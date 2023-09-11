2023/09/11,
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金正恩攜金朱愛出席北韓建國75週年閱兵式，愛女接班勢頭更顯

金正恩攜金朱愛出席北韓建國75週年閱兵式，愛女接班勢頭更顯
北韓領導人金正恩（右1）8日攜愛女金朱愛（右2）出席建國75週年閱兵式。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

我們想讓你知道的是

在北韓中央電視台播出的畫面中，北韓軍方第二人朴正天元帥在閱兵式上，一度單膝跪地與金朱愛交談，也吸引各方注意。這是北韓幹部首次公開對金正恩以外人士下跪，顯示尚無任何官方頭銜的金朱愛地位不容小覷。

（中央社）北韓領導人金正恩8日攜愛女金朱愛出席建國75週年閱兵式，這次不僅是金朱愛出席外賓在場活動，還與父親一同坐在主席團特別席上，引起韓國相關單位及專家注意。

韓國統一部10日公布分析，指出金朱愛在這次儀式中受到禮遇規格較7個月前的閱兵式更為提升，她在今年2月閱兵式上與母親李雪主、黨書記等幹部一起坐在貴賓席，這次則落坐於金正恩身旁的特別席上。

金朱愛8月陪同金正恩參加海軍節活動時，韓國統一部也曾保守指出，北韓內部對金朱愛的禮遇規範正在成形。

韓國世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長向《中央社》表示，北韓這次為金朱愛安排的位置，令人聯想到金正恩2010年被正式宣布為繼承人後第一次陪同父親金正日出席閱兵式時拍下的照片，當時金正恩與金正日中間還隔著時任北韓人民軍總參謀長李英浩，而金朱愛與金正恩的距離甚至比金正恩當年還近。

值得注意的是，8日閱兵式與2010年那場閱兵一樣，都有中國代表團在場，鄭成長推測，這可能代表金正恩希望讓女兒逐漸在外交場合上露面，並強調北韓政權「君主世襲」的本質。東國大學北韓學系教授金榕炫也認為，這樣的安排是為讓外界、尤其是中俄認知到，北韓將由「白頭山血統」第4代繼續領導。

此外，在北韓中央電視台播出的畫面中，北韓軍方第二人朴正天元帥在閱兵式上，一度單膝跪地與金朱愛交談，也吸引各方注意。這是北韓幹部首次公開對金正恩以外人士下跪，顯示尚無任何官方頭銜的金朱愛地位不容小覷。

截至9月9日為止，北韓官媒報導過16次金朱愛陪同金正恩出席活動的消息，其中13次涉及軍事活動，部分意見認為，金朱愛可能已經在跟著父親學習，準備繼承金正恩發展核武、飛彈等「強國建設」政策。

當然，仍有部分分析對北韓是否可能接納女性繼承人存疑，認為金正恩可能只是藉由讓女兒公開露面，降低外界對繼承人的疑慮、激勵國民士氣。

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北韓領導人金正恩愛女金朱愛與父親一同坐在主席團特別席上。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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核稿編輯：羅元祺


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