華為Mate 60 Pro對台美相關業者影響：首當其衝絕對是高通，產能不會高、良率不會好，會轉往封裝去突破

文:摩股史塔克

近期華為推出Mate 60 Pro,儘管官方並未正式宣布這款新手機是否搭載5G通訊,而且插卡後不會顯示4G或5G,但多個測試影片皆顯示實際網速完全符合5G標準。

過去由於美國的制裁,華為不得不放棄使用台積電的晶片,推動發展自家晶片技術,而最新款的Mate 60 Pro就是使用了麒麟9000S。

彭博委託TechInsights拆解證實,華為的Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片,7奈米處理器,他們也暗示,Mate 60可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。Jefferies團隊還認為,中國只能生產「極少量」的7奈米晶片。

之所以會說極少量,就我的觀點,因為中國無法購買的最新的先進製程設備EUV,只能使用上一代的ASML的DUV光來製造的。理論上它也可以製作新進製程,但需要多重曝光,加上良率不好,所以產能少、成本貴,不會有人拿來商用。但中國就是用國家力量不計一切去做,才會有這種手機出來,問題是這已經是生產效率和產品良率的極限。

而且還有一個疑惑,我看到市場上有人在傳,有人發現華為的手機晶片上寫著「2020年第35周」生產,這個時間在美對中晶片禁令前,如果是這樣為何要在三年後才釋出?且在這個時間點?所以也有一種推測,這批晶片是來自於禁令前像台積電購買的「晶圓」,然後由中芯進行封測而成。

所以陸行之的臉書貼文也有這個concern:

此外也有外媒覺得,可能也有部分是用過去被禁之前台積電剩下的救晶片掛C來賣。總而言之,從華為聲明Mate 60 Pro ,只會在中國境內販售,而香港則是要等到年底才會推出,以及上市幾個小時內就買到沒貨,可以推估產能很有限。

1. 高通:負面影響

首當其衝的絕對是高通,在他的法說會上曾表示:未來將不再有對華為的4G晶片實質性收入。

As you are aware, we have a 4G license for shipping into Huawei. We do not have a 5G license, and we are not assuming any material revenue going forward. So hopefully, that covers all the different parts.