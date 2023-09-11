U18世界盃：台灣1比2不敵日本拿亞軍，球員難過落淚，蔡總統：已讓世界看到台灣實力
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賽後台灣隊球員哭成一片，後援投手林維恩甚至跪躺在地許久，情緒都無法平復，吳柏宏表示，滿場1萬名觀眾替球員們加油，大家從6月開始集訓到現在、都很努力，日本隊的小球戰術讓大家措手不及，也是以後需要注意的點。
U18世界盃日本小球戰術奏效，台灣輸球拿亞軍球員難過落淚
（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰以1比2不敵日本隊、拿下亞軍，賽後球員難過落淚，總教練吳柏宏表示，日本小球戰術奏效，輸球大家心情都很低落，「但大家都很棒，今天也打得漂亮。」
U18世界盃棒球賽台灣隊昨（10）日在天母棒球場與日本隊爭冠，台灣隊1局下攻下1分、4局上日本隊短打戰術搶分，台灣隊守備上有小瑕疵、失掉2分，加上打線受制，比賽後半段沒能再拿下分數、吞下敗仗。
總教練吳柏宏表示，日本隊的先發投手前田悠伍是很有水準的投手，直球、變化球搭配擾亂打者的節奏，雖然昨天打者還是能有效攻擊，但很多擊球甜蜜點不錯的球，只能說運氣不好、剛好落在守備員的手套中。
日本隊昨天短打戰術多，4局上接連短打戰術搶分，也造成台灣隊內野守備失誤失分，吳柏宏表示，日本隊的球風就是這樣，有機會就會短打推進，7局上三壘有人也有抓到日本隊的戰術，才能有效化解日本隊的攻勢。
賽後台灣隊球員哭成一片，後援投手林維恩甚至跪躺在地許久，情緒都無法平復，吳柏宏表示，滿場1萬名觀眾替球員們加油，大家從6月開始集訓到現在、都很努力，日本隊的小球戰術讓大家措手不及，也是以後需要注意的點。
吳柏宏感謝中華民國棒球協會、防護員、心理老師和情蒐團隊幫忙，「他們給我們很多幫助，有時候都忙到半夜，有他們我們才可以走到這一步」，今天雖然沒有得到最想要的結果，「但大家都表現得很棒了，今天這場比賽也打得很漂亮。」
U18冠軍差一步，台灣隊長王念好有繼續努力的目標
（中央社）U18世界盃棒球賽王念好此次擔任台灣隊長、帶領球隊，台灣冠軍戰輸球，王念好表示，高張力比賽就是比臨場反應，差臨門一腳無緣冠軍，「失敗會成為養分、是之後繼續努力的目標」。
U18世界盃棒球賽台灣隊此次從6月開始集訓，教練團選定王念好擔任台灣隊長，看中他的領袖氣質，王念好在本屆賽會也有好表現，複賽首戰對美國隊敲出2分砲最經典。
昨天冠軍戰與日本隊交手，王念好2局上守備時肉身擋球，因為疼痛跪地一陣子後才起身，4局上日本隊短打戰術連發，王念好處理短打球稍微有瑕疵，也讓日本隊把握機會跑回分數，昨天打擊方面4局下有敲出安打；台灣隊終場以1比2吞敗、拿下亞軍。
王念好表示，面對高張力比賽比的就是心態，臨場反應夠好就是贏家，今天這場比賽大家都很棒了，從集訓開始到今天最後一場，大家都堅持住，可惜結果不是最想要的。
王念好表示，因為失誤影響奪冠機會，但也會是繼續努力的目標，祝褔隊友們都有好的發展。連2年打世界盃棒球賽，王念好享受面對高張力的賽事，藉此累積經驗。
王念好感謝情蒐團隊的幫忙，以及球隊的防護員老師，他表示，「有聽說他們忙到凌晨3點多，他們給我們很多的幫助。」王念好是今年中職選秀富邦悍將隊選入新秀，結束U18世界盃後將展開職棒生涯。
U18世界盃柯敬賢拿2獎給爸爸看，教頭：旅外不是夢
（中央社）U18世界盃棒球賽冠軍戰，台灣隊外野手柯敬賢打回台灣隊唯一1分，柯敬賢本屆攻守俱佳，拿下最佳防守球員和明星球員外野手獎給天上爸爸看，總教練吳柏宏直言：「柯敬賢畢業就旅外不是夢。」
U18世界盃棒球賽台灣隊陣中台灣、南非混血柯敬賢此次有不錯表現，中外野有美技守備、打擊也發揮不錯，預賽對波多黎各比賽敲出陽春砲，昨天冠軍戰與日本交手，1局下敲出適時安打、送回台灣隊第1分。
柯敬賢是台灣隊總教練吳柏宏平鎮高中的子弟兵，吳柏宏透露，柯敬賢國中時期其實是游擊手和投手，但他的身材很突出，進到高中之後才讓他改守外野，此次比賽就可以在外野防區有這麼好的表現也算不容易。
吳柏宏表示，柯敬賢攻擊、守備、腳程都有不錯的水準，中外野的守備中規中矩，但運動能力好，稍微提點一下就可以有很大的進步。
台灣隊昨天冠軍戰以1比2吞敗，柯敬賢賽後難過落淚，他表示，去年沒能被選入代表隊，回去後更努力練球加強自己，爸爸去年9月因為受傷、傷口感染過世。今年在世界盃的好表現，柯敬賢表示，「相信爸爸應該有看到」。
柯敬賢自評這一年無論打擊、爆發力、守備範圍都有進步，雖然也很想要拿一個打擊獎，但可以拿下「最佳防守球員獎」也很滿意。
柯敬賢明年還可以再拚U18世界盃，他表示，前面台灣隊打出8連勝，很可惜最重要一場比賽輸球，接下來繼續提升自己、要變得更好。
林維恩最後一次U18世界盃輸球痛哭，心理技術都成長
（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊左投林維恩昨天冠軍戰後援2.2局無失分，但台灣終場以1比2不敵日本，林維恩跪躺在地流淚、情緒難以平復，他自評心理和技術面都有進步，直呼「隊友都很棒」。
U18世界盃棒球賽台灣隊昨天冠軍戰與日本隊交手，台灣隊先發投手孫易磊投到5局1人出局後投出保送退場，林維恩後援登板，投2.2局被敲4支安打，投出3次三振、無失分，7局上三壘有人危機穩守不掉分，三振抓到最後一個出局數時振臂。
台灣隊7局下沒能追回分數吞敗、拿下亞軍，賽後列隊時林維恩就跪在場邊落淚、情緒難以平復，集合時還是跪躺在一邊落淚，隊友林立恩過去把他扶起來。
林維恩表示，7局上守住危機很振奮，只差1分、覺得還有機會可以贏球，但每次都差最後一步。被問起這次比賽表現，林維恩直言：「輸球就不滿意。」
林維恩今年升高三，但因為明年就超齡無法打U18世界盃，這次是最後一次打U18機會，他表示，收穫是面對這麼多人比較不會緊張，學會調整呼吸、專注投每一球，知道不用硬跟打者拚、可以使用技巧，無論均速和心理層面都進步很多。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html