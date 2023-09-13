《八尺門的辯護人》叫好叫座，但為什麼要等到上架Netflix才造成熱議？
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《八尺門的辯護人》於今年7月2日起在公視、中華電信MOD、Hami Video首播時並無太多觀眾迴響，直到在跨國線上串流影音平台Netflix播出後，網路上才湧現大量討論與評價。是否說明以跨國OTT TV之姿進軍台灣的Netflix已取得在台灣的優勢地位？
文：羅慧雯
若要說近期內社群媒體上討論度最高的台灣影視作品，非《八尺門的辯護人》莫屬。這是一部以死刑議題為核心，探討原住民、漁工、外籍移工處境和遠洋漁業的法律政治劇。共有八集，由鏡文學和中華電信共同出品，改編自「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」的首獎作品，原作者唐福睿擔任導演和編劇。
上架Netflix才造成熱議
網路上對《八尺門的辯護人》的盛讚，不外乎是聚焦在文本或演員的面向，例如，劇情不落俗套，人物刻畫立體、演員演技精湛。特別是為忠實呈現劇中多語言情境對演員施以語言訓練，新加坡籍演員李銘順學阿美族語、台灣演員雷嘉汭學印尼語……等等。這些固然都是此劇成功擄獲人心的因素，但上架Netflix後才造成收視熱潮的現象也值得深究。
《八尺門的辯護人》於今年7月2日起在公視、中華電信MOD、Hami Video首播時並無太多觀眾迴響，直到在跨國線上串流影音平台Netflix播出後，網路上才湧現大量討論與評價，也在Netflix的八月份收視排行榜中名列第一。
公視是傳統的電視通路，不須另外繳費即可收看；中華電信MOD要另裝機上盒，繳費才看得到；Hami Video則是中華電信經營的線上串流影音平台（簡稱OTT TV或OTT平台）。影視作品上架至Netflix後才有較多的網路聲量，是否說明以跨國OTT TV之姿進軍台灣的Netflix已取得在台灣的優勢地位？而傳統的電視通路不再是主流？
OTT TV漸成收視主流
首先釐清OTT TV是什麼， OTT是Over the Top的簡稱， 舉凡透過網際網路向使用者提供內容、服務或應用，都可以稱作OTT，例如社群媒體、即時通訊、雲端服務、線上音樂、線上影音。
OTT TV特別指的是透過網際網路傳送影音內容的平台，也可稱為線上串流影音平台，或簡稱OTT平台。使用者不需另外訂閱傳統的線纜或衛星，只要有可上網的載具，例如平板、筆記型電腦／桌上型電腦、連網電視等就可觀看OTT平台。影音內容則以串流（streaming）或隨選視訊（VOD）的格式提供。
經營模式主要有訂閱（SVOD）、搭配廣告（AVOD）、計次（TVOD）等等。台灣現在較著名的OTT平台業者，有無線電視創設的類型，例如民視的四季線上影視、公視的公視+。也有電信業者創設的類型，例如中華電信Hami Video、遠傳的friDay影音、台灣大哥大的myVideo。新興業者則有Li TV、KKTV等等，跨國業者則有Netflix、Disney+等等。
在OTT平台的衝擊下，世界各國都面臨有線電視的剪線潮，越來越多人退訂有線電視轉向OTT平台，台灣也有同樣的趨勢。全台有900多萬家戶，根據NCC在今年8月公布的資料，今年第二季的有線電視訂戶減少至459萬3千多戶，連續23季下滑，有線電視普及率降為50.11%，創下歷史新低，和去年同期相比，年減10萬戶，年衰退2.14%。
若再根據NCC發布的「111年傳播市場報告」來看民眾主要收視來源，歷年來有線電視都是台灣民眾主要的收視來源，但若比較2022年與往年的資料，雖然民眾最主要的收視來源仍是有線電視，但2022年次高的收視來源為OTT。而往年的次高收視來源為無線電視，之後是MOD。換句話說，民眾以OTT平台為主要收視來源的比例在2022年首度超過無線電視與MOD，顯示OTT平台的普及率逐漸提高。
OTT TV之中以Netflix最具優勢
該份報告也顯示去年全國OTT TV收視群中，有49.8%是付費訂閱，比例創下新高。在OTT平台付費訂閱上（複選題），最多人付費訂閱的是Netflix（44.8%），第二為Disney+（15.2%），再來是愛奇藝（2.2%）、Hami Video（2.2%）、friDay影音（2.2%）、KKTV（1.5%）、Apple TV（1.1%）、HBO GO（1%）、LiTV（0.9%）、myVideo（0.6%）、CatchPlay（0.5%）。目前沒訂閱者達47.2%。
從以上資料得知，若以整體OTT平台產業來論， Netflix相較於其他OTT平台，具有先進者優勢。雖然近期也面臨好萊塢罷工的壓力，用戶數成長停滯等問題，但與台灣本土OTT相較，Netflix仍具有片源多、類型多，也具有資料分析、推薦機制較佳等技術優勢。
Netflix在台灣的優勢並非只在通路端，也表現在內容產製端。挾著國際大資本來台的Netflix，無論是投資台灣影視作品，或購買台灣影視作品版權，都是台灣史上罕見的大手筆。過去台灣電視台製播的本土劇、偶像劇一集往往成本不到兩百萬，而在Netflix播出的台劇，一集製作成本動輒五百萬以上，甚至上千萬。
Netflix進軍台灣，與近年來台劇製作規格的變化，有一定程度的相關。為追求利潤極大化，賺更多錢，許多台劇在開發階段，就試圖和Netflix談合資合製，或賣獨家版權給Netflix，這樣自然就提高製作規格以符合Netflix的標準。
Netflix之所以能出高額資金或版權費，主要有以下三個原因：
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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