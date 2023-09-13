2023/09/13,
影劇

《八尺門的辯護人》叫好叫座，但為什麼要等到上架Netflix才造成熱議？

《八尺門的辯護人》叫好叫座，但為什麼要等到上架Netflix才造成熱議？
Netflix影集《八尺門的辯護人》網頁截圖

我們想讓你知道的是

《八尺門的辯護人》於今年7月2日起在公視、中華電信MOD、Hami Video首播時並無太多觀眾迴響，直到在跨國線上串流影音平台Netflix播出後，網路上才湧現大量討論與評價。是否說明以跨國OTT TV之姿進軍台灣的Netflix已取得在台灣的優勢地位？

文：羅慧雯

若要說近期內社群媒體上討論度最高的台灣影視作品，非《八尺門的辯護人》莫屬。這是一部以死刑議題為核心，探討原住民、漁工、外籍移工處境和遠洋漁業的法律政治劇。共有八集，由鏡文學和中華電信共同出品，改編自「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」的首獎作品，原作者唐福睿擔任導演和編劇。

上架Netflix才造成熱議

網路上對《八尺門的辯護人》的盛讚，不外乎是聚焦在文本或演員的面向，例如，劇情不落俗套，人物刻畫立體、演員演技精湛。特別是為忠實呈現劇中多語言情境對演員施以語言訓練，新加坡籍演員李銘順學阿美族語、台灣演員雷嘉汭學印尼語……等等。這些固然都是此劇成功擄獲人心的因素，但上架Netflix後才造成收視熱潮的現象也值得深究。

《八尺門的辯護人》於今年7月2日起在公視、中華電信MOD、Hami Video首播時並無太多觀眾迴響，直到在跨國線上串流影音平台Netflix播出後，網路上才湧現大量討論與評價，也在Netflix的八月份收視排行榜中名列第一。

公視是傳統的電視通路，不須另外繳費即可收看；中華電信MOD要另裝機上盒，繳費才看得到；Hami Video則是中華電信經營的線上串流影音平台（簡稱OTT TV或OTT平台）。影視作品上架至Netflix後才有較多的網路聲量，是否說明以跨國OTT TV之姿進軍台灣的Netflix已取得在台灣的優勢地位？而傳統的電視通路不再是主流？

photo-64d1e740b1c70
公共電視《八尺門的辯護人》劇照

OTT TV漸成收視主流

首先釐清OTT TV是什麼， OTT是Over the Top的簡稱， 舉凡透過網際網路向使用者提供內容、服務或應用，都可以稱作OTT，例如社群媒體、即時通訊、雲端服務、線上音樂、線上影音。

OTT TV特別指的是透過網際網路傳送影音內容的平台，也可稱為線上串流影音平台，或簡稱OTT平台。使用者不需另外訂閱傳統的線纜或衛星，只要有可上網的載具，例如平板、筆記型電腦／桌上型電腦、連網電視等就可觀看OTT平台。影音內容則以串流（streaming）或隨選視訊（VOD）的格式提供。

經營模式主要有訂閱（SVOD）、搭配廣告（AVOD）、計次（TVOD）等等。台灣現在較著名的OTT平台業者，有無線電視創設的類型，例如民視的四季線上影視、公視的公視+。也有電信業者創設的類型，例如中華電信Hami Video、遠傳的friDay影音、台灣大哥大的myVideo。新興業者則有Li TV、KKTV等等，跨國業者則有Netflix、Disney+等等。

在OTT平台的衝擊下，世界各國都面臨有線電視的剪線潮，越來越多人退訂有線電視轉向OTT平台，台灣也有同樣的趨勢。全台有900多萬家戶，根據NCC在今年8月公布的資料，今年第二季的有線電視訂戶減少至459萬3千多戶，連續23季下滑，有線電視普及率降為50.11%，創下歷史新低，和去年同期相比，年減10萬戶，年衰退2.14%。

若再根據NCC發布的「111年傳播市場報告」來看民眾主要收視來源，歷年來有線電視都是台灣民眾主要的收視來源，但若比較2022年與往年的資料，雖然民眾最主要的收視來源仍是有線電視，但2022年次高的收視來源為OTT。而往年的次高收視來源為無線電視，之後是MOD。換句話說，民眾以OTT平台為主要收視來源的比例在2022年首度超過無線電視與MOD，顯示OTT平台的普及率逐漸提高。

3
Photo Credit: 《八尺門的辯護人》劇照

OTT TV之中以Netflix最具優勢

該份報告也顯示去年全國OTT TV收視群中，有49.8%是付費訂閱，比例創下新高。在OTT平台付費訂閱上（複選題），最多人付費訂閱的是Netflix（44.8%），第二為Disney+（15.2%），再來是愛奇藝（2.2%）、Hami Video（2.2%）、friDay影音（2.2%）、KKTV（1.5%）、Apple TV（1.1%）、HBO GO（1%）、LiTV（0.9%）、myVideo（0.6%）、CatchPlay（0.5%）。目前沒訂閱者達47.2%。

從以上資料得知，若以整體OTT平台產業來論， Netflix相較於其他OTT平台，具有先進者優勢。雖然近期也面臨好萊塢罷工的壓力，用戶數成長停滯等問題，但與台灣本土OTT相較，Netflix仍具有片源多、類型多，也具有資料分析、推薦機制較佳等技術優勢。

Netflix在台灣的優勢並非只在通路端，也表現在內容產製端。挾著國際大資本來台的Netflix，無論是投資台灣影視作品，或購買台灣影視作品版權，都是台灣史上罕見的大手筆。過去台灣電視台製播的本土劇、偶像劇一集往往成本不到兩百萬，而在Netflix播出的台劇，一集製作成本動輒五百萬以上，甚至上千萬。

Netflix進軍台灣，與近年來台劇製作規格的變化，有一定程度的相關。為追求利潤極大化，賺更多錢，許多台劇在開發階段，就試圖和Netflix談合資合製，或賣獨家版權給Netflix，這樣自然就提高製作規格以符合Netflix的標準。

Netflix之所以能出高額資金或版權費，主要有以下三個原因：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。