2023/09/11,
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美網公開賽：喬科維奇奪冠追平24座大滿貫冠軍紀錄；女單高夫逆轉勝，成小威廉斯後最年輕冠軍

美網公開賽：喬科維奇奪冠追平24座大滿貫冠軍紀錄；女單高夫逆轉勝，成小威廉斯後最年輕冠軍
Photo Credit: US Open Tennis X

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喬科維奇今天在美國網球公開賽稱王，抱回生涯第24座大滿貫冠軍，追平寇特（Margaret Court）的史上最佳紀錄。女網部分，則由19歲的美國新生代好手高夫此役花了2小時又6分鐘，以2比6、6比3、6比2後來居上，拍落即將登上球后寶座的莎芭蓮卡，拿下這次美網女單冠軍。

喬科維奇美網直落三擊敗梅迪維夫，追平24座大滿貫冠軍紀錄

（中央社）塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今（11）日在美網男單決賽以直落三擊敗俄羅斯好手梅迪維夫，奪下生涯第24座大滿貫冠軍，追平澳洲傳奇女將寇特的紀錄。

這場在紐約進行的美國網球公開賽男子單打冠軍賽，喬科維奇開賽就攻破梅迪維夫（Daniil Medvedev）發球局，一路領先的情況下，以6比3率先拿下；次盤雙方一路鏖戰，打到搶七大戰後，喬科維奇以7比6（7比5）再下一城，在盤數上以2比0領先。

末盤喬科維奇在第4局率先攻破梅迪維夫發球局，以3比1領先，第5局遭梅迪維夫反破後，喬科維奇靠1破、1保，取得5比2領先，之後雙方各自保發，讓喬科維奇再以6比3拿下，最終以直落三的盤數贏球奪冠。

喬科維奇今天在美國網球公開賽稱王，抱回生涯第24座大滿貫冠軍，追平寇特（Margaret Court）的史上最佳紀錄。

根據《美聯社》報導，截至目前，網壇大滿貫單打金盃數第二多的是美國好手小威廉絲（Serena Williams），共23冠；第三多的則由德國退役名將葛拉芙（Steffi Graf）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列，各22座。

喬科維奇美網奪冠，奠定網壇之王地位

（中央社）喬科維奇今天在美網決賽直落三擊敗梅迪維夫，報了2021年冠軍戰吞敗的一箭之仇，奪下生涯第24座大滿貫冠軍，追平澳洲傳奇女將寇特寫下的史上最佳紀錄。

塞爾維亞名將喬科維奇與俄羅斯好手梅迪維夫今天繼2021年後，再度於美國網球公開賽男子單打決賽正面交鋒。2021年的比賽，喬科維奇以3個4比6吞敗屈居亞軍。

此役喬科維奇開賽後氣勢如虹，讓梅迪維夫第1個發球局就遭到破發，並且分別以1記愛司球（ace）拿下自己的前兩個發球局，從3比0優勢一路領先到盤末，首盤先以6比3拔得頭籌。

喬科維奇第2盤開盤後表現仍舊穩健，對手第2和第4個發球局都被逼到丟士（deuce），不過梅迪維夫驚險保發，化解這兩個危機。雙方一直打得難分難解，第12局梅迪維夫6比5領先時先得到盤末點，但是喬科維奇經多個丟士拉鋸之後保發，比賽進入搶七，最後由喬科維奇以7比6（7比5）拿下，在盤數上取得2比0領先。

這場比賽打到此時，已經用了2小時32分鐘。

末盤雙方略顯疲態，梅迪維夫失誤過多的情況下，喬科維奇在第4局破發，先以3比1領先，但第4局他發球出狀況，也被梅迪維夫攻破發球局。在被破發後，喬科維奇也在第6局回敬一次破發，並在第7局成功保發。之後兩人各自保發，喬科維奇以6比3拿下第3盤，最終以直落三擊敗梅迪維夫。

路透社報導，36歲的喬科維奇成為公開年代（Open Era）以來，拿下美網男單冠軍最年長的選手，也是首位4度在同一個賽季中於4大滿貫中包辦3項比賽冠軍的球員。

喬科維奇今天獲勝，報了2021年敗給梅迪維夫的一箭之仇，也抱回追平寇特史上最佳的生涯24座大滿貫冠軍紀錄。

根據美聯社報導，截至目前，網壇大滿貫單打金盃數第二多的是美國好手小威廉絲，共23冠；第三多的則由德國退役名將葛拉芙（Steffi Graf）和西班牙「蠻牛」納達爾並列，各22座。

美網女單高夫逆轉勝奪首座大滿貫金盃，小威廉斯後最年輕冠軍

（中央社）地主小將高夫（Coco Gauff）今天在美國網球公開賽逆轉擊敗白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），奪下生涯首座大滿貫冠軍。

《法新社》報導，19歲的美國新生代好手高夫此役花了2小時又6分鐘，以2比6、6比3、6比2後來居上，拍落即將登上球后寶座的莎芭蓮卡，拿下這次美網女單冠軍。

高夫是繼小威廉絲（Serena Williams）1999年以來，在美網奪冠最年輕的美國選手。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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