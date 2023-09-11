U18世界盃：台灣1比2不敵日本拿亞軍，球員難過落淚，蔡總統：已讓世界看到台灣實力

U18世界盃日本小球戰術奏效，台灣輸球拿亞軍球員難過落淚

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰以1比2不敵日本隊、拿下亞軍，賽後球員難過落淚，總教練吳柏宏表示，日本小球戰術奏效，輸球大家心情都很低落，「但大家都很棒，今天也打得漂亮。」

U18世界盃棒球賽台灣隊昨（10）日在天母棒球場與日本隊爭冠，台灣隊1局下攻下1分、4局上日本隊短打戰術搶分，台灣隊守備上有小瑕疵、失掉2分，加上打線受制，比賽後半段沒能再拿下分數、吞下敗仗。

總教練吳柏宏表示，日本隊的先發投手前田悠伍是很有水準的投手，直球、變化球搭配擾亂打者的節奏，雖然昨天打者還是能有效攻擊，但很多擊球甜蜜點不錯的球，只能說運氣不好、剛好落在守備員的手套中。

日本隊昨天短打戰術多，4局上接連短打戰術搶分，也造成台灣隊內野守備失誤失分，吳柏宏表示，日本隊的球風就是這樣，有機會就會短打推進，7局上三壘有人也有抓到日本隊的戰術，才能有效化解日本隊的攻勢。

賽後台灣隊球員哭成一片，後援投手林維恩甚至跪躺在地許久，情緒都無法平復，吳柏宏表示，滿場1萬名觀眾替球員們加油，大家從6月開始集訓到現在、都很努力，日本隊的小球戰術讓大家措手不及，也是以後需要注意的點。

吳柏宏感謝中華民國棒球協會、防護員、心理老師和情蒐團隊幫忙，「他們給我們很多幫助，有時候都忙到半夜，有他們我們才可以走到這一步」，今天雖然沒有得到最想要的結果，「但大家都表現得很棒了，今天這場比賽也打得很漂亮。」

Photo Credit: 中央社 2023第31屆U18世界盃棒球賽10日晚間在天母棒球場 舉行冠軍戰，終場由日本隊（深色球衣）擊敗地主台灣隊，拿下隊史首座U18世界盃冠軍，日本選手們賽 後在場內互動致意。

Photo Credit: 中央社 2023第31屆U18世界盃棒球賽10日晚間冠軍賽上演台日大戰，台灣終場以1比2不敵日本吞敗、拿下亞軍， 賽後台灣小將們在場內脫帽鞠躬向球迷致意，神情難掩失落。

U18冠軍差一步，台灣隊長王念好有繼續努力的目標

（中央社）U18世界盃棒球賽王念好此次擔任台灣隊長、帶領球隊，台灣冠軍戰輸球，王念好表示，高張力比賽就是比臨場反應，差臨門一腳無緣冠軍，「失敗會成為養分、是之後繼續努力的目標」。

U18世界盃棒球賽台灣隊此次從6月開始集訓，教練團選定王念好擔任台灣隊長，看中他的領袖氣質，王念好在本屆賽會也有好表現，複賽首戰對美國隊敲出2分砲最經典。

昨天冠軍戰與日本隊交手，王念好2局上守備時肉身擋球，因為疼痛跪地一陣子後才起身，4局上日本隊短打戰術連發，王念好處理短打球稍微有瑕疵，也讓日本隊把握機會跑回分數，昨天打擊方面4局下有敲出安打；台灣隊終場以1比2吞敗、拿下亞軍。

王念好表示，面對高張力比賽比的就是心態，臨場反應夠好就是贏家，今天這場比賽大家都很棒了，從集訓開始到今天最後一場，大家都堅持住，可惜結果不是最想要的。

王念好表示，因為失誤影響奪冠機會，但也會是繼續努力的目標，祝褔隊友們都有好的發展。連2年打世界盃棒球賽，王念好享受面對高張力的賽事，藉此累積經驗。

王念好感謝情蒐團隊的幫忙，以及球隊的防護員老師，他表示，「有聽說他們忙到凌晨3點多，他們給我們很多的幫助。」王念好是今年中職選秀富邦悍將隊選入新秀，結束U18世界盃後將展開職棒生涯。

Photo Credit: 中央社 王念好賽後表示，「失敗會成為養分、是之後繼續努力 的目標」。

U18世界盃柯敬賢拿2獎給爸爸看，教頭：旅外不是夢

（中央社）U18世界盃棒球賽冠軍戰，台灣隊外野手柯敬賢打回台灣隊唯一1分，柯敬賢本屆攻守俱佳，拿下最佳防守球員和明星球員外野手獎給天上爸爸看，總教練吳柏宏直言：「柯敬賢畢業就旅外不是夢。」

U18世界盃棒球賽台灣隊陣中台灣、南非混血柯敬賢此次有不錯表現，中外野有美技守備、打擊也發揮不錯，預賽對波多黎各比賽敲出陽春砲，昨天冠軍戰與日本交手，1局下敲出適時安打、送回台灣隊第1分。

柯敬賢是台灣隊總教練吳柏宏平鎮高中的子弟兵，吳柏宏透露，柯敬賢國中時期其實是游擊手和投手，但他的身材很突出，進到高中之後才讓他改守外野，此次比賽就可以在外野防區有這麼好的表現也算不容易。

吳柏宏表示，柯敬賢攻擊、守備、腳程都有不錯的水準，中外野的守備中規中矩，但運動能力好，稍微提點一下就可以有很大的進步。

台灣隊昨天冠軍戰以1比2吞敗，柯敬賢賽後難過落淚，他表示，去年沒能被選入代表隊，回去後更努力練球加強自己，爸爸去年9月因為受傷、傷口感染過世。今年在世界盃的好表現，柯敬賢表示，「相信爸爸應該有看到」。

柯敬賢自評這一年無論打擊、爆發力、守備範圍都有進步，雖然也很想要拿一個打擊獎，但可以拿下「最佳防守球員獎」也很滿意。

柯敬賢明年還可以再拚U18世界盃，他表示，前面台灣隊打出8連勝，很可惜最重要一場比賽輸球，接下來繼續提升自己、要變得更好。

Photo Credit: 中央社 2023年第31屆U18世界盃棒球賽台灣隊在個人獎項豐收，其中，外野手柯敬賢拿下明星球員外野手、最佳防守球員獎兩項肯定。

林維恩最後一次U18世界盃輸球痛哭，心理技術都成長

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊左投林維恩昨天冠軍戰後援2.2局無失分，但台灣終場以1比2不敵日本，林維恩跪躺在地流淚、情緒難以平復，他自評心理和技術面都有進步，直呼「隊友都很棒」。

U18世界盃棒球賽台灣隊昨天冠軍戰與日本隊交手，台灣隊先發投手孫易磊投到5局1人出局後投出保送退場，林維恩後援登板，投2.2局被敲4支安打，投出3次三振、無失分，7局上三壘有人危機穩守不掉分，三振抓到最後一個出局數時振臂。

台灣隊7局下沒能追回分數吞敗、拿下亞軍，賽後列隊時林維恩就跪在場邊落淚、情緒難以平復，集合時還是跪躺在一邊落淚，隊友林立恩過去把他扶起來。

林維恩表示，7局上守住危機很振奮，只差1分、覺得還有機會可以贏球，但每次都差最後一步。被問起這次比賽表現，林維恩直言：「輸球就不滿意。」

林維恩今年升高三，但因為明年就超齡無法打U18世界盃，這次是最後一次打U18機會，他表示，收穫是面對這麼多人比較不會緊張，學會調整呼吸、專注投每一球，知道不用硬跟打者拚、可以使用技巧，無論均速和心理層面都進步很多。