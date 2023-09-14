「一帶一路」倡議十週年：從數據來看是成功還是失敗？中國會繼續推行嗎？
我們想讓你知道的是
復旦大學「一帶一路」與全球治理研究院常務副院長黃仁偉在其講座中概括，2013年剛提出「一帶一路」時，全球化正處在高潮，一下子受到了大部分國家歡迎，亞投行還有大批西方國家加入，形勢是出乎意料的好。但是隨著COVID-19疫情後世界經濟的衰退和中美關係惡化，全球供應鏈破碎，「一帶一路」面臨很大負面影響。
這個月，中國的「一帶一路」倡議提出已滿十週年——2013年中國「兩會」上習近平正式成為國家主席，當年9月他到訪中亞第一大國哈薩克，首次提出「絲綢之路經濟帶」，並在10月於印尼國會演講時提出「海上絲綢之路」。
當年11月，「一帶一路」在中共十八屆三中全會被確立為中國國家戰略，成為中國新領導人雄心勃勃的「大國外交」戰略的核心支柱。
當時很少人能預估到這個嶄新的計劃會給這個世界帶來多少改變，伴隨著多少爭議。
展望下個十年，中國是否還會將「一帶一路」雄心勃勃地推行下去，還是會適時調整，從而適應緊張的地緣戰略關係，以及不斷放緩的國內經濟？
為什麼要搞「一帶一路」？
從時機來看，習近平上台僅僅幾個月，就推出了「一帶一路」倡議，並在之後的各種大政方針中反覆提及，成為他執政時代最具標誌性的政策之一。
「這種大政策不是誰一拍腦袋就決定的，跟中國宏大的經濟背景有關係。」安邦智庫創始人陳功表示，中國政府高層實行民主集中制，大的政策經過一層層地醞釀、催化、討論，再到執行，週期較長。
陳功認為，「一帶一路」發軔於胡錦濤時代，中國經濟快速崛起，同時出現消化不良的現象，比如產能過剩、庫存積壓、金融問題，以及勞動力成本上升。
「當時決策者就向外看，把中國的產能向全球稀釋，把壓力釋放出去，還可能形成金融貨幣聯盟，促進人民幣國際化，很多好處。」陳功稱，應該說目的就是讓中國經濟繼續均衡、平穩地運行下去，把高速增長的態勢繼續延長三五年，甚至七八年。
對於「一帶一路」倡議的目標，也有不同意見。中共中央黨校國際戰略研究院教授梁亞濱曾向《BBC中文》表示，它不是簡單地輸出落後產能——這在當今「非殖民化」的時代事實上也根本不可能做到，更不是「賠本賣吆喝」——當國際慈善家。
梁亞濱稱，「一帶一路」倡議不再是單純的資本輸出和商品交換，而是依托基礎設施建設為新型經濟奠定基礎，打破地緣政治上高風險國家中普遍存在的貧窮與動蕩互為因果的惡性循環。
「以基礎設施建設為動力培育新的經濟增長極，打造更加扁平與民主的全球權力與財富分配結構。」梁亞濱總結。
「一帶一路」成功了嗎？
在「一帶一路」提出之初，有媒體將其稱之為「中國版馬歇爾計劃」，十年之後，僅從從數據上來看，甚至有過之而無不及。
根據中國官方統計，截至今年6月，152個國家與中國簽署「一帶一路」合作文件，中國與他們的貿易額從2013年的1萬億美元，增長到2萬億美元。中國對這些國家總共投資了3000多個項目，非金融類投資達到7859億元，其中大部分變成了當地的港口、鐵路、橋樑、工業園區。
有觀點認為，「一帶一路」開展之處，出乎意料的好；到了後期，出乎意料的糟。
復旦大學「一帶一路」與全球治理研究院常務副院長黃仁偉在其講座中概括，2013年剛提出「一帶一路」時，全球化正處在高潮，一下子受到了大部分國家歡迎，亞投行還有大批西方國家加入，形勢是出乎意料的好。
但是隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後世界經濟的衰退和中美關係惡化，全球供應鏈破碎，「一帶一路」面臨很大負面影響。
但黃仁偉反而認為，「特別是在疫情和脫鉤的情況下，我把『一帶一路』叫做第二戰場，第二戰場的貿易形勢好於第一戰場（發達國家的貿易）。」
152個國家中，有的也得到跨越發展的機會。比如寮國，作為東南亞最窮國之一，對外聯通能力極為有限，與中國毗鄰處地形陡峭，修建鐵路的橋隧比高，難度極大。
2021年底，在中國在雄心勃勃的「一帶一路」倡議下，一條總長逾1000公里的鐵路正式通車，連接中國昆明與寮國首都永珍，從永珍到中寮邊境縮短至3小時，到昆明可以實現「朝發夕至」。中國還計劃在未來將該鐵路延伸到泰國、馬來西亞和新加坡。
對於這條鐵路，泰國瓦萊嵐大學（Walailak University）政治學者特林・艾亞拉（Trin Aiyara）在公開場合表示，它不僅將寮國與世界接軌，沿線土地也將獲得城市化機會，特別是在與中國或其他國家接壤的邊境地區，對於貧弱的寮國而言，這將可以提振其國內經濟。
類似的項目有不少，比如希臘的比雷埃夫斯港，肯亞的蒙內鐵路，莫三比克的馬普托大橋，塞內加爾競技摔跤場等等。
對於中國而言，成功之處也體現在外交上。陳功表示，在「一帶一路」框架下，中國外交也改變了，全球各國都在跟中國談項目，以前中國在國際上聲量很小，現在無論在哪裡，翻開新聞，中國存在感都極強，影響極大，很多國家了解中國的慾望很強，這與「一帶一路」分不開。
「一帶一路」失敗了嗎？
「可以大致判斷，失敗了。至於在多大程度上失敗了，可以討論。」陳功認為，後續發展與原來想法差別太大了，從中國國內來看，一開始各個地方政府都規劃融入到「一帶一路」中去，「但現在誰還提？都成為央企的基建項目了。」
對於深度參與「一帶一路」的一些國家而言，痛感甚至來得更強。
疫情之後，國際經濟轉差，而發展中國家尤甚，債務壓力陡增。這個時候，他們發現欠中國的外債中商業性援助規模較大，利率更高。再加上美聯儲大幅加息，使融資成本高漲；再加上自身的財政管理制度欠缺——四個因素疊加，不少發展中國家，一個接一個地面臨債務償付危機，並要求進行債務重組談判，而坐在談判桌對面的，往往是中國。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html