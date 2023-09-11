綠電趨勢不可逆，台電布局「風光」軍團力拚發電量倍數成長，年底釋出5000萬度專供中小企業
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經濟部官員表示，對中小企業來說，買不到綠電真正難處在於「價錢」和「找誰買」，現在綠電平台電供給量不夠且價格較高，綠電市場機制不夠完整，買大量綠電者遇到信評問題，買小量者找不到買家，為讓市場更健全，因此協調台電釋出綠電，以滿足供應鏈短期綠電要求。
綠電趨勢不可逆，台電布局「風光」軍團拚倍數成長
（中央社）綠電趨勢不可逆，2030年台灣企業所需綠電高達318億度。台電肩負政策任務，除釋出自建綠電供給市場，也持續開發再生能源，主力為太陽光電、離岸風電所組成的「風光」軍團，力拚發電量倍數成長。
近年業界綠電需求持續攀高，根據經濟部盤點，2030年台灣企業要滿足RE30，所需綠電高達318億度以上，較前一年大增60億度，2040年前需求更上看1000億度。
台電觀察，近年隨著綠電成為剛性需求，加上用電大戶條款明定企業10%綠電義務，且提早完成可以打折，去年開始出現一波脫離躉購制度的分手潮，解約量增至近50家，甚至今年截至7月為止，就已有逾百家申請解約，綠電夯度可見一斑。
綠電荒瀰漫市場同時，台電配合政策持續推動各類型再生能源，包含水力發電、太陽光電、陸域風電與離岸風電，111年綠電總發電量為63.2億度，約占全國綠電238億度的26.5%。
目前台電自發綠能以水力發電占比最大，年發電量約45至55億度；接著是陸域和離岸風電，年發電量各約7.5億度、3.5億度；太陽光電年發電量則約4億度，包含全國首座百萬瓦級的彰濱光電及結合儲能系統的南鹽光電，兩案場一年至少發3億度綠電。
另外，台電與中油合作於宜蘭仁澤設置840瓩地熱發電機組，已在今年6月併聯發電，目前進入試運轉階段。
展望後續，台電表示，持續推動綠能一期計畫，利用公司自有建築物屋頂或土地設置光電，也會向其他機關租賃土地規劃設置。風電則是「先陸域、後離岸」，目前約有33萬瓩陸域風力機組，其中部分機組運轉已超過15年，擬於後續更新改建時替換為單機容量較大、效率較高機組。
至於離岸風電，除已完工的10.9萬瓩離岸風力一期計畫外，正推動規模近3倍、29.4萬瓩二期計畫，預計114年完工併網，並規劃與離岸風電區塊開發階段業者合資風場，持續擴大綠能軍團。
專供中小企業，台電首賣綠電底價每度4.8元年底決標
（中央社）緩解中小企業綠電荒，台電匡列1億度自發綠電，其中擬先釋出5000萬度光電「試水溫」，分包上架綠電交易平台供企業採購，標售底價每度約4.8元，預計年底決標，明年元旦開始供電，這將是台電首次販售綠電。
台電「小額綠電銷售計畫」的綠電來自南鹽光（台南鹽田光電場）和彰濱光電案場，將透過綠電交易平台公開標售，底價為兩案場完工年度能源局所公告躉購費率，加權平均約每度4.8元，得標者有1年、3年、5年契約，開始供電日期為明年元旦。
去年台電躉購光電平均價格則約4.7元，而目前市場光電每度價格約在5到6元之間，顯示台電標售價格具競爭力。
台電高層表示，去年經濟部指示台電研議標售綠電，將自身綠電打包賣給需求者，但因價格過高，最後無疾而終；這次因應中小企業苦喊買不到綠電，採用小額分包模式，在不影響台電自身排碳係數情況下，釋出零頭綠電，「先試水溫」，藉此了解市場真實供需狀況。
5000萬度綠電額度分成1萬、5萬、10萬、50萬度等4包，值得注意的是，為避免綠電被單一大廠買光，規定「一電號只能買一包」。國內一間大公司平均約20至30個電號，以30個電號計算，即便一企業皆選擇最大包（50萬），加總約1500萬度，仍有剩餘額度可供中小企業購買。
以每度底價4.8元計算，台電賣5000萬度綠電可進帳2.4億元；若5000萬度很快售罄，台電將視情況，再拿出5000萬綠電供零售。
經濟部官員表示，對中小企業來說，買不到綠電真正難處在於「價錢」和「找誰買」，現在綠電平台電供給量不夠且價格較高，綠電市場機制不夠完整，買大量綠電者遇到信評問題，買小量者找不到買家，為讓市場更健全，因此協調台電釋出綠電，以滿足供應鏈短期綠電要求。
台電2020年取得再生能源售電業執照後，一直沒有將自家綠電放上平台銷售，是因當時政府鼓勵民間發展綠電，請台電「先hold住」，擔任救援角色，有需要再投入市場。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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