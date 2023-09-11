鄉育邀請知名產品設計師與千萬募資教練孟慶龍與高中生分享— 善用設計思考探索興趣，闖出獨一無二的學習歷程
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隨著第4屆的108新課綱即將到來，升高二的學生開始思考如何準備學習歷程檔案。鄉育教育基金會邀請了具有10年產品設計經驗的小孟（孟慶龍）講師至嘉義永慶高中分享他的求學歷程和如何選擇工業設計為職業方向。
即將邁入第4屆的108新課綱，讓許多升高二的同學也開始擔心該如何準備自己的學習歷程檔案，鄉育教育基金會邀請炙龍敏捷開發執行長小孟（孟慶龍）講師，前往嘉義永慶高中進行主題講座《用設計師的思考方式，帶你成為學習歷程戰略家》。擁有產品設計10年經歷、曾獲國際設計獎項（IF Product Design Award）並輔導過20幾件產品設計，從工業設計跨足產品開發與群眾募資的小孟講師，以自己設計思考的求學故事與探索嘗試的人生經驗，鼓勵高中學子著手設計自己的人生，往心之所向邁進！
小孟（孟慶龍）講師分享自己高中時，雖然大部分時間都必須唸書，也認為自己數理表現很不錯，不過在嘗試各式興趣如打球、特技單車、手沖咖啡、畫班服LOGO、到當總召辦活動之後，逐漸發掘了真正熱愛的領域—工業設計。不僅如此，他為了獲得家人更多支持，更花了許多個晚上寫信給設計相關科系的老師們、到論壇詢問學長姐科系課程，透過蒐集每個科系的資訊，了解需要準備哪些作品來申請大學。如今回顧這些努力的點滴，都是邁向成為設計師的重要養分。
在講座的結尾，小孟（孟慶龍）講師也強調，有些興趣我們學習到業餘程度的同時，更要思考哪些興趣願意投入更多時間精進，成為為他人帶來價值的專業，並分享自己的座右銘：「不斷思考做自己覺得有價值的事」送給嘉義永慶高中的同學，透過設計思考，成為自己的人生設計師！
自2022年成立以來，鄉育基金會一直專注於輔導高中生做生涯設計探索與歷程累積，結合108課綱的重點改革項目—學習歷程檔案，透過全日的校園探索工作坊，引導學生從自身的好奇與興趣做發想，帶領同學用戰略家的思維，不僅了解未來目標科系的差異，也可以透過自主學習，設計探索想嘗試的領域，用規劃實作的作品代替空想。
講座後基金會也將和永慶高中合作，用公益課程的方式為學子創作更多的探索機會，永慶高中郭春松校長也鼓勵學生：「Design your life.學習設計你的人生，豐富自己的歷程，高中生活一定愈充實美好！」
責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna