美、澳、歐盟正在長期被忽視的亞太展開外交攻勢，越南為何變得如此搶手？
我們想讓你知道的是
本週日，美國總統拜登將到訪越南。曾經兵戎相見的美越兩國希望進一步強化雙邊關係，這同時也是美國阻遏中國影響力的一個組成部分。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
中國前不久發布的新版地圖在許多周邊國家引起了強烈不滿。在新版地圖中，北京對從喜馬拉雅山脈，到南中國海的廣大區域提出了頗具爭議的主權要求。菲律賓、馬來西亞、越南和印度等同中國存在領土糾紛的國家，都對這份彰顯中國擴張政策的「標準地圖」提出了強烈抗議。
美國、澳洲、歐盟以及德國政府現在正在長期被忽視的亞太地區展開外交攻勢，以應對中國的咄咄逼人的擴張態勢。中國政府用巨額資金和慷慨承諾拉攏了很多南太平洋島國。這些島國雖小，但戰略意義卻不容忽視。
在泰國，中國一度利用西方國家對今（2023）年5月落選的泰國軍政府的制裁，擴大北京在泰國的影響力。而在許多西方外交官看來，柬埔寨和寮國早已淪為北京的附庸。
今年春季，德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）曾對柬埔寨和馬來西亞進行友好訪問。但德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）的大洋洲之行，卻因政府專機技術故障中途折返。
相比之下，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的運氣更好一些，去（2022）年年底，蕭茲乘坐的政府專機得以在越南首都河內安全著陸。訪越期間，德國總理府發布的新聞通稿中稱：「俄羅斯對烏克蘭的侵略，將我們帶到了時代的轉折點。為了吸取俄烏戰爭的教訓，我們必須擴大我們的銷售市場、供應鏈、原材料來源以及生產基地，以便我們不再對任何國家或供應商產生依賴。」
蕭茲表示，同越南的合作，在這一進程中扮演著重要的角色。
不過，人權活動人士普遍擔心，西方國家在爭取越南成為經濟和戰略夥伴的同時，這個共產黨執政國家的人權和宗教自由狀況會被忽視。聚焦越南人權狀況的「88項目」表示：「一黨專制的越南正在對活動人士、持不同政見者以及公民社會進行殘暴打壓，而拜登（Joe Biden）總統卻決定要改善同越南的外交關係，這不能不令人感到遺憾。」
在以強硬著稱的越南共產黨總書記阮富仲的領導下，持不同政見者、氣候保護活動人士和人權積極分子受到越來越多的打壓和迫害，他們經常以 「製作、持有和傳播反政府的訊息及物品」的罪名遭到逮捕。而且這類鎮壓行動絕不僅僅侷限於越南境內。據報導，今年4月，越南一名知名部落客在曼谷遭越南特工綁架並強行帶往越南。
美國全球宗教自由評估委員會最新的年度報告中指出，越南的宗教自由程度在2022年出現進一步的惡化。有鑑於此，一些天主教徒也對梵蒂岡尋求同越南改善關係的努力持批評態度。
與對華關係一樣，梵蒂岡多年來一直在努力同越南政府簽署相關協議，幫助這個專制國家的天主教會獲得某種程度的獨立地位，尤其是主教任命問題上。教宗方濟各前不久訪問蒙古返回羅馬的途中曾對隨行記者表示，越南和梵蒂岡雙邊都有改善關係的良好意願，解決「現有問題」只是時間問題。
今年是越南和美國建立全面合作夥伴關係10週年。美國總統拜登希望在此次訪越期間，進一步提升同越南的合作關係。
在美國總統拜登訪越前夕，中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪問越南，並與越共總書記阮富仲會面。《新華社》報導稱，中越雙方一致表示，要繼續落實好兩黨最高領導人重要共識，鞏固政治互信，加強團結合作，深化交流互鑑，攜手應對挑戰，推動中越關係朝著構建命運共同體的目標不斷邁進，共同為人類和平與進步事業而努力。
©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：拜登周日到訪河內 越南為何如此搶手？
延伸閱讀
- 越美關係連升兩級，與中俄同為「全面戰略夥伴」，加強經貿科技與半導體稀土合作
- 拜登訪越南：雙邊關係將升至戰略夥伴，抵禦中國戰狼擴大武器來源
- 拜登訪河內美越可望升級為「全面戰略夥伴關係」，與北京和莫斯科平起平坐
- 中國新版地圖爭議，五角大廈：北京試圖創造新常態，分析：南海強硬主張將危害與鄰國關係
- 中國向東協喊話不尋求成為霸權，「這就像狼告訴母雞它是素食主義者一樣」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】