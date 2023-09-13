《山道猴子的一生》讓我看到自己，過去的人生是為了別人的評價而活

文：亭安 Ann Lin

八月底九月初從印度回來台灣之後，平時所關注的社群媒體上，討論最多的就是影片《山道猴子的一生》。《山道猴子的一生》是在講一個愛騎車的年輕男性，從一開始對自己的技術很自負，認為即使自己是騎一般的機車，也贏過山道上的重機騎士。漸漸的，胃口愈來愈大，明明自己的經濟能力有限，寧願拼命在便利商店加班，天天吃超商的便當，卻還是貸款買了重機。也不管自己拮据的經濟，女友錢不夠，就借錢給她改裝重機；為了贏得社群媒體上的注目，與女友放閃，還在重機上不斷加碼，改裝配備，做高危險動作。最後在山道上，為了贏過一位不認識的騎士，發生意外。

雞首與牛後，你會選擇哪一個？

影片裡，有很多主角與朋友、女友的對話。從這些對話裡不難發現，主角是一個很膨風、很愛面子的人，在麻吉兄弟與女友面前，總是要表現出一副自己很厲害的樣子。

主角的言行，讓我想到小時候，我的社交圈裡，常討論的一個題目，雞首與牛後，你會選擇哪一個？

做雞首，跟一群在特定能力上，不如自己的人同行，可以享受優越的感覺，但久了，可能就怠惰了，驕傲了，一旦離開這個群體，怕自己再也沒有競爭力。

當牛後，跟很多比自己優秀的人在一起，慢慢的，自己也會愈來愈進步；但卻得忍受很多己不如人的感覺，尤其若周遭的親友，又很愛比較的話，很容易就會感受到挫折，嚴重的話，還甚至可能因此喪失自信。

如果是你，雞首與牛後，你會選擇哪一個？

你是要選擇在一個普普的團體裡，當那顆發亮的月亮，享受眾星拱月的感覺；還是在一個優秀的群體裡，做一個不被看見，甚至被看輕的小角色？

無盡的比較，毀掉生命裡單純的喜悅

當我還是小學生的時候，對於輸贏並不在意，對於同學的好或不好，並不會有特別的感覺，只知道上學可以接觸很多文字，學很多有趣的東西，還可以跟自己的好朋友一起聊天一起玩；當時的我，是那麼的單純，單純到，現在已經年近半百的我，仍會想念當時的自己。

我在自己的世界裡，單純的享受著學習與友情的愉悅，但我身邊的大人，他們眼中的世界，卻與我完全不同。

我家那棟傳統五層樓的國宅裡，有四戶是跟我同屆的同學，我們五個人當中，我是學業成績最差的。比較大以後我才明白，我以為的，鄰居阿姨在樓梯間跟媽媽的單純閒聊，說她的孩子有多優秀，其實是在炫耀。而他們對我表露出來的同情，裡面藏有多大的優越感。

到了國中，在我們那個城市邊緣的小學校，積極進取的校長，首度開辦了升學班，我們這幾位同屆的孩子，很巧合的都在這一班；升學班裡無盡的比較，從學校蔓延到家裡，升學班密集的考試，鄰居的這幾位同學們，多在成績單排名的最上端，而我，總是在與他們對稱的最下端。那三年，在學校，除了極少數的幾位，真的是有教無類的好老師以外，大多數的師長，對我總是鄙夷；在家裡，爸媽也沒有給過我好臉色，那時，他們最常對我說，我讓他們好丟臉！

這三年的生活，對我整個生命，造成極大的創傷，即使這麼多年來，我不斷透過各種管道學習著，探索自己、療癒自己，那個創傷仍然不時隱隱的影響著我。

當自我價值來自外在，就容易走向錯誤的道路

我的價值觀，因為競爭，有了巨大的變化，從可以單純享受學習，享受閱讀，變得一心一意，只想爭輸贏。

所以在考大學填志願時，我明明知道自己喜愛語文，喜歡影像，卻還是選擇了商學院，只因為商學院的排名比較前面，看起來比較厲害；畢業後就職也是，表面理由是為了學有所用，實際上是因為金融業賺得錢比較多，而且當別人問起職業時，回答時，臉上比較有光。

靈肉分離的在金融業工作十幾年，雖擁有很不錯的年薪，卻存不到什麼錢；對於工作，愈來愈容易煩躁，直到後來生病，身體多處器官都在自己攻擊自己，我才警覺到，該是好好檢討自己的時候了。

《山道猴子的一生》讓我看到自己，過去的人生，有很大的一部分，就跟主角一樣，是為了別人的評價而活；當看到別人對我投以的正向目光時，那份虛榮，確實帶給我快樂，但時間很短，就自我感覺良好個幾分鐘；然而，當靜下來，跟自己相處的時候，我知道，那不是我喜歡的生活，我心裡有一個聲音，微弱的吶喊著，要我去認真聆聽。

你也是山道上的猴子嗎？

關於雞首與牛後的選擇問題；以前，我的回答總是牛後，因為身在牛後，可以讓我跟一群厲害的人在一起，慢慢變得愈來愈厲害。同時，我也希望有朝一日，可以變成牛頭，能夠成為優秀裡的最優秀。

但現在，雞首還是牛後，對我來說，已經不再重要，重要的是，我認不認識自己，我是不是真心做著想做的事情？

如果，對自己的定位，只是來自別人的眼光，那麼，我不過也只是山道上，眾多的猴子之一而已，惴惴不安的擔心自己贏不過他人。

相反的，如果能清楚的知道自己是誰，知道自己想做什麼，能夠看到自己的優點，也能真心接納自己的不足，那麼，無論當雞首，還是牛後，都能在不同的位置裡，承擔各自的辛苦，享受各自的快樂。

只是，要能夠活得那麼通透，需要很大的修煉，多數的我們，都可能是正在尋找出路的山道猴子，學習著，在自我悅納，與他人眼光之間，找到最適平衡點。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：影片《山道猴子的一生》｜團體裡雞首或牛後，你會選擇哪一個？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航