綠電趨勢不可逆，台電布局「風光」軍團力拚發電量倍數成長，年底釋出5000萬度專供中小企業

綠電趨勢不可逆，台電布局「風光」軍團拚倍數成長

（中央社）綠電趨勢不可逆，2030年台灣企業所需綠電高達318億度。台電肩負政策任務，除釋出自建綠電供給市場，也持續開發再生能源，主力為太陽光電、離岸風電所組成的「風光」軍團，力拚發電量倍數成長。

近年業界綠電需求持續攀高，根據經濟部盤點，2030年台灣企業要滿足RE30，所需綠電高達318億度以上，較前一年大增60億度，2040年前需求更上看1000億度。

台電觀察，近年隨著綠電成為剛性需求，加上用電大戶條款明定企業10%綠電義務，且提早完成可以打折，去年開始出現一波脫離躉購制度的分手潮，解約量增至近50家，甚至今年截至7月為止，就已有逾百家申請解約，綠電夯度可見一斑。

綠電荒瀰漫市場同時，台電配合政策持續推動各類型再生能源，包含水力發電、太陽光電、陸域風電與離岸風電，111年綠電總發電量為63.2億度，約占全國綠電238億度的26.5%。

目前台電自發綠能以水力發電占比最大，年發電量約45至55億度；接著是陸域和離岸風電，年發電量各約7.5億度、3.5億度；太陽光電年發電量則約4億度，包含全國首座百萬瓦級的彰濱光電及結合儲能系統的南鹽光電，兩案場一年至少發3億度綠電。

另外，台電與中油合作於宜蘭仁澤設置840瓩地熱發電機組，已在今年6月併聯發電，目前進入試運轉階段。

展望後續，台電表示，持續推動綠能一期計畫，利用公司自有建築物屋頂或土地設置光電，也會向其他機關租賃土地規劃設置。風電則是「先陸域、後離岸」，目前約有33萬瓩陸域風力機組，其中部分機組運轉已超過15年，擬於後續更新改建時替換為單機容量較大、效率較高機組。

至於離岸風電，除已完工的10.9萬瓩離岸風力一期計畫外，正推動規模近3倍、29.4萬瓩二期計畫，預計114年完工併網，並規劃與離岸風電區塊開發階段業者合資風場，持續擴大綠能軍團。

Photo Credit: 中央社 為緩解中小企業綠電荒，台電將首次賣綠電，擬先釋 出5000萬度光電「試水溫」，分包上架綠電交易平台 供企業採購，標售底價每度約4.8元，預計年底決標。 圖為台南鹽田光電場。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 112年9月10日

專供中小企業，台電首賣綠電底價每度4.8元年底決標

（中央社）緩解中小企業綠電荒，台電匡列1億度自發綠電，其中擬先釋出5000萬度光電「試水溫」，分包上架綠電交易平台供企業採購，標售底價每度約4.8元，預計年底決標，明年元旦開始供電，這將是台電首次販售綠電。

台電「小額綠電銷售計畫」的綠電來自南鹽光（台南鹽田光電場）和彰濱光電案場，將透過綠電交易平台公開標售，底價為兩案場完工年度能源局所公告躉購費率，加權平均約每度4.8元，得標者有1年、3年、5年契約，開始供電日期為明年元旦。

去年台電躉購光電平均價格則約4.7元，而目前市場光電每度價格約在5到6元之間，顯示台電標售價格具競爭力。

台電高層表示，去年經濟部指示台電研議標售綠電，將自身綠電打包賣給需求者，但因價格過高，最後無疾而終；這次因應中小企業苦喊買不到綠電，採用小額分包模式，在不影響台電自身排碳係數情況下，釋出零頭綠電，「先試水溫」，藉此了解市場真實供需狀況。

5000萬度綠電額度分成1萬、5萬、10萬、50萬度等4包，值得注意的是，為避免綠電被單一大廠買光，規定「一電號只能買一包」。國內一間大公司平均約20至30個電號，以30個電號計算，即便一企業皆選擇最大包（50萬），加總約1500萬度，仍有剩餘額度可供中小企業購買。

以每度底價4.8元計算，台電賣5000萬度綠電可進帳2.4億元；若5000萬度很快售罄，台電將視情況，再拿出5000萬綠電供零售。

經濟部官員表示，對中小企業來說，買不到綠電真正難處在於「價錢」和「找誰買」，現在綠電平台電供給量不夠且價格較高，綠電市場機制不夠完整，買大量綠電者遇到信評問題，買小量者找不到買家，為讓市場更健全，因此協調台電釋出綠電，以滿足供應鏈短期綠電要求。

台電2020年取得再生能源售電業執照後，一直沒有將自家綠電放上平台銷售，是因當時政府鼓勵民間發展綠電，請台電「先hold住」，擔任救援角色，有需要再投入市場。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀