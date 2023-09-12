2023/09/12,
科技

華為Mate 60 Pro對台美相關業者影響：首當其衝絕對是高通，產能不會高、良率不會好，會轉往封裝去突破

華為Mate 60 Pro對台美相關業者影響：首當其衝絕對是高通，產能不會高、良率不會好，會轉往封裝去突破
Photo Credit: 華為官網

我們想讓你知道的是

就我的觀點，因為中國無法購買的最新的先進製程設備EUV，只能使用上一代的ASML的DUV光來製造的。理論上它也可以製作新進製程，但需要多重曝光，加上良率不好，所以產能少、成本貴，不會有人拿來商用。但中國就是用國家力量不計一切去做，才會有這種手機出來，問題是這已經是生產效率和產品良率的極限。

文：摩股史塔克

近期華為推出Mate 60 Pro，儘管官方並未正式宣布這款新手機是否搭載5G通訊，而且插卡後不會顯示4G或5G，但多個測試影片皆顯示實際網速完全符合5G標準。

過去由於美國的制裁，華為不得不放棄使用台積電的晶片，推動發展自家晶片技術，而最新款的Mate 60 Pro就是使用了麒麟9000S。

一、華為Mate 60 Pro簡評

彭博委託TechInsights拆解證實，華為的Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，7奈米處理器，他們也暗示，Mate 60可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。Jefferies團隊還認為，中國只能生產「極少量」的7奈米晶片。

之所以會說極少量，就我的觀點，因為中國無法購買的最新的先進製程設備EUV，只能使用上一代的ASML的DUV光來製造的。理論上它也可以製作新進製程，但需要多重曝光，加上良率不好，所以產能少、成本貴，不會有人拿來商用。但中國就是用國家力量不計一切去做，才會有這種手機出來，問題是這已經是生產效率和產品良率的極限。

而且還有一個疑惑，我看到市場上有人在傳，有人發現華為的手機晶片上寫著「2020年第35周」生產，這個時間在美對中晶片禁令前，如果是這樣為何要在三年後才釋出？且在這個時間點？所以也有一種推測，這批晶片是來自於禁令前像台積電購買的「晶圓」，然後由中芯進行封測而成。

所以陸行之的臉書貼文也有這個concern：

美國不是把中芯放到實體清單，怎麼中芯還有這麼多先進製程產能呢？可能來自於中國很多新創半導體廠如雨後春筍般冒出（有些在短期就倒閉消失），連美國設備廠，美國商務部也很難判定這些被採購的設備是否被轉賣給中芯國際，中芯先進製程產能將持續擴大就不足為奇了。

此外也有外媒覺得，可能也有部分是用過去被禁之前台積電剩下的救晶片掛C來賣。總而言之，從華為聲明Mate 60 Pro ，只會在中國境內販售，而香港則是要等到年底才會推出，以及上市幾個小時內就買到沒貨，可以推估產能很有限。

二、相關廠商的影響

1. 高通：負面影響

首當其衝的絕對是高通，在他的法說會上曾表示：未來將不再有對華為的4G晶片實質性收入。

As you are aware, we have a 4G license for shipping into Huawei. We do not have a 5G license, and we are not assuming any material revenue going forward. So hopefully, that covers all the different parts.

過去華為一直是高通的手機晶片客戶，現在高通在法說上表示下一季這個收入會消失，且假設這裡未來會產生任何實質性收入，當時市場上就推測，可能表示華為有了自製5G晶片的能力了。

結果後續證實這個臆測是真的，儘管高通事後表示他們的技術仍非常舊。

後續如果拉到中長期，假設在所有禁令不變的狀況下，那其他手機晶片業者如聯發科可能也會受到負面影響。

2. 半導體設備商：負面影響

另外對設備廠可能有進一步負面影響，像是荷蘭設備商ASML。因為美國對中禁令後，華為仍能夠做出7nm晶片，那無論如何美國不可能就這麼摸摸鼻子，若後續禁令繼續加大，會直接影響半導體設備商ASML、應用材料、東京威力科創、柯林研發、科磊，且預估前兩者因為邏輯製程設備比重較高，影響可能也較大，而台灣的相關供應鏈像是家登、帆宣、公準可能也會受到影響，但這都是猜測。

3. 影響不明

而在影響不明處，這邊的廠商蠻多的，像是有過去的供應鏈像是射頻IC的立積、砷化鎵（第二代半導體）代工廠穩懋、日月光、CCL材料銅箔供應、IC 載板的-南電。後續是否可以接到他們的單製作，但就算可以做，不一定有明顯受惠，除非是很利基的應用。

三、自己的想法

最後是自己的想法：產能不會高，良率不會好，會轉往封裝去突破。

例如：過去美國新創公司陷入財務危機後出售28項專利技術給一家註冊在英屬維京群島的公司，13個月後又被轉讓給位於中國的新創公司，其中包含最重要的就是小晶片（Chiplet）專利技術。

這就表示後續中國可能會朝3D堆疊或其他小晶片技術來解決這些限制。

小晶片的簡單介紹就是，將不同製程、不同功能的裸晶封裝在ABF載板上，讓晶片之間的距離縮短，以層層堆疊的方式大幅提升運算效能，但這種設計方式所消耗的ABF載板數量也會跟著增加。

另外封裝後散熱的需求也會增加，不過現在開始散熱應該會比較逆風（因為整體AI伺服器產業可能有降規趨勢），要找的話從IC載版去找機會比較合理，或是賭手機復甦的軟性印刷電路板，不過這一塊估值落差很大，有些很便宜有些很貴，跟是否被AI帶動有關。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：華為推出5G手機，對台美相關業者影響

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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