鄉育邀請知名產品設計師與千萬募資教練孟慶龍與高中生分享— 善用設計思考探索興趣，闖出獨一無二的學習歷程

即將邁入第4屆的108新課綱，讓許多升高二的同學也開始擔心該如何準備自己的學習歷程檔案，鄉育教育基金會邀請炙龍敏捷開發執行長小孟（孟慶龍）講師，前往嘉義永慶高中進行主題講座《用設計師的思考方式，帶你成為學習歷程戰略家》。擁有產品設計10年經歷、曾獲國際設計獎項（IF Product Design Award）並輔導過20幾件產品設計，從工業設計跨足產品開發與群眾募資的小孟講師，以自己設計思考的求學故事與探索嘗試的人生經驗，鼓勵高中學子著手設計自己的人生，往心之所向邁進！

小孟（孟慶龍）講師分享自己高中時，雖然大部分時間都必須唸書，也認為自己數理表現很不錯，不過在嘗試各式興趣如打球、特技單車、手沖咖啡、畫班服LOGO、到當總召辦活動之後，逐漸發掘了真正熱愛的領域—工業設計。不僅如此，他為了獲得家人更多支持，更花了許多個晚上寫信給設計相關科系的老師們、到論壇詢問學長姐科系課程，透過蒐集每個科系的資訊，了解需要準備哪些作品來申請大學。如今回顧這些努力的點滴，都是邁向成為設計師的重要養分。

在講座的結尾，小孟（孟慶龍）講師也強調，有些興趣我們學習到業餘程度的同時，更要思考哪些興趣願意投入更多時間精進，成為為他人帶來價值的專業，並分享自己的座右銘：「不斷思考做自己覺得有價值的事」送給嘉義永慶高中的同學，透過設計思考，成為自己的人生設計師！

自2022年成立以來，鄉育基金會一直專注於輔導高中生做生涯設計探索與歷程累積，結合108課綱的重點改革項目—學習歷程檔案，透過全日的校園探索工作坊，引導學生從自身的好奇與興趣做發想，帶領同學用戰略家的思維，不僅了解未來目標科系的差異，也可以透過自主學習，設計探索想嘗試的領域，用規劃實作的作品代替空想。

講座後基金會也將和永慶高中合作，用公益課程的方式為學子創作更多的探索機會，永慶高中郭春松校長也鼓勵學生：「Design your life.學習設計你的人生，豐富自己的歷程，高中生活一定愈充實美好！」

責任編輯：Street

核稿編輯：Joanna