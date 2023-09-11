【2023台灣地緣政治高峰論壇】哈佛學者指中國影響力超越前蘇聯，不應以「新冷戰」解讀美中對抗
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學者認為，中國走到了一個十字路口，有很多機會創造經濟穩定，在亞太地區的行動中被視為可靠、透明和開放的參與者，但衝突也在另一個岔路口，如果中國仍堅持民族主義的統一主義，衝突將對中國和更廣泛的世界經濟造成巨大損害，也會造成巨大的人員傷亡。
東南亞影響力聯盟 (SIA)主辦的首屆「2023台灣地緣政治高峰論壇」今（11）日在台北舉行，美國哈佛大學國際學者指出，不應將美中關係與1947年美蘇冷戰相比，中國經濟對全球影響遠高於前蘇聯，與中國完全脫鉤將付出巨大代價。但中國也面臨選擇，若基於民族主義強行統一台灣，全球與中國經濟將兩敗俱傷。
論壇上午場聚焦在美中在當今世界的影響力。曾於馬英九任內訪台的哈佛大學甘迺迪政府學院教授奈伊（Joseph Nye）於演講中強調，美中之間的競爭對立關係，不應以「冷戰」形容。
奈伊指出，「冷戰」或許可用於描述兩國「長期競爭」的狀態，如果意指「可能重演美、蘇間的競爭」，那並不符合當代的美、中關係，不該用這個「冷戰」一詞。奈伊也認為，目前美中間的緊張局勢，更接近1914年爆發第一次世界大戰前的歐洲局勢。
奈伊表示，美蘇冷戰時，兩國在全球軍事上高度相互依存，但在經濟或社會上互不依賴。但如今，各國若與中國經濟脫鉤，都要付出巨大代價，光這一點就與美蘇冷戰情境迥異。
奈伊警告，美國與盟友或許可以對中國採取「去風險」（de-risking）或者「選擇性脫鉤」（selective decoupling）的手段，但這都將導致高昂經濟成本，難以號召其他盟國效法，因為把中國視為貿易夥伴的國家比美國還多。另外，面對氣候變遷、流行病等議題時，沒有一個國家能單打獨鬥，全球各國間的關係不只是競爭，也需要合作。
奈伊也指出，全球都陷入與中國既合作、又競爭的關係，如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）用「競爭性的共存關係」（competitive coexistence）或「合作性的對立」（cooperative rivalry）來形容美中關係。這不像冷戰時期的對抗關係，也需要一個比冷戰期間更複雜、更能解決矛盾的戰略。
奈伊建議，對中戰略不應重啟50年代冷戰期間的干預方式（美蘇對抗期間曾暗地干預或支持小型的區域衝突），應以威懾避免美中陷入熱戰，並盡可能與中國合作；除了致力在與中競爭取得成功，也要加強盟國與國際組織對中國的規範。
至於台灣，奈伊認同前總統馬英九「不統、不獨、不武」的政策，認為這有助於維持和平現狀。
美學者：中國經濟仍有影響力，邊界問題會是中國下一步重心
哈佛大學甘迺迪政府學院教授米德（Rana Mitter）也認為當今美中關係不能與美蘇冷戰類比，除了因中國居全球經濟重要地位，也因為野心不同。
米德表示，中國雖主導特定亞太區域，卻沒有像前蘇聯那樣渴望在全球擴張領土。他也提到，雖然中國近年經濟問題層出不窮，也經歷從房地產市場到人口結構的變化，但米德仍不認為中國經濟會面臨災難性危機。
米德指出，與台灣、印度、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等印太國家之間的邊界問題會是中國下一步的重心。中國來到一個十字路口，可以選擇促進區域共榮，或是發動侵略。
米德分析，如果中國透過行動展現自己是印太區域可靠、透明、開放的一員，能使中國與印太區域都受益；但若中國仍基於民族主義強行統一台灣，將對中國和世界經濟造成巨大損害，也會造成大量人員傷亡。
「2023台灣地緣政治高峰論壇」首度舉辦，即邀請眾多國際學者參與，前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前外交部長林永樂等政界人士也皆與會。但該論壇開始前出現爭議，因為舉辦地點在遠東香格里拉大飯店，官網一度使用「SIA香格里拉對話—台北」名稱，與英國「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）名稱相似。
IISS的「香格里拉對話」是亞太地區28國的國防代表、軍方將領、政界人士交流對話的重要平台，被視為亞太地區重要的安全對話平台。與此知名活動「撞名」，驚動到IISS特別澄清，台北的論壇與新加坡「香格里拉對話」完全無關，兩者主辦方亦無連結。
峰會撞名「香格里拉對話」，東南亞影響力聯盟創辦人、投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元今於論壇表示，在台北香格里拉飯店啟動這樣的地緣政治峰會，因為地緣政治對台灣是大事，也帶來許多挑戰和機會，論壇目標是提高台灣人對當前地緣政治的認識，並幫開啟討論，最終願景是將平台打造成年度活動。
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核稿編輯：邱宜君
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html