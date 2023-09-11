行政院擬放寬看護移工申請門檻，不再侷限巴氏量表認定，民團：應導入長照體系並納管

（中央社）行政院研擬放寬家庭看護移工申請門檻，不再侷限巴氏量表認定，長照團體指出，這雖能解決家戶照顧壓力的燃眉之急，但面對人力減少的未來，移工應導入長照體系並納管。

對於多名總統參選人提出檢討巴氏量表、放寬外籍看護申請等政見，行政院長陳建仁日前指示放寬家庭看護移工申請門檻，研議多元認定方式，勞動部、衛生福利部預計12日會商，將邀集相關團體溝通、儘速推出方案。

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋告訴《中央社》記者，對於有照顧需求的家庭來說，聘請外籍看護並非一勞永逸，還得面臨移工照顧技巧不足、移工管理甚至移工失聯等各樣問題，放寬聘僱資格可能一時解了燃眉之急，卻只把更大的聘僱與照顧問題丟回到家戶中。

張筱嬋指出，有時民眾擔心年邁長輩獨自在家，就想聘僱移工來陪伴，但其實老人家身體健康、自主生活能力還很好，「這情況真的需要一個全時人力看著嗎？」老化過程其實可以透過延緩失智、失能配套措施應對，應針對輕、中、重度不同失能等級，設計整體長照服務，不該頭痛醫頭、腳痛醫腳。

目前國人面對長照需求時，往往會上醫院做巴氏量表評估、找仲介聘請外籍看護；另一條途徑是透過各縣市長照管理中心開案評估，安排居服員、日間照顧、喘息、接送等服務，人力以本國籍為主。在特定情況下，已有看護移工的家庭可使用長照服務，如交通接送、輔具、及看護移工無法提供服務30天以上空窗期的喘息服務。

「應該利用長照政策引導民眾思考未來會面臨的照顧困境」，張筱嬋說，未來照顧人力一定更少，「用全民去照顧」的力量才夠大，移工人力也應該要在整個長照體系中被看見、被管理。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳接受《中央社》記者採訪表示，以國家人口結構來看，若長輩偶爾夜間有1、2次要上廁所、喝水等協助需求，其實可以透過夜間照明、無障礙設計、輔具等解決，也能建立長輩自我照顧能力，「若這樣就投入1個人力在照顧上，在整體勞動人力減少情況下，未必合適。」

對於長輩照顧政策方向，祝健芳說，仍是鼓勵在地安老、盡量使用長照服務；不過目前22萬多家戶聘請家事移工，其中僅6.6萬人成功申請銜接長照服務，其餘可能因為照顧管理評估量表（CMS）評估未過，也有部分可能因不想要有非固定人員進入家中等因素，而未申請長照服務。

祝健芳指出，請移工圖個方便，但移工來源國能否提供源源不絕的人力，還有聘僱後情況，都是問題；若需求遠大於供給，未來恐將面臨人力供需市場失衡，「這是在這波總統候選人提出想法時，沒有考慮到的。」

醫護團體：放寬看護移工申請門檻，要避免困難照顧者無人照顧

（中央社）看護移工聘僱門檻擬放寬，不再只限巴氏量表認定；但醫護團體認為，目前僧多粥少，合法移工也會挑雇主，放寬申請門檻要避免困難照顧者沒人要照顧，或助長移工失聯。

2024總統大選在即，多名總統參選人提出檢討巴氏量表、放寬移工申請認定方式等政見，行政院長陳建仁日前也在行政院會指示，放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式。勞動部、衛福部將在12日召開會議，擬檢討現有免評障別、放寬長照使用者轉申請看護移工等。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫告訴《中央社》記者，關鍵還是勞動力的來源跟工作品質，難免會看到有民眾遭遇照顧困難與壓力，需要幫手，卻沒辦法通過巴氏量表認定，就算經過許多努力，仍無法申請看護移工。

尤其台灣現在同時面臨高齡化與少子化，陳亮甫說，照護人力匱乏加上家庭功能式微，放寬或檢討現行量表以符合當下社會背景，這本來就是應該要做的方向。

不過，陳亮甫直言，放寬是否就能解決問題，他沒有很好答案，近幾年觀察到越來越多移工不願到台灣，「因為大家發現去台灣沒有這麼好過」，如果勞動條件仍低下，放寬申請門檻但申請者找不到移工人力，或者只能從不見得符合台灣法規的管道找人，都是問題。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，現在國內狀況是僧多粥少，申請案很多但是比較少看護移工進來，既便再放寬申請條例也沒有用，只會讓原本想申請的人更申請不到，沒有解決根本問題。

劉建良也說，如果要放寬也應同步思考失聯移工問題，政府對於失聯移工這件事情必須要加強處理，而且針對正在工作的移工福利應該增加，才能杜絕未來放寬申請移工條件後失聯移工增加的狀況。

他還提到，放寬之後也會遇到移工選擇雇主狀況，如果被照護者是失智症或是比較難照護的對象，可能就會受影響，有需要的照護家庭在找不到移工狀態下就有可能去使用非法移工，助長失聯移工狀況。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜持同樣看法，她認為，若不使用巴氏量表評估，一旦沒有依據標準，恐怕困難照顧者將沒人照顧，因為移工可以挑雇主。

「我知道有些人覺得巴氏量表很嚴格」，她強調，即便放寬免評，還是要有其他相關配套，避免有需要的長者反而沒人願意照顧，一定要審慎考量並與實際狀況連結，不能為了選舉開很多支票，結果真正有需要的人沒被照顧到。

雇主團體：看護移工門檻再怎麼放寬，仍無法解決移工來源不足

（中央社）衛生福利部、勞動部將於12日討論放寬家庭看護移工申請門檻，不只限於巴氏量表認定方式，雇主團體說，肯定政府看見需求，但也直言再怎麼放寬仍無法解決移工來源不足問題。