服如此篇幅浩瀚的龐然大物，一邊輸入、一邊輸出，並分段整理心得是必要的。

電子書閱讀器，是閱讀外文書的必備工具

如果要我一邊翻字典、一邊讀傳統紙本的《羅馬帝國衰亡史》，大概兩三下就投降了，我的單字量不足以征服吉朋所處的啟蒙時代那種文縐縐的英文。但是使用電子書閱讀器的話，只要輕輕點就可以幫我查好字典，就算單字怎樣都記不起來，也不防礙閱讀的流暢度，簡直是印刷術發明之後，最重要的神兵利器。

電子書閱讀器還有一個超棒的特色：就算《羅馬帝國衰亡史》的紙本書可以塞滿整個書櫃，但是化為電子書之後，就只是輕輕的200公克（Amazon Kindle Paperwhite）。這樣的特性，可以讓你忘了這本書有多麼厚重，就不小心傻傻的一頁接著一頁的讀下去，就不小心完讀了…。

如果連《羅馬帝國衰亡史》都可以完食，這世界上應該沒有征服不了的經典鉅著吧

當你完讀像《羅馬帝國衰亡史》這樣百萬字等級的鉅著之後，對自己閱讀的自信心會大幅提升：你已經不是麻瓜讀者了，而是可以對抗佛地魔的哈利波特。從此之後，你不再怕任何堆起來比你身高還高的著作，而你強化過的心智能力，讓你越來越接近這些古今中外的偉大心靈，像是開了天眼，而且還會持續進化、再進化。

能夠閱讀不論是物理上的重量級作品、或是心理上的重量級作品，才能突破自己的極限，讓自己的眼界與心智不限於輕薄短小的泛泛之作。在這個滑手機動態比什麼都還重要的年代，被這些空泛內容轟炸過的心靈，必定會期待更刺激、更精彩、更能無窮回味的內容。這時候找一本自己很想研讀的經典鉅著，花個幾個星期、幾個月、甚至好幾年來好好讀它，完讀之後，你的人生一定會變得不一樣。