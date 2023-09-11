摩洛哥強震至少2122死，暫僅接受4國搜救援助；世界領袖哀悼，艾菲爾鐵塔熄燈致哀
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摩洛哥救援人員加快腳步運用重裝備或徒手，試圖搜尋毀滅性強震生還者。據當地時間10日深夜更新的官方數據，至少已有2122人罹難、2421人受傷，許多人傷勢嚴重。這起摩洛哥歷來最強烈地震襲擊旅運樞紐馬拉喀什（Marrakech）西南方72公里處，導致阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區整片村落地區遭到消滅。
摩洛哥強震至少2122死，暫僅接受4國搜救援助
（中央社）摩洛哥救援人員加快腳步運用重裝備或徒手，試圖搜尋毀滅性強震生還者。據當地時間10日深夜更新的官方數據，至少已有2122人罹難、2421人受傷，許多人傷勢嚴重。
《法新社》報導，8日6.8強震發生後，摩洛哥10日表示，只接受4個國家提供援助。
摩洛哥內政部宣布，「現階段」對西班牙、英國、卡達和阿拉伯聯合大公國所提「派遣搜救團隊」的提議予以積極回應。
報導指出，包括法國在內的其他國家也已表達願意協助。
這起摩洛哥歷來最強烈地震襲擊旅運樞紐馬拉喀什（Marrakech）西南方72公里處，導致阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區整片村落地區遭到消滅。飽受創傷的當地居民今天又遭遇一起規模4.5的餘震。
《法新社》採訪團隊指出，距馬拉喀什60公里的山地村落塔菲加特（Tafeghaghte）幾乎遭到摧毀，沒倒的建物少之又少。民間救援人員和摩洛哥武裝部隊成員在瓦礫堆中搜尋生還者和罹難者遺體。
62歲災民班布里柯（Zahra Benbrik）說她失去18名親人，一名兄弟的遺體還沒有被挖出。班布里柯說：「每一個人都不在了，我好心碎、悲痛至極。希望他們儘快找到他，讓我可以平靜地服喪。」
偏遠山村許多房屋是用泥磚蓋的。在塔菲加特村附近的艾米茲米茲村（Amizmiz），挖土機先拖走最厚重的一大片碎磚爛瓦，再由救援人員徒手在塵土飛揚的殘骸瓦礫中將一具用被子覆蓋著的遺體抬出。
摩洛哥強震後求援，西班牙派應急部隊86人救難
摩洛哥政府強震後求援，西班牙政府10日兌現承諾，派遣2支軍事應急部隊搭乘軍機抵達馬拉喀什市，86名士兵和8隻搜救犬趕赴災區搶救受困廢墟的災民。
西班牙《國家報》（El País）報導，根據摩洛哥內政部最新的統計數據，這場芮氏規模6.8強震造成的死亡人數已升至2122人，超過2400人受傷。
10日凌晨，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）接獲摩洛哥外交部長致電請求援助後，即刻聯繫西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）與內政部長格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska），啟動緊急救援行動與程序。
10日下午，西班牙派遣2支整備完成的「軍事應急部隊」（Unidad Militar de Emergencias，簡稱UME），包括86名士兵和8隻專業搜救犬、救難裝備與工具，搭乘2架軍機飛往馬拉喀什市，前進災區與摩洛哥當局合作救災。
西班牙國防部在聲明中表示，使命是「協助鄰國搜索救援這場毀滅性地震中的倖存者」。
西班牙「軍事應急部隊」是西班牙軍隊的一個軍種，2005年為了因應天然災害譬如森林火災、水災、雪災和地震、人為災害及恐怖攻擊等緊急情況而成立，曾派遣到厄瓜多、海地、墨西哥、尼泊爾和最近的土耳其地震災區執行緊急救援任務。
根據路透社，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）在國家電視台發表聲明，感謝西班牙及卡達、英國和阿拉伯聯合大公國等國的援助。
摩洛哥強震世界領袖哀悼，艾菲爾鐵塔熄燈致哀
摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）地區8日發生強震，全球領袖和外交界人士9日紛紛向摩洛哥表示哀悼與支持，法國艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也熄燈致哀。
《法新社》報導，摩洛哥當局表示，8日這起6.8強震已造成2000多人死亡，另外2000多人受傷，其中許多人傷勢嚴重。
- 歐洲
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示：「在這場可怕的地震之後，向摩洛哥人民表示聲援和支持…西班牙與這場悲劇的受害者站在一起。」
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「我們掛念著這場毀滅性地震的受害者。我們向所有受影響的人表示同情。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則說，他感到「震驚」，「法國隨時準備提供急救幫助」。
梵蒂岡指出，教宗方濟各在震後對摩洛哥「深表同情」。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則強調「義大利願在此一緊急事件中支持摩洛哥」。
- 俄羅斯、烏克蘭
俄羅斯和烏克蘭領導人也表達了慰問，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向國王穆罕默德六世和所有摩洛哥民眾表達最深切的哀悼。
澤倫斯基在社群媒體上表示：「在這個悲慘時刻，烏克蘭與摩洛哥站在一起。」
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則在寫給摩洛哥國王的信中表示：「我們與友好的摩洛哥人民同感痛苦與悲傷。」
- 印度、土耳其
本週末主持20國集團（G20）峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，「對摩洛哥地震造成的人員傷亡感到極其痛苦」。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示會「在這個困難的時刻」，提供「我們摩洛哥兄弟各種支持」。
- 中東
2021年8月與摩洛哥斷絕關係的阿爾及利亞，也向在地震中遇難的摩洛哥人民表示誠摯的哀悼。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，納坦雅胡「指示所有政府機構和部隊向摩洛哥人民提供任何必要的援助，包括準備向該地區派遣援助代表團。」
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。