沈伯洋：台灣抵抗意志不足，因應中國認知戰3因素堪憂；黑熊學院何澄輝：中共對台騙不如嚇，需懂新型態戰爭
我們想讓你知道的是
從民防角度看，民眾則需瞭解當前戰爭型態已是結合傳統與非傳統戰法，即非正規的政治宣傳。台灣民間流行一種說法，中共「打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣」，他認為還要加一句「騙台灣不如嚇台灣」。
沈伯洋：台灣抵抗意志不足，因應中國認知戰3因素堪憂
（中央社）專長研究中共對台認知作戰的學者沈伯洋表示，他擔心台灣應對資訊戰的準備時間不夠了，因為中國的技術愈來愈精進，而台灣內部的分歧使得對中抵抗意志不足，與立陶宛、烏克蘭等國家面對俄羅斯的情況不同。
台北大學犯罪研究所副教授、「黑熊學院」院長沈伯洋是在世界台灣同鄉會與歐洲台灣協會於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉辦2023聯合年會期間發表演說並接受《中央社》記者採訪。
沈伯洋在論壇指出，中國對台資訊操控的主要對象是自認中立、不藍不綠，包括面對中共侵台是戰是降還未拿定立場者，這群約占20%的台灣人逐漸被中國透過兩岸交流或網路搜集個資等方式所掌握、鎖定。
他的調查顯示台灣面對中共認知作戰的脆弱性，例如僅不到2成台灣人認為假消息主要來自境外勢力，其中約3成多指向中國，卻各有2成指向美國或日本，「與現實距離非常遙遠」。
參與論壇的一位外國聽眾對此不解，提問何以當美歐等國家的民眾愈來愈不相信中國，台灣卻還有許多人會受中國假資訊影響？
沈伯洋解釋，台灣社會仍很分立，雖然可能只有15%的人會真正受中國資訊戰影響，但台灣選舉只要7%就可以改變結果。
他也提醒，中國認知作戰的對象是世上所有國家，就像俄羅斯發動侵略烏克蘭前，就對42個國家進行資訊戰，「如果不去面對，台灣會直接在資訊世界輸掉這場戰爭」。
台灣的反制之道，他認為首先是國際串連，世人愈瞭解中國，愈可能站在台灣這邊；其次必須建立敵我意識。對於後者，他告訴《中央社》，「這是我覺得最麻煩的事」。
現代戰爭型態是「大軍未動，輿論先行」，而有3個因素讓他擔心台灣來不及因應中國資訊戰的威脅。首先是技術面，從微軟日前公布的報告可見，中共資訊戰的手法愈來愈精進。
其次是情緒面，習近平上台後對內不斷強調「中華民族偉大復興」，恐怕變成自我實現的預言。因為以前中共靠經濟就可以穩定內部，「經濟好的時候不用講偉大復興，但經濟不好時就要用意識型態」。
而他最擔心的一點就是台灣人抵抗意志。「這取決於我們內部的條件，光是要不要抵抗中國就有分岐」。上週赴烏克蘭訪問的沈伯洋說，烏克蘭人在2012、13年時親俄、相信俄國的聲浪不小，但從2014年俄國入侵克里米亞之後就改變了。
他說，許多國家都經歷過內部分歧，直到一些事件而促成團結，像烏克蘭的民防其實不比台灣好，許多機制是這次戰後才建立，「但他們的意志比我們堅決，台灣則在種種因素下，要推動意志會推得很慢，恐怕需要好幾十年，但中國不會給我們幾十年」。
這次台僑年會，「黑熊學院」講師群也分享台海戰時海外台灣人如何協助保台。做法包括建立國際援助難民網絡、台灣後勤補給管道、協助傳遞正確敘事等。
黑熊學院何澄輝：中共對台騙不如嚇，需懂新型態戰爭
（中央社）推廣台灣民防教育的「黑熊學院」執行長何澄輝在一場海外論壇分析新型態戰爭特點，包括中共對台「打不如買、買不如騙、騙不如嚇」的非軍事戰，以及西方即時情報助烏克蘭「越級打怪」也會是台灣未來因應關鍵。
何澄輝是在世界台灣同鄉會、歐洲台灣協會與「黑熊學院」在立陶宛首都維爾紐斯舉辦的2023聯合年會論壇分析現代戰爭的新樣態。
他首先指出台灣位處太平洋「第一島鏈」的重要性，包括是中國從淺水區進入深水區的關鍵門戶，因此侵台並非所謂血濃於水的統一目標，而是為了巨大的戰略利益。
至於印度－太平洋地區的重要性，包括擁有61%全球人口、世界前30個千萬人口以上的超級城市（megacity）有19個在此區；對美國而言，在此區則有美日、美菲等5個區域安全條約，以及前15大貿易夥伴的7個。
此外，全球每年88%海運航班經過台海。因此何澄輝表示，台海衝突並非傳統所謂帝國與邊陲的概念，而是全球的和平秩序遭到挑戰。
他進一步分析當代戰爭的經典範例，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭對台灣的啟發。其中尤以即時情報作業的效果巨大。
何澄輝說，俄烏戰期間有許多美國為主的西方電子偵測、電戰機巧妙沿著烏克蘭邊界飛行，讓烏軍能即時掌握空中地面戰況。「烏克蘭可以越級打怪的關鍵，就是軍事情報的即時支援，這對台灣也會是關鍵」，他說，中共要入侵台灣只能透過海、空，而爭奪制空、制海權的關鍵就在誰能先偵測到對方的海空目標。
從民防角度看，民眾則需瞭解當前戰爭型態已是結合傳統與非傳統戰法，即非正規的政治宣傳。台灣民間流行一種說法，中共「打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣」，他認為還要加一句「騙台灣不如嚇台灣」。
何澄輝解釋中國的「三戰邏輯」，法律戰是為了師出有名，例如2015年訂出「反分裂法」，為侵台創造條件；心理戰是針對特定人，例如戰爭的決策者、指揮官，透過策反等方式使其投降，例如台灣陸軍上校收受中共賄賂，簽署「不抵抗聲明」的事件。
第三戰為輿論戰，目的是在戰前針對目標群體，即台灣人民，引導形塑輿論，包括破壞目標對象如台灣政府的公信力。因此他強調：「戰爭不再是軍事部門的事情，而是所有台灣人的事情。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
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本文係由國泰世華銀行邀約