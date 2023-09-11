毛澤東130歲冥誕，中國製作《向光明》等多部影視劇表達紀念

（中央社）中共第一代領導人毛澤東在中國民間毀譽參半。中國媒體報導，今年12月26日正值毛澤東130週年冥誕，目前已有多部與毛澤東生平事蹟有關的電影及電視劇，正在「有序推進創作中」。

此外，9日也是毛澤東逝世47週年，中共官媒《人民日報》微博帳號當天發表短文，形容毛澤東是「中國偉大的愛國者和民族英雄」，是「領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的『一代偉人』」。

中共官方及中國民間看待毛澤東，有著複雜矛盾的情緒，許多人對他發動文革導致中國社會崩壞及人民一窮二白不以為然，但仍有少數左派及「毛粉」推崇他「打土豪」的魄力，並常藉此對照改革開放後貧富差距擴大的現狀；至於官方，則將毛澤東視為「神主牌」，雖不容人詆毀，卻也不鼓勵過分崇拜。

而在中共總書記習近平2012年11月上台後，一些口號、手法被外界認為師承及攀比毛澤東，因此引起部分中國民眾及外界議論。

《澎湃新聞》綜合自家、其他媒體及官方發布消息報導，截至目前，中國已知至少有《向光明》、《鯤鵬擊浪》、《問蒼茫》等3部電視劇及電影《出發》共4部影視劇，分別處於召開記者會、拍攝、殺青等階段。

《澎湃新聞》報導，被列為「重點獻禮片」及「國家重大革命和重大歷史題材電視劇」的《向光明》，製作單位已於5月27日召開記者會正式發表，各方面籌備工作正「緊鑼密鼓地有序開展中」。全劇並以「中共領導的多黨合作和政治協商制度的偉大實踐」為主題，以詩人柳亞子與毛澤東「詩詞唱和、親密交往的故事」為主軸。

《文匯報》4月間報導，當時開拍的《鯤鵬擊浪》，則描述毛澤東從1918年到1921年間的「心路歷程」，凸顯毛澤東「如何在紛繁雜亂的眾多主義中尋找馬克思主義，並決定『為之奮鬥一生』的故事」。

《華聲在線》7月下旬報導，被稱為「重大革命題材電視劇」的《問蒼茫》，在中國知名的浙江橫店影視城殺青。內容描述的是青年時代的毛澤東在1921至1927年間，以「探路者」、「早行人」的姿態投身工運、農運、國共合作、農村調查，以「探索中國革命道路」。

湖南省益陽市官方的《益陽發布》則指，「重大革命歷史題材」電影《出發》，9月1日在湖南開拍，描寫毛澤東1917年在湖南第一師範遊學、調研的歷程，立下了「改變中國和世界」的志向。

至於9月9日毛澤東逝世47週年當天，《人民日報》微博帳號發表短文，指毛澤東是「近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人」。「他說，『人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力』」。

同一天，湖南省韶山管理局在韶山毛澤東廣場，向毛澤東銅像舉行敬獻花籃儀式。《三湘都市報》報導形容，「五湖四海的遊客和本地市民，不約而同趕往韶山毛澤東銅像廣場，表達一份『最深切的緬懷』」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀