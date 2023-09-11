2023/09/11,
政治

傳韓國瑜願促在野整合，郭台銘樂見其成；朱立倫邀喝咖啡，柯文哲：政黨領袖交換意見很正常

傳韓國瑜願促在野整合，郭台銘樂見其成；朱立倫邀喝咖啡，柯文哲：政黨領袖交換意見很正常
2023年7月23日國民黨全代會，韓國瑜與侯友宜見面｜Photo Credit: 中央社

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國民黨主席朱立倫指已透過幕僚邀請柯文哲喝咖啡，民眾黨總統參選人柯文哲10日表示，40年前就認識朱立倫，政黨領袖針對國家重要議題交換意見很正常，雙方幕僚平常就有聯絡。

傳韓國瑜願促在野整合，郭台銘：樂見其成

（中央社）外傳前高雄市長韓國瑜有意出手促成在野整合，鴻海創辦人郭台銘10日表示，他非常支持韓國瑜的看法，也希望韓國瑜能出來扮演促成整合成功的角色，他樂見其成。

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選，將展開連署行動，訴求促成整合在野力量。前立委邱毅10日在臉書發文指出，前高雄市長韓國瑜非常樂意擔任在野3人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組。

郭台銘10日下午觀看U18青棒冠軍賽前接受媒體聯訪時表示，韓國瑜對於在野或主流民意能否整合非常的在意，他非常支持韓國瑜的看法，也希望韓國瑜能出來扮演促成整合成功的角色，他樂見其成。

針對《美國之音》引述美國智庫分析報導，從美國利益角度看，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。郭台銘說，他有看過原文，認為標題比較聳動，其實內容並非如標題所言，評論重點在於這次台灣大選，對美國而言，經濟是很重要的課題。

郭台銘表示，在台灣大選中，各國都在謀求自己國家利益的最大化，他作為一個企業家，與美國做生意40年，謀求的是雙贏策略；他認為，他當選對美國經濟利益的最大化，可以做得最好。

媒體詢問，最新民調顯示郭台銘的支持度仍位居第4名。郭台銘表示，這幾天晚上都跑夜市，9日前往饒河街夜市，30分鐘走不到20公尺，這才是主流民意，民眾、攤商都不是為造勢集結而來。

針對總統連署，郭台銘說，每個地方都會爭取架設連署站，爭取每位可能連署的對象。

朱立倫邀請喝咖啡，柯文哲：政黨領袖交換意見很正常

國民黨主席朱立倫指已透過幕僚邀請柯文哲喝咖啡，民眾黨總統參選人柯文哲10日表示，40年前就認識朱立倫，政黨領袖針對國家重要議題交換意見很正常，雙方幕僚平常就有聯絡。

柯文哲10日下午來到彰化縣花壇鄉，參加彰化縣台灣選哲之友會成立大會，柯文哲在入場前接受媒體聯訪，回應總統大選民調、朱立倫邀請喝咖啡以及基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷等議題。

針對總統大選民調落後，柯文哲說，民調數字有高有低，也會有好幾家在做民調，他不會針對單一民調的結果做回應。

至於基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷，柯文哲表示，他已經不是台北市長而是台北市民，如有人認為他擔任台北市長時有地方做不好，可以指出來。

有媒體詢問柯文哲擔任市長時修改損鄰事件爭議處理規則，讓建商有球員兼裁判疑慮；柯文哲表示，如果各方有意見，可以尋求第三方鑑定，也符合常規使用。

柯文哲另被問到是否願和朱立倫喝咖啡，他表示，40年前就認識朱立倫，2人都在民國68年進入台大就讀，平常就有認識聊天，他認為凡事不要搞得這麼嚴肅，政黨領袖針對國家大事重要議題交換意見很正常，雙方幕僚平常就有密切聯絡。

柯文哲說，最近看電視發現很少人在罵新北市長侯友宜，反而很多人在罵他，要請名嘴們不要忽視侯市長的存在，不要只打柯文哲，他跟侯市長隨時都可以碰面，也沒有那麼嚴肅。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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