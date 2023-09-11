2023/09/11,
社會

雷雨狂轟，嘉義縣全縣週一停班停課，嘉義市國立高中職停課不停班，永欽橋下車內2人疑受困溺斃

雷雨狂轟，嘉義縣全縣週一停班停課，嘉義市國立高中職停課不停班，永欽橋下車內2人疑受困溺斃
Photo Credit: 民眾提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

嘉義縣消防局勤務指揮中心接獲通報，指永欽橋世川加油站往台82線交流道方向的橋下有部車子，車上有人受困，立即派遣三和分隊與水上分隊前往救援，但找到時，車上的1男1女已經明顯死亡，車內有水，是否車子遇洪水滅頂溺斃，有待檢警調查。

台灣昨（10）日處在低壓帶附近，中南部天氣不穩定，嘉義地區更是降下豪雨，多處時雨量有來到100毫米以上，降雨劇烈、且持續時間長，陸續傳出豪雨災情。嘉義縣與嘉義市至昨晚陸續宣布最新的停班停課資訊，請民眾注意。

《中央社》報導，嘉義地區10日下午降下豪雨造成嘉義縣逾半數鄉鎮市有淹水災情。嘉義縣昨天晚間已宣布今天全縣停班停課。嘉義市部分宣布「國立高中職停課不停班」，嘉義市境內的國立嘉義大學則宣布嘉義縣市校區今天停止上課。

《中央社》報導，嘉義縣竹崎鄉文峯村長王泳焜昨天晚間接獲民眾陳情，土石流淹沒民宅。王泳焜指出，土石流掩埋約1層樓高，住戶陳情存放遺體的冰櫃還在家中待救援，因山區大雨有走山疑慮，機具不願冒險上山，仍在協調。

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Photo Credit: 中央氣象局
臺灣10日累積雨量
嘉義土石流衝擊民宅 出殯遺體埋沒其中待尋
Photo Credit: 王泳焜提供 via 中央社
嘉義縣竹崎鄉文峯村長王泳焜10日晚間接獲民眾陳 情，因土石流淹沒民宅，人員雖緊急逃生成功，但即 將辦理出殯的遺體仍在冰櫃、慘遭土石淹沒，目前尚 在協調機具協助。
大雨影響 嘉義地區多處積淹水
Photo Credit: 民眾提供 via 中央社
受低壓帶影響，嘉義地區10日午後降下大雨，導致國 道1號嘉義交流道路段、嘉義縣民雄鄉、新港鄉等多 處發生積淹水。圖為多輛汽車入夜後行經積水道路。

《自由時報》報導，嘉義縣府表示，位於山區的番路鄉159甲線道21至25K路段因強降雨多處道路坍方、淹水與落石。

《聯合新聞網》報導，嘉義縣警察局昨晚指出，台82線快速道路28.9、30公里處都淹水，尤其中和交流道下淹水嚴重，目前快速道路上受困約6、70輛車，已指揮讓車輛逆向從水上交流道下匝道，正在陸續消化車潮，提醒民眾雨天務必減速慢行。

《自由時報》報導，嘉義縣消防局勤務指揮中心則接獲通報，指永欽橋世川加油站往台82線交流道方向的橋下有部車子，車上有人受困，立即派遣三和分隊與水上分隊前往救援，但找到時，車上的1男1女已經明顯死亡，車內有水，是否車子遇洪水滅頂溺斃，有待檢警調查。

嘉129線大雨坍方 山美國小9/11停班停課
Photo Credit: 警方提供 via 中央社
嘉義縣129線道8.1公里處10日再度坍方，造成交通中斷，已動員搶修。嘉義縣府考量阿里山鄉山美國小師生行車、上學安全，宣布山美國小11日停班停課。圖為警方派遣人力至坍方地點協助疏導交通。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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