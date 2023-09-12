詹順貴：在野三黨接力批評進口雞蛋，自甘成為奸巧的壞蛋與膚淺的傻蛋
我們想讓你知道的是
近日在野三黨先後接龍批評政府今年初因應「蛋恐慌」而進口雞蛋的政策。政策的良莠、執行得好壞，在野黨固然應該好好監督，但徐巧芯、柯文哲顯然只是想用來操作政治鬥爭，沒有詳細蒐集資訊與查證，便開始胡言亂語帶風向。
文：詹順貴
近日在野三黨先後接龍批評政府今年初因應「蛋恐慌」而進口雞蛋的政策。政策的良莠、執行得好壞，在野黨固然應該好好監督，但可悲的是，民眾黨主席柯文哲的批評，一向只為了博得聲量，而不管事實真相與對錯；至於國民黨的批評，看似鋪天蓋地，卻讓人感覺總像是配合中國的認知戰，刻意在台灣製造社會紛亂，又或個別貪婪政客的刻意扭曲抹黑，只是更顯得無所不用其極地踐踏台灣。
失去問政深度與高度的時力
今年初農委會緊急協調進口雞蛋的問題被炒起來，首先，是8月底時代力量官網依據《民報》的報導資訊，「蛋咧，農業部大撒幣，買黑箱蛋」的圖文，內容質疑蛋從哪裡來？錢怎麼花？資本額50萬的一人公司，為何獲得上億補助款？
時力有三席立委，以上問題，其實可以是先索取更多資料，甚至請相關承辦或督導公務員到辦公室好好詢問一番，以利接下來立院開議後的質詢題材。可惜，時力還是選擇了自媒體的操作模式，反而失去問政深度與高度，這是時力一直讓許多已經離去的原本支持者失望的地方。
國民黨與民眾黨見獵心喜，黨內政客立刻紛紛跟進，但顯然只是想用來操作政治鬥爭，沒有詳細蒐集資訊與查證，便開始胡言亂語帶風向。其中國民黨跟進的政客族繁不及備載，惡意抹黑的言論也罄竹難書，本文只選較有代表性的徐巧芯（奸巧的壞蛋）與凌濤（懶惰膚淺的傻蛋）的言論加以評述。至於民眾黨部分，當然非集邪惡之大成的柯文哲莫屬。
明知檢驗過程，卻誤導視聽的奸巧壞蛋
徐巧芯抓著超思公司進口的少數在邊境檢驗不合格的巴西雞蛋資料，大做文章指控政府「謀財又害命」。但事實是正因檢驗不合格，這些巴西雞蛋根本無法、也沒有進到台灣消費市場，何來「害命」之說？
國外雞蛋屬農畜產品，原本即不能隨便進口到台灣，必須先建立出口國與台灣雙邊都認可同意的檢疫條件，確保食安與交易雙方的權益保障，才能進行跨國交易。這是國際貿易的常態，也符合世界貿易組織（WTO）規範。
依照農業部陳吉仲部長的說明，原本最初只開放日本、美國、澳洲的雞蛋可以進口到台灣。在今年初因為這些國家的蛋價更貴，也仍有嚴峻禽流感疫情，基於當時社會氛圍所產生的迫切需求，不得不尋找其他蛋源國。
這些新的蛋源國家不僅必須先談定符合規範需求的檢疫條件、證明方式，還需要該國政府政策同意出口雞蛋給台灣。後來巴西、土耳其、泰國等這些非邦交國的雞蛋可以即時輸入台灣，可以想見背後一定有農業部與外交部各地大使的積極努力下，才有的成果。
縱使這些外國雞蛋可以進口，雞蛋進到台灣邊境仍要經過檢驗，合格的才能入關，也才有機會進到消費市場。防疫檢驗有兩層，一是農業部動植物防疫檢疫署的檢疫，二是衛生福利部食品藥物管理署的食安檢測。依農業部發布的資訊，防檢署檢疫不合格而被退運或銷毀的雞蛋，計有217.59萬顆；因食藥署食安檢測不合格而退運或銷毀的雞蛋，則約488.49萬顆。
事實上因被檢驗不合格被要求銷毀或退運的進口商，並不是僅有超思一家公司。而日本也每月從巴西進口超過1300萬顆雞蛋，想當然爾也會遇到檢測部分雞蛋不合格的問題，但絕不能說因為巴西進口蛋有少數檢驗不合格，就將從巴西進口的雞蛋全部都扣帽成「害命蛋」。
這些因檢疫不合格退運或銷毀的雞蛋損失，是由業者依其跨國買賣契約決定由何方承擔，與政府無關。總之，風險是由業者承擔，政府既不可能也無法從中「謀財」。政府出現補貼，一則出現一開始需要緊急空運時的空運成本（容後詳述），二則出現在消費端提供平價蛋，目的是讓底層家庭也都買得起、也買得到，都與因檢測不合格被退運或銷毀的企業成本風險無關。
這套國際貿易邏輯，是WTO的規範，一點也不複雜。其實即使是國內農畜產品，也有農藥殘留容許標準與檢驗機制，聰明的徐巧芯不可能不懂，會惡意地指控政府「謀財又害命」，不過是滿足選上立委私慾的奸巧操作。
要求私人企業公開股東名單，根本行不通
至於國民黨的國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤於9月4日召開記者會，除了質疑農業部的雞蛋進口政策外，還進一步要求政府公開進口公司的股東名單。質疑農業部的雞蛋進口政策、進口廠商資格、補貼金額等，是在野黨職責，沒有問題，問題重點在於所依據的資料是否正確、充足；但要求私人企業公開股東名單，未免太沒有常識了吧？
公司的董監事名單，目前應該都可以上網查得到。至於股東名單，《證券交易法》第43條之1規定，上市櫃的大型企業的主要股東名單也須主動公開（目前是持股10%以上，2024年5月10日後只要5%以上即須公告）。除此之外，依《公司法》第210條規定，只有股東及公司之債權人得檢具利害關係證明文件，指定範圍請求查閱包括股東名簿、董監事會議、財務簿冊等相關文件。
也就是說不涉及公司經營決策的股東名單（尤其一般小股東投資人），是受到個資保護，連公司本身都不能輕易公開，何況政府。至於如屬一人公司，當然也就不需要另要索取股東名單。
政府沒有公開私人企業股東名單這種權力，無論哪一黨執政都一樣，掛著國民黨智庫副執行長頭銜的凌濤，難道召開記者會之前，不用自己或請助理先查查基本的法律規定？如此貿然透過記者會自曝己短，不啻昭告社會自己是懶惰膚淺的傻蛋？
胡言亂語、隨意栽贓的柯文哲
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html