【藝遊嚮導】9/12-9/18：故宮特展「阿哥養成記」、《STOMP破銅爛鐵》30周年巡演、烏克蘭國家交響樂團音樂會，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜柏林雷寧廣場劇院《暴力的歷史》

時間｜2023/9/16（六） -2023/9/17（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

原著作者艾杜瓦．路易曾說：「我要成為一個書寫暴力的作家。你越去深入談論暴力，你越有可能去消除(undo)暴力。

2018年柏林雷寧廣場劇院首演的《暴力的歷史》，由歐斯特麥耶（Thomas OSTERMEIER）導演，改編自法國當紅作家艾杜瓦．路易（Édouard LOUIS）的自傳小說，原著回憶作者多年前在巴黎約會被強暴的事件。經由導演的安排，《暴力的歷史》以簡潔有力的審美出發。透過舞台正後方的巨型投影，四位主要演員簡潔俐落的表演，以及左下舞台唯一一名樂手在現場處理聲音，以打擊樂器製造出好似心跳或呼吸的節奏。那些資深戲迷不陌生的「歐斯特麥耶元素」：即時投影、麥克風；強而有力的視覺與聲音，不僅是將原作議題如實搬上舞台，更是打破劇場的第四道牆，鏗鏘有力的將原著議題響亮地拋向觀眾。

名稱｜2023台北藝術節：舞蹈空間✕島崎徹《往月的方向去》

時間｜2023/9/15（五）-2023/9/17（日）

地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

當世界不再純粹，吶喊是唯一出口。

台灣舞蹈空間X日本自成一派的「徹」舞流風，洗鍊、純熟與極限力度的肢體美學。

這次，狂放中透出優雅，道出獨樹一格當代舞蹈的懷石料理。

〈血與鋼〉Blood and Steel：在超級實體大月亮之下，人們放肆無忌的恣意橫行，透過《月光奏鳴曲》的撫慰，覓得裂縫中的生機。

〈碎月〉Shattered Moon：在月亮崩解後的荒蕪間，彼此扶持的力量被觸動、被激發、也被深深連結。

名稱｜A劇團-A＋卡巴萊《SOLO還是想要有人陪》

時間｜2023/9/14（四）-2023/9/17（日）

地點｜好劇場（台北市中山區一江街25號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

阿卡貝拉人聲魅力 X 7段有關陪伴的人生故事Ｘcabaret形式的歡鬧驚喜

7個以陪伴為題的故事中埋藏著動人的阿卡貝拉旋律，有交友軟體的速食戀愛、有與父母親友真摯的對話、又或者是人生路途的迷茫和解惑。無論如何，請你一定要相信，solo時的你很好，不過solo還是想要有人陪的時候，請讓A劇團與我們的阿卡貝拉音樂來陪伴你，日子不好過，但有彼此就不難過了！

【展覽】

名稱｜【我們的世界不斷在開門】

時間｜2023/9/5（二）-2024/1/14（日）

地點｜國家人權博物館（新北市新店區復興路131號）

詳情請點擊

曹開詩作《面對死亡》：「伙伴，我們揮起靈魂的火劍。遠遠地圍成一團，邁向另一個理想的世界。」

文化部國家人權博物館邀請王安琪、王淑燕、鄧博仁、沈君儀、林靖偉、吳淑麟等6位當代藝術家，以10件全新創作呼應白色恐怖受難者曹開的現代詩、歐陽劍華的獄中刑求系列畫作，推出《我們的世界不斷在開門》特展。本次特展以政治受難者曹開、歐陽劍華兩位藝術家前輩為引路人，為6位叩問白恐歷史大門的當代藝術家引路，藝術家們反芻曹開與歐陽劍華前輩的創作，進而發展出全新作品。

策展人沈菲比認為本次特展試圖探問，台灣社會自1987年解嚴以來已經打開自由、民主、人權的門，但是否已足夠理解白色恐怖歷史，則仰賴政治受難者前輩們傳承歷史，為年輕世代引路。

名稱｜【塗鴉俱樂部 GRAFFITI SOCIAL CLUB】

時間｜2023/8/12（六）-2023/10/14（六）

地點｜大河美術（台中市南屯區大業路281號）

詳情請點擊

各藝術家透過多元視角，藉由塗鴉作為詮釋手段，表達各自心中的想法與議題。

此次邀請到十四位國內外塗鴉藝術家共同展出，除了注入更多台灣塗鴉新血外，更加入五位知名海外塗鴉藝術家，讓塗鴉俱樂部成為令人矚目的國際交流場域。展中呈現豐富面貌，將自我在街頭上累積的感知匯聚在畫面上，打破藝術形式之間的界線，同時將塗鴉俱樂部希望為台灣塗鴉人創造更多機會的初衷遠播，向世界宣告自己的存在，展現街頭塗鴉獨有的意識、風格與態度。

名稱｜院藏清代歷史文書珍品：阿哥養成記

時間｜2023/8/12（六）-2023/11/5（日）

地點｜國立故宮博物院 北部院區 第一展覽區103（台北市士林區至善路二段221號）

詳情請點擊

阿哥們的功課表強調文武合一，並雜揉中、西科學，與中國歷朝側重文科學習大相逕庭，卻似乎可與當今學齡教育之多元學習領域相互比照。

寒窗苦讀無人知，似乎是古今莘莘學子刻苦求學的生活寫照。不過，生長在皇宮裡、含著金湯匙出生的滿洲皇族子弟們，也需要接受嚴格的文武教育。清代皇族阿哥們的學生生活究竟是如何度過？他們課堂上的學習內容又有些什麼？長伴阿哥讀書的師長們又是哪些人？對阿哥們有什麼樣的影響？本展覽以「阿哥上學去」、「阿哥的功課表」與「阿哥的老師們」三個單元，透過院藏文獻檔案，帶領觀眾一探清代阿哥學習生活的真實面貌。

【影視】

名稱｜《我的天堂城市》 My Heavenly City

上映時間｜2023/9/15（五）

詳情請點擊

有你在的地方，就是我的天堂城市...

為了夢想的生活，他們來到了看似天堂的城市——紐約。失戀窮困的留學生（宋芸樺飾），在工作與現實生活之間處處碰壁、朝聖嘻哈街舞的青少年（姜濤飾）面對工作與情感的兩難抉擇，以及面對家庭問題與孩子心理疾病壓力的移民夫妻（姚淳耀和魏蔓飾）。異鄉的生活充滿挑戰，相互爭吵卻又彼此依賴，在理解與追夢的過程，友情、愛情、親情成為他們堅守的一切，只是未來，他們又會走向哪裡？彼此真正想要的又是什麼？

【音樂】

名稱｜《STOMP破銅爛鐵》30周年台灣巡演

時間｜2023/9/15（五）-2023/9/17 （日）

地點｜台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

跳脫使用樂器演奏的打擊樂，生活物件都是聲音來源，

1991年於英國布萊頓創立，並於倫敦布魯斯伯里劇院預演及愛丁堡集會廳首演後一鳴驚人，表演橫跨全球屹立三十年不搖，成為打擊樂與多元表演形式結合的典範。STOMP破銅爛鐵跳脫使用樂器演奏的打擊樂，生活物件都是聲音來源，他們在舞台上盡情地跳躍、奔跑、舞蹈，在打擊物件的過程中，將肢體語言與聲音符號完美融合，用身體帶動節奏，用節奏激發力量。STOMP破銅爛鐵將打擊、律動、視覺喜劇合而為一，是獨特且前所未有的舞蹈性音樂嘗試！

名稱｜卡普松《美麗人生》Gautier Capuçon《La Belle Vie》