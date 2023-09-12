華為Mate 60 Pro對台美相關業者影響：首當其衝絕對是高通，產能不會高、良率不會好，會轉往封裝去突破

我們想讓你知道的是
就我的觀點，因為中國無法購買的最新的先進製程設備EUV，只能使用上一代的ASML的DUV光來製造的。理論上它也可以製作新進製程，但需要多重曝光，加上良率不好，所以產能少、成本貴，不會有人拿來商用。但中國就是用國家力量不計一切去做，才會有這種手機出來，問題是這已經是生產效率和產品良率的極限。
文：摩股史塔克
近期華為推出Mate 60 Pro，儘管官方並未正式宣布這款新手機是否搭載5G通訊，而且插卡後不會顯示4G或5G，但多個測試影片皆顯示實際網速完全符合5G標準。
過去由於美國的制裁，華為不得不放棄使用台積電的晶片，推動發展自家晶片技術，而最新款的Mate 60 Pro就是使用了麒麟9000S。
一、華為Mate 60 Pro簡評
彭博委託TechInsights拆解證實，華為的Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，7奈米處理器，他們也暗示，Mate 60可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。Jefferies團隊還認為，中國只能生產「極少量」的7奈米晶片。
之所以會說極少量，就我的觀點，因為中國無法購買的最新的先進製程設備EUV，只能使用上一代的ASML的DUV光來製造的。理論上它也可以製作新進製程，但需要多重曝光，加上良率不好，所以產能少、成本貴，不會有人拿來商用。但中國就是用國家力量不計一切去做，才會有這種手機出來，問題是這已經是生產效率和產品良率的極限。
而且還有一個疑惑，我看到市場上有人在傳，有人發現華為的手機晶片上寫著「2020年第35周」生產，這個時間在美對中晶片禁令前，如果是這樣為何要在三年後才釋出？且在這個時間點？所以也有一種推測，這批晶片是來自於禁令前像台積電購買的「晶圓」，然後由中芯進行封測而成。
所以陸行之的臉書貼文也有這個concern：
美國不是把中芯放到實體清單，怎麼中芯還有這麼多先進製程產能呢？可能來自於中國很多新創半導體廠如雨後春筍般冒出（有些在短期就倒閉消失），連美國設備廠，美國商務部也很難判定這些被採購的設備是否被轉賣給中芯國際，中芯先進製程產能將持續擴大就不足為奇了。
此外也有外媒覺得，可能也有部分是用過去被禁之前台積電剩下的救晶片掛C來賣。總而言之，從華為聲明Mate 60 Pro ，只會在中國境內販售，而香港則是要等到年底才會推出，以及上市幾個小時內就買到沒貨，可以推估產能很有限。
二、相關廠商的影響
1. 高通：負面影響
首當其衝的絕對是高通，在他的法說會上曾表示：未來將不再有對華為的4G晶片實質性收入。
As you are aware, we have a 4G license for shipping into Huawei. We do not have a 5G license, and we are not assuming any material revenue going forward. So hopefully, that covers all the different parts.
過去華為一直是高通的手機晶片客戶，現在高通在法說上表示下一季這個收入會消失，且假設這裡未來會產生任何實質性收入，當時市場上就推測，可能表示華為有了自製5G晶片的能力了。
結果後續證實這個臆測是真的，儘管高通事後表示他們的技術仍非常舊。
後續如果拉到中長期，假設在所有禁令不變的狀況下，那其他手機晶片業者如聯發科可能也會受到負面影響。
2. 半導體設備商：負面影響
另外對設備廠可能有進一步負面影響，像是荷蘭設備商ASML。因為美國對中禁令後，華為仍能夠做出7nm晶片，那無論如何美國不可能就這麼摸摸鼻子，若後續禁令繼續加大，會直接影響半導體設備商ASML、應用材料、東京威力科創、柯林研發、科磊，且預估前兩者因為邏輯製程設備比重較高，影響可能也較大，而台灣的相關供應鏈像是家登、帆宣、公準可能也會受到影響，但這都是猜測。
3. 影響不明
而在影響不明處，這邊的廠商蠻多的，像是有過去的供應鏈像是射頻IC的立積、砷化鎵（第二代半導體）代工廠穩懋、日月光、CCL材料銅箔供應、IC 載板的-南電。後續是否可以接到他們的單製作，但就算可以做，不一定有明顯受惠，除非是很利基的應用。
三、自己的想法
最後是自己的想法：產能不會高，良率不會好，會轉往封裝去突破。
例如：過去美國新創公司陷入財務危機後出售28項專利技術給一家註冊在英屬維京群島的公司，13個月後又被轉讓給位於中國的新創公司，其中包含最重要的就是小晶片（Chiplet）專利技術。
這就表示後續中國可能會朝3D堆疊或其他小晶片技術來解決這些限制。
小晶片的簡單介紹就是，將不同製程、不同功能的裸晶封裝在ABF載板上，讓晶片之間的距離縮短，以層層堆疊的方式大幅提升運算效能，但這種設計方式所消耗的ABF載板數量也會跟著增加。
另外封裝後散熱的需求也會增加，不過現在開始散熱應該會比較逆風（因為整體AI伺服器產業可能有降規趨勢），要找的話從IC載版去找機會比較合理，或是賭手機復甦的軟性印刷電路板，不過這一塊估值落差很大，有些很便宜有些很貴，跟是否被AI帶動有關。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：華為推出5G手機，對台美相關業者影響
延伸閱讀
- 華為成功突破美國科技封鎖？5G手機Mate 60 Pro的7奈米晶片是誰做的？
- 中國狂喜華為新機突破，央視：距離最先進技術仍有差距，美媒：5G技術成疑且晶片過時
- 突破美國技術封鎖？華為新機Mate60用7奈米晶片引熱議，專家：已達技術極限
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
數位優先時代必備 選用業界最乾淨的雲端環境實踐雙軸轉型
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之路看似艱辛無比，但透過瞭解四個不同的關鍵領域，包括資料雲端(Data Cloud)、現代基礎架構(Modern Infrastructure Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)和安全的雲端(Security Cloud)並視個別需求而調整，許多人會發現，其實一切比想像中更容易且順利。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台。為協助IT人員打下最佳轉型基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作；隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難，同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰；Google Cloud亦建構開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性資安挑戰。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，且於業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
本文章內容由 「Google Cloud」 提供。