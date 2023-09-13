《山道猴子的一生》讓我看到自己，過去的人生是為了別人的評價而活
我們想讓你知道的是
影片裡，有很多主角與朋友、女友的對話。從這些對話裡不難發現，主角是一個很膨風、很愛面子的人，在麻吉兄弟與女友面前，總是要表現出一副自己很厲害的樣子。主角的言行，讓我想到小時候，我的社交圈裡，常討論的一個題目，雞首與牛後，你會選擇哪一個？
八月底九月初從印度回來台灣之後，平時所關注的社群媒體上，討論最多的就是影片《山道猴子的一生》。《山道猴子的一生》是在講一個愛騎車的年輕男性，從一開始對自己的技術很自負，認為即使自己是騎一般的機車，也贏過山道上的重機騎士。漸漸的，胃口愈來愈大，明明自己的經濟能力有限，寧願拼命在便利商店加班，天天吃超商的便當，卻還是貸款買了重機。也不管自己拮据的經濟，女友錢不夠，就借錢給她改裝重機；為了贏得社群媒體上的注目，與女友放閃，還在重機上不斷加碼，改裝配備，做高危險動作。最後在山道上，為了贏過一位不認識的騎士，發生意外。
雞首與牛後，你會選擇哪一個？
影片裡，有很多主角與朋友、女友的對話。從這些對話裡不難發現，主角是一個很膨風、很愛面子的人，在麻吉兄弟與女友面前，總是要表現出一副自己很厲害的樣子。
主角的言行，讓我想到小時候，我的社交圈裡，常討論的一個題目，雞首與牛後，你會選擇哪一個？
做雞首，跟一群在特定能力上，不如自己的人同行，可以享受優越的感覺，但久了，可能就怠惰了，驕傲了，一旦離開這個群體，怕自己再也沒有競爭力。
當牛後，跟很多比自己優秀的人在一起，慢慢的，自己也會愈來愈進步；但卻得忍受很多己不如人的感覺，尤其若周遭的親友，又很愛比較的話，很容易就會感受到挫折，嚴重的話，還甚至可能因此喪失自信。
如果是你，雞首與牛後，你會選擇哪一個？
你是要選擇在一個普普的團體裡，當那顆發亮的月亮，享受眾星拱月的感覺；還是在一個優秀的群體裡，做一個不被看見，甚至被看輕的小角色？
無盡的比較，毀掉生命裡單純的喜悅
當我還是小學生的時候，對於輸贏並不在意，對於同學的好或不好，並不會有特別的感覺，只知道上學可以接觸很多文字，學很多有趣的東西，還可以跟自己的好朋友一起聊天一起玩；當時的我，是那麼的單純，單純到，現在已經年近半百的我，仍會想念當時的自己。
我在自己的世界裡，單純的享受著學習與友情的愉悅，但我身邊的大人，他們眼中的世界，卻與我完全不同。
我家那棟傳統五層樓的國宅裡，有四戶是跟我同屆的同學，我們五個人當中，我是學業成績最差的。比較大以後我才明白，我以為的，鄰居阿姨在樓梯間跟媽媽的單純閒聊，說她的孩子有多優秀，其實是在炫耀。而他們對我表露出來的同情，裡面藏有多大的優越感。
到了國中，在我們那個城市邊緣的小學校，積極進取的校長，首度開辦了升學班，我們這幾位同屆的孩子，很巧合的都在這一班；升學班裡無盡的比較，從學校蔓延到家裡，升學班密集的考試，鄰居的這幾位同學們，多在成績單排名的最上端，而我，總是在與他們對稱的最下端。那三年，在學校，除了極少數的幾位，真的是有教無類的好老師以外，大多數的師長，對我總是鄙夷；在家裡，爸媽也沒有給過我好臉色，那時，他們最常對我說，我讓他們好丟臉！
這三年的生活，對我整個生命，造成極大的創傷，即使這麼多年來，我不斷透過各種管道學習著，探索自己、療癒自己，那個創傷仍然不時隱隱的影響著我。
當自我價值來自外在，就容易走向錯誤的道路
我的價值觀，因為競爭，有了巨大的變化，從可以單純享受學習，享受閱讀，變得一心一意，只想爭輸贏。
所以在考大學填志願時，我明明知道自己喜愛語文，喜歡影像，卻還是選擇了商學院，只因為商學院的排名比較前面，看起來比較厲害；畢業後就職也是，表面理由是為了學有所用，實際上是因為金融業賺得錢比較多，而且當別人問起職業時，回答時，臉上比較有光。
靈肉分離的在金融業工作十幾年，雖擁有很不錯的年薪，卻存不到什麼錢；對於工作，愈來愈容易煩躁，直到後來生病，身體多處器官都在自己攻擊自己，我才警覺到，該是好好檢討自己的時候了。
《山道猴子的一生》讓我看到自己，過去的人生，有很大的一部分，就跟主角一樣，是為了別人的評價而活；當看到別人對我投以的正向目光時，那份虛榮，確實帶給我快樂，但時間很短，就自我感覺良好個幾分鐘；然而，當靜下來，跟自己相處的時候，我知道，那不是我喜歡的生活，我心裡有一個聲音，微弱的吶喊著，要我去認真聆聽。
你也是山道上的猴子嗎？
關於雞首與牛後的選擇問題；以前，我的回答總是牛後，因為身在牛後，可以讓我跟一群厲害的人在一起，慢慢變得愈來愈厲害。同時，我也希望有朝一日，可以變成牛頭，能夠成為優秀裡的最優秀。
但現在，雞首還是牛後，對我來說，已經不再重要，重要的是，我認不認識自己，我是不是真心做著想做的事情？
如果，對自己的定位，只是來自別人的眼光，那麼，我不過也只是山道上，眾多的猴子之一而已，惴惴不安的擔心自己贏不過他人。
相反的，如果能清楚的知道自己是誰，知道自己想做什麼，能夠看到自己的優點，也能真心接納自己的不足，那麼，無論當雞首，還是牛後，都能在不同的位置裡，承擔各自的辛苦，享受各自的快樂。
只是，要能夠活得那麼通透，需要很大的修煉，多數的我們，都可能是正在尋找出路的山道猴子，學習著，在自我悅納，與他人眼光之間，找到最適平衡點。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：影片《山道猴子的一生》｜團體裡雞首或牛後，你會選擇哪一個？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html