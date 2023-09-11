美越進入全面戰略夥伴關係，加強兩國經濟與關鍵科技領域合作
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美國總統拜登10日在河內與越共總書記阮富仲會面，雙方同意兩國關係提升至全面戰略夥伴關係，此前美越是全面夥伴關係。拜登表示，美國與越南將深化在關鍵和新興科技領域的合作，以打造更具韌性的半導體供應鏈。
（中央社）越美關係連升兩級，成為與中國、俄羅斯同級的全面戰略夥伴，這也是越南最高的外交關係。越共總書記阮富仲盼雙方繼續推動經貿投資合作，以及對新興科技合作的共識表示歡迎。
阮富仲（Nguyen Phu Trong）10日下午在越南國家主席府舉行歡迎儀式迎接到訪的美國總統拜登（Joe Biden）。雙方在會談後舉行記者會，確定將兩國關係升級為全面戰略夥伴。
綜合雙邊會談與記者會內容，阮富仲表示，自1995年兩國關係正常化以來，特別是2013年建立全面夥伴關係後，雙邊關係取得了強勁、深入、實質性、有效的發展。
他說，為了兩國人民的利益，出於為實現新形勢下和平、合作與可持續發展目標與加強合作的願望，越南歡迎兩國將關係推向新高度，即致力於和平、合作與可持續發展的全面戰略夥伴關係。
阮富仲並高度讚賞兩國全面戰略夥伴關係的聯合聲明內容，對雙方大力推動經貿投資及促進科技合作取得突破達成的共識表示歡迎。
拜登則表示，美國支援越南的發展，其中包括新時期的經濟和科技合作，尤其是電子工業發展、應對氣候變遷、清潔能源開發等。拜登高度評價兩國將關係提升為全面戰略夥伴，認為這能為兩國和國際帶來利益。
拜登強調，美國與越南將深化在關鍵和新興科技領域的合作，尤其是打造更具韌性的半導體供應鏈。
雙方在會談中也討論了國際局勢與南海問題。阮富仲指出，對於複雜局勢和國際衝突，越南希望各方在尊重國際法和聯合國憲章的基本原則與基礎上進行對話，和平解決各問題。
他表示，建議美國繼續支援越南和東南亞國家協會（ASEAN）對南海問題的立場，為南海和平、安全、合作、確保航行與飛越自由和各國在南海的正當與合法利益做出積極貢獻，不使用或威脅使用武力，不採取違反國際法，使局勢複雜化的行為，和平解決各爭端。
阮富仲並重申，越南一貫對外路線是獨立、自主、和平、友誼、合作與發展，以及多樣化、多邊化的對外關係。
拜登表示，美國重視越南在地區的作用和地位，強調美國對東協核心作用的支援並願與越南合作，為東協的團結與繁榮做出貢獻。他說，南海對於國際的繁榮與穩定相當重要，並重申美國在南海問題上的立場。
美越推動半導體稀土合作
《中央社》報導，美國總統拜登10日訪問越南，就半導體與關鍵礦物簽訂一項協議，同時兩國也達成協議，提升外交關係，越南將與華府關係提升至其最高的外交等級，和與中國及俄羅斯關係同一位階。
法新社報導，拜登在結束20國集團（G20）新德里峰會後飛抵越南，和越南最高領袖、越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）會面，雙方簽訂一項協議將兩國外交關係提升至「全面戰略夥伴關係」，這是越南最高的外交層級關係。
拜登在會見阮富仲時說：「這將是更廣泛合作時代的開端。我認為我們擁有巨大的機會。」
「在此非常重要的時刻，越南和美國是重要的夥伴。」
這項協議將讓美國和中國與俄羅斯、印度和南韓一樣，在越南外交關係上為同一等級。
拜登說：「我們深化我們在重要新興科技的合作，特別是在建立更具韌性的半導體供應鏈方面。」
阮富仲則是感謝拜登對改善美國和越南關係的貢獻，並表示越南將努力施行這項新協議。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
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不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
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本文係由國泰世華銀行邀約