《八尺門的辯護人》叫好叫座，但為什麼要等到上架Netflix才造成熱議？

文：羅慧雯

若要說近期內社群媒體上討論度最高的台灣影視作品，非《八尺門的辯護人》莫屬。這是一部以死刑議題為核心，探討原住民、漁工、外籍移工處境和遠洋漁業的法律政治劇。共有八集，由鏡文學和中華電信共同出品，改編自「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」的首獎作品，原作者唐福睿擔任導演和編劇。

上架Netflix才造成熱議

網路上對《八尺門的辯護人》的盛讚，不外乎是聚焦在文本或演員的面向，例如，劇情不落俗套，人物刻畫立體、演員演技精湛。特別是為忠實呈現劇中多語言情境對演員施以語言訓練，新加坡籍演員李銘順學阿美族語、台灣演員雷嘉汭學印尼語……等等。這些固然都是此劇成功擄獲人心的因素，但上架Netflix後才造成收視熱潮的現象也值得深究。

《八尺門的辯護人》於今年7月2日起在公視、中華電信MOD、Hami Video首播時並無太多觀眾迴響，直到在跨國線上串流影音平台Netflix播出後，網路上才湧現大量討論與評價，也在Netflix的八月份收視排行榜中名列第一。

公視是傳統的電視通路，不須另外繳費即可收看；中華電信MOD要另裝機上盒，繳費才看得到；Hami Video則是中華電信經營的線上串流影音平台（簡稱OTT TV或OTT平台）。影視作品上架至Netflix後才有較多的網路聲量，是否說明以跨國OTT TV之姿進軍台灣的Netflix已取得在台灣的優勢地位？而傳統的電視通路不再是主流？

公共電視《八尺門的辯護人》劇照

OTT TV漸成收視主流

首先釐清OTT TV是什麼， OTT是Over the Top的簡稱， 舉凡透過網際網路向使用者提供內容、服務或應用，都可以稱作OTT，例如社群媒體、即時通訊、雲端服務、線上音樂、線上影音。

OTT TV特別指的是透過網際網路傳送影音內容的平台，也可稱為線上串流影音平台，或簡稱OTT平台。使用者不需另外訂閱傳統的線纜或衛星，只要有可上網的載具，例如平板、筆記型電腦／桌上型電腦、連網電視等就可觀看OTT平台。影音內容則以串流（streaming）或隨選視訊（VOD）的格式提供。

經營模式主要有訂閱（SVOD）、搭配廣告（AVOD）、計次（TVOD）等等。台灣現在較著名的OTT平台業者，有無線電視創設的類型，例如民視的四季線上影視、公視的公視+。也有電信業者創設的類型，例如中華電信Hami Video、遠傳的friDay影音、台灣大哥大的myVideo。新興業者則有Li TV、KKTV等等，跨國業者則有Netflix、Disney+等等。

在OTT平台的衝擊下，世界各國都面臨有線電視的剪線潮，越來越多人退訂有線電視轉向OTT平台，台灣也有同樣的趨勢。全台有900多萬家戶，根據NCC在今年8月公布的資料，今年第二季的有線電視訂戶減少至459萬3千多戶，連續23季下滑，有線電視普及率降為50.11%，創下歷史新低，和去年同期相比，年減10萬戶，年衰退2.14%。

若再根據NCC發布的「111年傳播市場報告」來看民眾主要收視來源，歷年來有線電視都是台灣民眾主要的收視來源，但若比較2022年與往年的資料，雖然民眾最主要的收視來源仍是有線電視，但2022年次高的收視來源為OTT。而往年的次高收視來源為無線電視，之後是MOD。換句話說，民眾以OTT平台為主要收視來源的比例在2022年首度超過無線電視與MOD，顯示OTT平台的普及率逐漸提高。

Photo Credit: 《八尺門的辯護人》劇照

OTT TV之中以Netflix最具優勢

該份報告也顯示去年全國OTT TV收視群中，有49.8%是付費訂閱，比例創下新高。在OTT平台付費訂閱上（複選題），最多人付費訂閱的是Netflix（44.8%），第二為Disney+（15.2%），再來是愛奇藝（2.2%）、Hami Video（2.2%）、friDay影音（2.2%）、KKTV（1.5%）、Apple TV（1.1%）、HBO GO（1%）、LiTV（0.9%）、myVideo（0.6%）、CatchPlay（0.5%）。目前沒訂閱者達47.2%。

從以上資料得知，若以整體OTT平台產業來論， Netflix相較於其他OTT平台，具有先進者優勢。雖然近期也面臨好萊塢罷工的壓力，用戶數成長停滯等問題，但與台灣本土OTT相較，Netflix仍具有片源多、類型多，也具有資料分析、推薦機制較佳等技術優勢。

Netflix在台灣的優勢並非只在通路端，也表現在內容產製端。挾著國際大資本來台的Netflix，無論是投資台灣影視作品，或購買台灣影視作品版權，都是台灣史上罕見的大手筆。過去台灣電視台製播的本土劇、偶像劇一集往往成本不到兩百萬，而在Netflix播出的台劇，一集製作成本動輒五百萬以上，甚至上千萬。

Netflix進軍台灣，與近年來台劇製作規格的變化，有一定程度的相關。為追求利潤極大化，賺更多錢，許多台劇在開發階段，就試圖和Netflix談合資合製，或賣獨家版權給Netflix，這樣自然就提高製作規格以符合Netflix的標準。

Netflix之所以能出高額資金或版權費，主要有以下三個原因：