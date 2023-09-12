美、澳、歐盟正在長期被忽視的亞太展開外交攻勢，越南為何變得如此搶手？

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國前不久發布的新版地圖在許多周邊國家引起了強烈不滿。在新版地圖中，北京對從喜馬拉雅山脈，到南中國海的廣大區域提出了頗具爭議的主權要求。菲律賓、馬來西亞、越南和印度等同中國存在領土糾紛的國家，都對這份彰顯中國擴張政策的「標準地圖」提出了強烈抗議。

美國、澳洲、歐盟以及德國政府現在正在長期被忽視的亞太地區展開外交攻勢，以應對中國的咄咄逼人的擴張態勢。中國政府用巨額資金和慷慨承諾拉攏了很多南太平洋島國。這些島國雖小，但戰略意義卻不容忽視。

在泰國，中國一度利用西方國家對今（2023）年5月落選的泰國軍政府的制裁，擴大北京在泰國的影響力。而在許多西方外交官看來，柬埔寨和寮國早已淪為北京的附庸。

今年春季，德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）曾對柬埔寨和馬來西亞進行友好訪問。但德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）的大洋洲之行，卻因政府專機技術故障中途折返。

相比之下，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的運氣更好一些，去（2022）年年底，蕭茲乘坐的政府專機得以在越南首都河內安全著陸。訪越期間，德國總理府發布的新聞通稿中稱：「俄羅斯對烏克蘭的侵略，將我們帶到了時代的轉折點。為了吸取俄烏戰爭的教訓，我們必須擴大我們的銷售市場、供應鏈、原材料來源以及生產基地，以便我們不再對任何國家或供應商產生依賴。」

蕭茲表示，同越南的合作，在這一進程中扮演著重要的角色。

不過，人權活動人士普遍擔心，西方國家在爭取越南成為經濟和戰略夥伴的同時，這個共產黨執政國家的人權和宗教自由狀況會被忽視。聚焦越南人權狀況的「88項目」表示：「一黨專制的越南正在對活動人士、持不同政見者以及公民社會進行殘暴打壓，而拜登（Joe Biden）總統卻決定要改善同越南的外交關係，這不能不令人感到遺憾。」

在以強硬著稱的越南共產黨總書記阮富仲的領導下，持不同政見者、氣候保護活動人士和人權積極分子受到越來越多的打壓和迫害，他們經常以 「製作、持有和傳播反政府的訊息及物品」的罪名遭到逮捕。而且這類鎮壓行動絕不僅僅侷限於越南境內。據報導，今年4月，越南一名知名部落客在曼谷遭越南特工綁架並強行帶往越南。

美國全球宗教自由評估委員會最新的年度報告中指出，越南的宗教自由程度在2022年出現進一步的惡化。有鑑於此，一些天主教徒也對梵蒂岡尋求同越南改善關係的努力持批評態度。

與對華關係一樣，梵蒂岡多年來一直在努力同越南政府簽署相關協議，幫助這個專制國家的天主教會獲得某種程度的獨立地位，尤其是主教任命問題上。教宗方濟各前不久訪問蒙古返回羅馬的途中曾對隨行記者表示，越南和梵蒂岡雙邊都有改善關係的良好意願，解決「現有問題」只是時間問題。

今年是越南和美國建立全面合作夥伴關係10週年。美國總統拜登希望在此次訪越期間，進一步提升同越南的合作關係。

在美國總統拜登訪越前夕，中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪問越南，並與越共總書記阮富仲會面。《新華社》報導稱，中越雙方一致表示，要繼續落實好兩黨最高領導人重要共識，鞏固政治互信，加強團結合作，深化交流互鑑，攜手應對挑戰，推動中越關係朝著構建命運共同體的目標不斷邁進，共同為人類和平與進步事業而努力。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：拜登周日到訪河內 越南為何如此搶手？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航