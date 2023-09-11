TNL+ 2023/09/11,
城鄉

疫情期間遠端工作使人口向郊區移動，「大型城市是否消亡」論辯浮上檯面

疫情期間遠端工作使人口向郊區移動，「大型城市是否消亡」論辯浮上檯面
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

許多專家認為，大城市的辦公大樓將不得不轉型，以抵禦混合式或遠端工作的持續發展。不過，即便商業收入的損失恐導致城市預算缺口，卻可能改善城市居民的生活品質。未來城市可能減少商業活動，並以便利生活作為導向，強調文化和娛樂性。

文：黃皓筠

根據《National Geography》，全球人口預計於2050年達到98億，而其中將近70％的成長人口（67億）將居住在都會區。然而自疫情爆發以來，人們的生活模式幾乎顛覆過往習慣，遠端工作的趨勢更是讓大型城市是否消亡的論辯浮上檯面。畢竟在家工作時間佔總工作日的30％，大家又何苦塞在生活空間擁擠、房租貴到無法生存的都市中？

即便各國經濟逐漸復甦，公司也紛紛把員工請回辦公室上班，經濟學家仍預測，未來大量辦公大樓將會消失，大幅降低地方政府能夠收取的巨額稅收。換句話說，這一趨勢意味著城市可能會耗盡資金，難以滿足市民對城市的期待與要求。

《Vox》報導，大型都市如紐約、洛杉磯，因為還保留著各自的獨特魅力而不至於消逝，卻不等於它們能夠保持不變。事實上城市可以利用各種方式，保持其作為有吸引力居住地的地位，這不僅僅是為了生存，而是邁向繁榮。雖然人們搬離城市的現象被過度誇大（實際上美國疫情期間遷入大城市的人口甚至出現上升趨勢），不過對於人口因此移入的郊區和其他城市來說，也可能是一筆意外之財。

「城市是有生命的有機體，它們會改變。」加拿大城市研究所（Canadian Urban Institute）執行長羅伍（Mary Rowe）向《Vox》表示。「它們太有活力、太多變了，而且具有令人難以置信的彈性。要真正毀滅一座城市，是極其費力的。」

改變恐怕沒那麼簡單

加拿大多倫多大學（University of Toronto）城市規劃學家弗洛里達（Richard Florida）表示，如果搭乘時光機到達10年後的大都會地區，看到的景象應該會和現在非常相似。雖然COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行和遠端工作使人們遷出城市，不過城市人口自古以來便不斷流動。原居住者為尋找更寬敞的空間或更便宜的住房離開，尋找機會的新人則是隨之遞補，疫情只不過是加速此一常態。

疫情初期，各國一線大城如紐約、倫敦等皆被認為面臨一系列生存危機。史丹佛大學研經濟學教授布魯姆（Nicholas Bloom）去年（2022）估計，病毒流行期間美國最大的12個城市總共失去大約三分之二的居民，其中約60％像往常一樣離開市中心，搬至附近的郊區。

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