世界盃男籃：德國力退塞爾維亞8戰全勝奪隊史首冠，加拿大與美國鏖戰至延長賽勝出摘銅
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世界盃男籃冠軍賽昨（10）日晚間登場，德國隊在施洛德28分領軍下，以83比77擊敗塞爾維亞，以8戰全勝之姿勇奪隊史首冠。銅牌戰加拿大與美國隊鏖戰至延長賽，靠著布魯克斯（Dillon Brooks）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場聯手轟下70分，最終以127比118獲勝，收下銅牌。
德國世界盃男籃8戰全勝奪首冠，施洛德獲選MVP
（中央社）首闖世界盃男籃冠軍賽的德國隊昨天與塞爾維亞展開激戰，德國隊靠著施洛德單場攻下28分，率隊以83比77獲勝，以8戰全勝奪得隊史首冠，施洛德（Dennis Schroder）賽後獲選為本屆賽會MVP。
德國過去曾在2002年拿下隊史最佳的季軍，今年世界盃重返4強，並擊退美國隊，賽前以7戰全勝之姿，搶下隊史首張決賽門票，決賽對手為塞爾維亞。而塞爾維亞曾在2014年闖進決賽，卻鎩羽而歸，這次同樣要爭奪隊史首座金盃。
值得注意的是，德國隊的施洛德、塞爾維亞的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）賽前場均得分各為17.9分、19.4分，都是全隊之冠，2人之間對決令人期待。
世界盃男籃冠軍賽昨晚在菲律賓登場，兩隊首節命中率都超過6成，約維奇（Nikola Jovic）單節獨攬7分，率領塞爾維亞以26比23領先。
次節戰況依舊激烈，塞爾維亞的鮑格達諾維奇後撤步三分球、個人連得5分，幫助球隊擴大比分，而施洛德同樣也在三分線外互別苗頭，且上演單手扣籃，兩隊半場結束戰成47比47平手。
雙方易籃後，肢體碰撞依舊不少，德國隊由施洛德開啟9比0攻勢，率隊首度取得雙位數領先，反觀塞爾維亞命中率下滑，讓德國隊在前3節結束以69比57領先。
塞爾維亞末節開局由艾夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）灌籃打出氣勢，隨後個人更飆進3顆三分球，塞爾維亞倒數39秒把握2罰機會，追成2分差。
德國隊靠著施洛德最後21秒連得4分，追加保險分，最終以6分差有驚無險收下勝利，隊史首座金盃到手。
效力於多倫多暴龍的施洛德此役攻下28分、2籃板，不僅是冠軍賽頭號功臣，還獲選為本屆賽會最有價值球員（MVP），F．華格納（Franz Wagner） 拿下19分次之。塞爾維亞以艾夫拉莫維奇進帳21分最佳，可惜末節優異的表現，依舊未能率隊扭轉戰局。
德國力退塞爾維亞，8戰全勝奪世界盃男籃隊史首冠
（中央社）世界盃男籃冠軍賽昨（10）日晚間登場，德國隊在施洛德28分領軍下，以83比77擊敗塞爾維亞，以8戰全勝之姿勇奪隊史首冠。
世界盃男籃冠軍賽昨晚在菲律賓舉行，由賽前7戰全勝的德國隊對戰塞爾維亞，2支歐洲勁旅正面交鋒，爭奪隊史首冠。
兩隊前2節打得難分難解，最大分差僅5分，半場結束戰成47比47平手。塞爾維亞第3節手感下滑，德國隊把握機會，單節拉出22比10攻勢，帶著12分領先進入決勝節。
塞爾維亞末節展開反攻，儘管艾夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）單節獨攬16分，依舊無力回天，德國隊守住領先優勢，以6分差獲勝，拿下隊史首座金盃。
加拿大延長賽力退美國，世界盃男籃摘銅
（中央社）世界盃男籃銅牌戰昨天登場，加拿大與美國隊鏖戰至延長賽，靠著布魯克斯（Dillon Brooks）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場聯手轟下70分，最終以127比118獲勝，收下銅牌，奪得隊史首面世界盃獎牌。
上屆拿下隊史最差第7名的美國隊，在4強賽以2分差輸給德國隊後，無緣決賽，昨天與加拿大爭奪銅牌，兩隊陣中合計擁有19名現役美國職籃NBA球員。
不過，美國隊殷格拉姆（Brandon Ingram）連2戰缺陣，而傑克森（Jaren Jackson Jr）、班凱羅（Paolo Banchero）同樣因病高掛免戰牌，也讓美國隊人手更加吃緊。
加拿大布魯克斯開賽外線就擁有不錯手感，率隊開局拉出8比0攻勢，美國隊靠著芮維斯（Austin Reaves）上籃止血，而加拿大首節外線多點開花，憑藉著6記三分球，以34比25領先。
加拿大次節進攻端陷入得分乾旱期，反觀美國隊在哈特（Josh Hart）帶領下，趁機拉出一波15比2攻勢反超，而加拿大布魯克斯再度挺身而出，在三分線外開火，幫助球隊回神，半場結束以58比56要回領先。
進入下半場後，加拿大靠著亞歷山大進攻端發揮，第3節單節獨攬11分，將比分拉開至91比82。
加拿大決勝節一度將分差擴大至10分，美國隊由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）連2記三分球吹起反攻號角，雙方上演拉鋸戰，布魯克斯關鍵時刻投進個人單場第7顆三分球後，也讓現場氣氛為之沸騰。
加拿大末節讀秒階段還領先4分，美國隊布里吉斯（Mikal Bridges）倒數4秒2罰中1，儘管第2罰未罰進，但布里吉斯自己搶下籃板球後，隨後補上1記三分球，戲劇性以111比111扳平戰局。
加拿大延長賽由亞歷山大包辦前7分，而布魯克斯也加入得分行列，加上巴瑞特（RJ Barrett）倒數44秒三分球澆熄美國隊反撲氣焰，最終以9分差贏得勝利。
加拿大過去曾在1978、1982年連2屆獲得第6名，為隊史最佳，這次闖進4強賽已改寫紀錄，今天奪得銅牌，更是隊史首面獎牌。
加拿大此役2名球員得分超過30分，布魯克斯飆進7記三分球、進帳39分，另有4籃板、5助攻，亞歷山大則有31分、6籃板、12助攻演出。美國隊愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全隊最多24分，而芮維斯貢獻23分。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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