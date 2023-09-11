【2023台灣地緣政治高峰論壇】哈佛學者指中國影響力超越前蘇聯，不應以「新冷戰」解讀美中對抗

東南亞影響力聯盟 (SIA)主辦的首屆「2023台灣地緣政治高峰論壇」今（11）日在台北舉行，美國哈佛大學國際學者指出，不應將美中關係與1947年美蘇冷戰相比，中國經濟對全球影響遠高於前蘇聯，與中國完全脫鉤將付出巨大代價。但中國也面臨選擇，若基於民族主義強行統一台灣，全球與中國經濟將兩敗俱傷。

論壇上午場聚焦在美中在當今世界的影響力。曾於馬英九任內訪台的哈佛大學甘迺迪政府學院教授奈伊（Joseph Nye）於演講中強調，美中之間的競爭對立關係，不應以「冷戰」形容。

奈伊指出，「冷戰」或許可用於描述兩國「長期競爭」的狀態，如果意指「可能重演美、蘇間的競爭」，那並不符合當代的美、中關係，不該用這個「冷戰」一詞。奈伊也認為，目前美中間的緊張局勢，更接近1914年爆發第一次世界大戰前的歐洲局勢。

奈伊表示，美蘇冷戰時，兩國在全球軍事上高度相互依存，但在經濟或社會上互不依賴。但如今，各國若與中國經濟脫鉤，都要付出巨大代價，光這一點就與美蘇冷戰情境迥異。

奈伊警告，美國與盟友或許可以對中國採取「去風險」（de-risking）或者「選擇性脫鉤」（selective decoupling）的手段，但這都將導致高昂經濟成本，難以號召其他盟國效法，因為把中國視為貿易夥伴的國家比美國還多。另外，面對氣候變遷、流行病等議題時，沒有一個國家能單打獨鬥，全球各國間的關係不只是競爭，也需要合作。

奈伊也指出，全球都陷入與中國既合作、又競爭的關係，如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）用「競爭性的共存關係」（competitive coexistence）或「合作性的對立」（cooperative rivalry）來形容美中關係。這不像冷戰時期的對抗關係，也需要一個比冷戰期間更複雜、更能解決矛盾的戰略。

奈伊建議，對中戰略不應重啟50年代冷戰期間的干預方式（美蘇對抗期間曾暗地干預或支持小型的區域衝突），應以威懾避免美中陷入熱戰，並盡可能與中國合作；除了致力在與中競爭取得成功，也要加強盟國與國際組織對中國的規範。

至於台灣，奈伊認同前總統馬英九「不統、不獨、不武」的政策，認為這有助於維持和平現狀。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 哈佛大學教授奈伊（左）與國際理事會會長馬凱碩（左）對談。

美學者：中國經濟仍有影響力，邊界問題會是中國下一步重心

哈佛大學甘迺迪政府學院教授米德（Rana Mitter）也認為當今美中關係不能與美蘇冷戰類比，除了因中國居全球經濟重要地位，也因為野心不同。

米德表示，中國雖主導特定亞太區域，卻沒有像前蘇聯那樣渴望在全球擴張領土。他也提到，雖然中國近年經濟問題層出不窮，也經歷從房地產市場到人口結構的變化，但米德仍不認為中國經濟會面臨災難性危機。

米德指出，與台灣、印度、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等印太國家之間的邊界問題會是中國下一步的重心。中國來到一個十字路口，可以選擇促進區域共榮，或是發動侵略。

米德分析，如果中國透過行動展現自己是印太區域可靠、透明、開放的一員，能使中國與印太區域都受益；但若中國仍基於民族主義強行統一台灣，將對中國和世界經濟造成巨大損害，也會造成大量人員傷亡。

「2023台灣地緣政治高峰論壇」首度舉辦，即邀請眾多國際學者參與，前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前外交部長林永樂等政界人士也皆與會。但該論壇開始前出現爭議，因為舉辦地點在遠東香格里拉大飯店，官網一度使用「SIA香格里拉對話—台北」名稱，與英國「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）名稱相似。

IISS的「香格里拉對話」是亞太地區28國的國防代表、軍方將領、政界人士交流對話的重要平台，被視為亞太地區重要的安全對話平台。與此知名活動「撞名」，驚動到IISS特別澄清，台北的論壇與新加坡「香格里拉對話」完全無關，兩者主辦方亦無連結。

峰會撞名「香格里拉對話」，東南亞影響力聯盟創辦人、投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元今於論壇表示，在台北香格里拉飯店啟動這樣的地緣政治峰會，因為地緣政治對台灣是大事，也帶來許多挑戰和機會，論壇目標是提高台灣人對當前地緣政治的認識，並幫開啟討論，最終願景是將平台打造成年度活動。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 第一場「2023 台灣地緣政治高峰會」11日於台北香格里拉大飯店舉行，前總統馬英九與國際學者與會合影。

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核稿編輯：邱宜君