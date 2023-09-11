毛澤東130歲冥誕，中國製作《向光明》等多部影視劇表達紀念
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《澎湃新聞》綜合自家、其他媒體及官方發布消息報導，截至目前，中國已知至少有《向光明》、《鯤鵬擊浪》、《問蒼茫》等3部電視劇及電影《出發》共4部影視劇，分別處於召開記者會、拍攝、殺青等階段。
（中央社）中共第一代領導人毛澤東在中國民間毀譽參半。中國媒體報導，今年12月26日正值毛澤東130週年冥誕，目前已有多部與毛澤東生平事蹟有關的電影及電視劇，正在「有序推進創作中」。
此外，9日也是毛澤東逝世47週年，中共官媒《人民日報》微博帳號當天發表短文，形容毛澤東是「中國偉大的愛國者和民族英雄」，是「領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的『一代偉人』」。
中共官方及中國民間看待毛澤東，有著複雜矛盾的情緒，許多人對他發動文革導致中國社會崩壞及人民一窮二白不以為然，但仍有少數左派及「毛粉」推崇他「打土豪」的魄力，並常藉此對照改革開放後貧富差距擴大的現狀；至於官方，則將毛澤東視為「神主牌」，雖不容人詆毀，卻也不鼓勵過分崇拜。
而在中共總書記習近平2012年11月上台後，一些口號、手法被外界認為師承及攀比毛澤東，因此引起部分中國民眾及外界議論。
《澎湃新聞》綜合自家、其他媒體及官方發布消息報導，截至目前，中國已知至少有《向光明》、《鯤鵬擊浪》、《問蒼茫》等3部電視劇及電影《出發》共4部影視劇，分別處於召開記者會、拍攝、殺青等階段。
《澎湃新聞》報導，被列為「重點獻禮片」及「國家重大革命和重大歷史題材電視劇」的《向光明》，製作單位已於5月27日召開記者會正式發表，各方面籌備工作正「緊鑼密鼓地有序開展中」。全劇並以「中共領導的多黨合作和政治協商制度的偉大實踐」為主題，以詩人柳亞子與毛澤東「詩詞唱和、親密交往的故事」為主軸。
《文匯報》4月間報導，當時開拍的《鯤鵬擊浪》，則描述毛澤東從1918年到1921年間的「心路歷程」，凸顯毛澤東「如何在紛繁雜亂的眾多主義中尋找馬克思主義，並決定『為之奮鬥一生』的故事」。
《華聲在線》7月下旬報導，被稱為「重大革命題材電視劇」的《問蒼茫》，在中國知名的浙江橫店影視城殺青。內容描述的是青年時代的毛澤東在1921至1927年間，以「探路者」、「早行人」的姿態投身工運、農運、國共合作、農村調查，以「探索中國革命道路」。
湖南省益陽市官方的《益陽發布》則指，「重大革命歷史題材」電影《出發》，9月1日在湖南開拍，描寫毛澤東1917年在湖南第一師範遊學、調研的歷程，立下了「改變中國和世界」的志向。
至於9月9日毛澤東逝世47週年當天，《人民日報》微博帳號發表短文，指毛澤東是「近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人」。「他說，『人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力』」。
同一天，湖南省韶山管理局在韶山毛澤東廣場，向毛澤東銅像舉行敬獻花籃儀式。《三湘都市報》報導形容，「五湖四海的遊客和本地市民，不約而同趕往韶山毛澤東銅像廣場，表達一份『最深切的緬懷』」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
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除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。