傳韓國瑜願促在野整合，郭台銘樂見其成；朱立倫邀喝咖啡，柯文哲：政黨領袖交換意見很正常
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國民黨主席朱立倫指已透過幕僚邀請柯文哲喝咖啡，民眾黨總統參選人柯文哲10日表示，40年前就認識朱立倫，政黨領袖針對國家重要議題交換意見很正常，雙方幕僚平常就有聯絡。
傳韓國瑜願促在野整合，郭台銘：樂見其成
（中央社）外傳前高雄市長韓國瑜有意出手促成在野整合，鴻海創辦人郭台銘10日表示，他非常支持韓國瑜的看法，也希望韓國瑜能出來扮演促成整合成功的角色，他樂見其成。
鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選，將展開連署行動，訴求促成整合在野力量。前立委邱毅10日在臉書發文指出，前高雄市長韓國瑜非常樂意擔任在野3人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組。
郭台銘10日下午觀看U18青棒冠軍賽前接受媒體聯訪時表示，韓國瑜對於在野或主流民意能否整合非常的在意，他非常支持韓國瑜的看法，也希望韓國瑜能出來扮演促成整合成功的角色，他樂見其成。
針對《美國之音》引述美國智庫分析報導，從美國利益角度看，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。郭台銘說，他有看過原文，認為標題比較聳動，其實內容並非如標題所言，評論重點在於這次台灣大選，對美國而言，經濟是很重要的課題。
郭台銘表示，在台灣大選中，各國都在謀求自己國家利益的最大化，他作為一個企業家，與美國做生意40年，謀求的是雙贏策略；他認為，他當選對美國經濟利益的最大化，可以做得最好。
媒體詢問，最新民調顯示郭台銘的支持度仍位居第4名。郭台銘表示，這幾天晚上都跑夜市，9日前往饒河街夜市，30分鐘走不到20公尺，這才是主流民意，民眾、攤商都不是為造勢集結而來。
針對總統連署，郭台銘說，每個地方都會爭取架設連署站，爭取每位可能連署的對象。
朱立倫邀請喝咖啡，柯文哲：政黨領袖交換意見很正常
國民黨主席朱立倫指已透過幕僚邀請柯文哲喝咖啡，民眾黨總統參選人柯文哲10日表示，40年前就認識朱立倫，政黨領袖針對國家重要議題交換意見很正常，雙方幕僚平常就有聯絡。
柯文哲10日下午來到彰化縣花壇鄉，參加彰化縣台灣選哲之友會成立大會，柯文哲在入場前接受媒體聯訪，回應總統大選民調、朱立倫邀請喝咖啡以及基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷等議題。
針對總統大選民調落後，柯文哲說，民調數字有高有低，也會有好幾家在做民調，他不會針對單一民調的結果做回應。
至於基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷，柯文哲表示，他已經不是台北市長而是台北市民，如有人認為他擔任台北市長時有地方做不好，可以指出來。
有媒體詢問柯文哲擔任市長時修改損鄰事件爭議處理規則，讓建商有球員兼裁判疑慮；柯文哲表示，如果各方有意見，可以尋求第三方鑑定，也符合常規使用。
柯文哲另被問到是否願和朱立倫喝咖啡，他表示，40年前就認識朱立倫，2人都在民國68年進入台大就讀，平常就有認識聊天，他認為凡事不要搞得這麼嚴肅，政黨領袖針對國家大事重要議題交換意見很正常，雙方幕僚平常就有密切聯絡。
柯文哲說，最近看電視發現很少人在罵新北市長侯友宜，反而很多人在罵他，要請名嘴們不要忽視侯市長的存在，不要只打柯文哲，他跟侯市長隨時都可以碰面，也沒有那麼嚴肅。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html