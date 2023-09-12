詹順貴：在野三黨接力批評進口雞蛋，自甘成為奸巧的壞蛋與膚淺的傻蛋

文：詹順貴

近日在野三黨先後接龍批評政府今年初因應「蛋恐慌」而進口雞蛋的政策。政策的良莠、執行得好壞，在野黨固然應該好好監督，但可悲的是，民眾黨主席柯文哲的批評，一向只為了博得聲量，而不管事實真相與對錯；至於國民黨的批評，看似鋪天蓋地，卻讓人感覺總像是配合中國的認知戰，刻意在台灣製造社會紛亂，又或個別貪婪政客的刻意扭曲抹黑，只是更顯得無所不用其極地踐踏台灣。

失去問政深度與高度的時力

今年初農委會緊急協調進口雞蛋的問題被炒起來，首先，是8月底時代力量官網依據《民報》的報導資訊，「蛋咧，農業部大撒幣，買黑箱蛋」的圖文，內容質疑蛋從哪裡來？錢怎麼花？資本額50萬的一人公司，為何獲得上億補助款？

時力有三席立委，以上問題，其實可以是先索取更多資料，甚至請相關承辦或督導公務員到辦公室好好詢問一番，以利接下來立院開議後的質詢題材。可惜，時力還是選擇了自媒體的操作模式，反而失去問政深度與高度，這是時力一直讓許多已經離去的原本支持者失望的地方。

國民黨與民眾黨見獵心喜，黨內政客立刻紛紛跟進，但顯然只是想用來操作政治鬥爭，沒有詳細蒐集資訊與查證，便開始胡言亂語帶風向。其中國民黨跟進的政客族繁不及備載，惡意抹黑的言論也罄竹難書，本文只選較有代表性的徐巧芯（奸巧的壞蛋）與凌濤（懶惰膚淺的傻蛋）的言論加以評述。至於民眾黨部分，當然非集邪惡之大成的柯文哲莫屬。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委王鴻薇（中）與國民黨台北市立委參選人游淑慧（右）、徐巧芯（左）等人5日在立法院舉行記者會，質疑農業部遲至6月底才公告巴西為禽流感疫區，又排除已裝船的雞蛋不再限制輸台的範圍，呼籲農業部說清楚講明白。 中央社記者王飛華攝 112年9月5日

明知檢驗過程，卻誤導視聽的奸巧壞蛋

徐巧芯抓著超思公司進口的少數在邊境檢驗不合格的巴西雞蛋資料，大做文章指控政府「謀財又害命」。但事實是正因檢驗不合格，這些巴西雞蛋根本無法、也沒有進到台灣消費市場，何來「害命」之說？

國外雞蛋屬農畜產品，原本即不能隨便進口到台灣，必須先建立出口國與台灣雙邊都認可同意的檢疫條件，確保食安與交易雙方的權益保障，才能進行跨國交易。這是國際貿易的常態，也符合世界貿易組織（WTO）規範。

依照農業部陳吉仲部長的說明，原本最初只開放日本、美國、澳洲的雞蛋可以進口到台灣。在今年初因為這些國家的蛋價更貴，也仍有嚴峻禽流感疫情，基於當時社會氛圍所產生的迫切需求，不得不尋找其他蛋源國。

這些新的蛋源國家不僅必須先談定符合規範需求的檢疫條件、證明方式，還需要該國政府政策同意出口雞蛋給台灣。後來巴西、土耳其、泰國等這些非邦交國的雞蛋可以即時輸入台灣，可以想見背後一定有農業部與外交部各地大使的積極努力下，才有的成果。

縱使這些外國雞蛋可以進口，雞蛋進到台灣邊境仍要經過檢驗，合格的才能入關，也才有機會進到消費市場。防疫檢驗有兩層，一是農業部動植物防疫檢疫署的檢疫，二是衛生福利部食品藥物管理署的食安檢測。依農業部發布的資訊，防檢署檢疫不合格而被退運或銷毀的雞蛋，計有217.59萬顆；因食藥署食安檢測不合格而退運或銷毀的雞蛋，則約488.49萬顆。

事實上因被檢驗不合格被要求銷毀或退運的進口商，並不是僅有超思一家公司。而日本也每月從巴西進口超過1300萬顆雞蛋，想當然爾也會遇到檢測部分雞蛋不合格的問題，但絕不能說因為巴西進口蛋有少數檢驗不合格，就將從巴西進口的雞蛋全部都扣帽成「害命蛋」。

這些因檢疫不合格退運或銷毀的雞蛋損失，是由業者依其跨國買賣契約決定由何方承擔，與政府無關。總之，風險是由業者承擔，政府既不可能也無法從中「謀財」。政府出現補貼，一則出現一開始需要緊急空運時的空運成本（容後詳述），二則出現在消費端提供平價蛋，目的是讓底層家庭也都買得起、也買得到，都與因檢測不合格被退運或銷毀的企業成本風險無關。

這套國際貿易邏輯，是WTO的規範，一點也不複雜。其實即使是國內農畜產品，也有農藥殘留容許標準與檢驗機制，聰明的徐巧芯不可能不懂，會惡意地指控政府「謀財又害命」，不過是滿足選上立委私慾的奸巧操作。

Photo Credit: 中央社 國民黨智庫副執行長凌濤4日表示，超思公司資本額 僅新台幣50萬元，竟可以做6億元蛋品生意，呼籲農業部公開採購合約，接受全民的監督。 中央社記者王承中攝 112年9月4日

要求私人企業公開股東名單，根本行不通

至於國民黨的國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤於9月4日召開記者會，除了質疑農業部的雞蛋進口政策外，還進一步要求政府公開進口公司的股東名單。質疑農業部的雞蛋進口政策、進口廠商資格、補貼金額等，是在野黨職責，沒有問題，問題重點在於所依據的資料是否正確、充足；但要求私人企業公開股東名單，未免太沒有常識了吧？

公司的董監事名單，目前應該都可以上網查得到。至於股東名單，《證券交易法》第43條之1規定，上市櫃的大型企業的主要股東名單也須主動公開（目前是持股10%以上，2024年5月10日後只要5%以上即須公告）。除此之外，依《公司法》第210條規定，只有股東及公司之債權人得檢具利害關係證明文件，指定範圍請求查閱包括股東名簿、董監事會議、財務簿冊等相關文件。

也就是說不涉及公司經營決策的股東名單（尤其一般小股東投資人），是受到個資保護，連公司本身都不能輕易公開，何況政府。至於如屬一人公司，當然也就不需要另要索取股東名單。

政府沒有公開私人企業股東名單這種權力，無論哪一黨執政都一樣，掛著國民黨智庫副執行長頭銜的凌濤，難道召開記者會之前，不用自己或請助理先查查基本的法律規定？如此貿然透過記者會自曝己短，不啻昭告社會自己是懶惰膚淺的傻蛋？

Photo Credit: 中央社

胡言亂語、隨意栽贓的柯文哲