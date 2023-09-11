美國政治學者艾莉森：未來戰爭八成「非本意」情況下發生，美中台都可能成為挑釁的一方

東南亞影響力聯盟 (SIA) 今於台北舉辦首屆「2023台灣地緣政治高峰論壇」，美國哈佛大學甘迺迪政府學院講座教授艾莉森（Graham Allison）透過視訊分析台海局勢。艾莉森指出，美、中、台依照目前「一中政策」維持現況，不必擔心一方刻意發動戰爭，但他也警告，任一方仍有可能誤判情勢，導致「非本意的戰爭」一觸即發。前總統馬英九致詞時強調，「兩國論」就是可能引戰的挑釁言論，他並呼籲政府多重視兩岸對話。

艾莉森是美國政治學者，曾擔任美國前總統雷根的國防特別顧問，也在柯林頓任內擔任國防計畫助理部長。艾莉森在學術上發明了「修昔底德陷阱」這個名詞，用來描述當新興強國崛起、威脅到現有國際霸主地位時，雙方可能直接爆發戰爭衝突。

修昔底德是古雅典歷史學者，他認為雅典和斯巴達之間的「伯羅奔尼撒戰爭」，是因為雅典實力增長、斯巴達心生恐懼的結果，而艾莉森提出的「修昔底德陷阱」，則是特指美國與中國現在面臨的潛在衝突。

7年前美國前總統川普當選時，艾莉森出版《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書，書中以「權力翹翹板」比喻國家間的權力平衡。艾莉森表示，各國看待彼此的視角和心理都會隨權力變化而改變，就如同中國崛起後，許多美國政客亟欲證明「美國可以比中國更好」，這可能導致錯誤的理解被放大、錯誤的判斷被強化，原本沒有影響力的行動都可能點燃衝突。

「強權對抗下沒有好選項，但各方要做到不成為問題的肇因。」艾莉森說，不只中國具侵略性，美台也可能成為「挑釁的一方」。假如台灣新任總統宣布獨立、美國參議員呼籲台灣加入北約組織（NATO），即便本意不是挑起衝突，仍可能是讓中國發起戰爭的挑釁行為，因為如果中國政府沒有回應，就會顯得失格。

「回顧歷史，許多一般人認為不可能發生的事，之後都被證實是致命性的誤判。」艾莉森表示，如果維持目前政策，他不擔心美國與中國或中國和台灣之間發生「刻意的戰爭」，但也能輕易想像，任一方的行為都可能無意間導致戰爭發生。就像1914年奧匈帝國王儲斐迪南遇刺，起初大家認為是件無關緊要的事，經過各國連鎖反應，卻在5週後爆發為第一次世界大戰。

艾莉森認為，如果未來美中發生戰爭，有8成機率是「非本意」，美國過去就有誤判局勢而導致戰爭的例子。1950年美國軍援韓國，麥克阿瑟率軍隊越過中國鴨綠江，以為不會激怒中國，沒想到中共認為有出兵必要，並於北緯38度擊退美軍。同理，艾莉森能想像未來台灣、中國、美國或鄰近國家，都可能「在不知不覺的情況中發動挑釁。」

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 美國政治學者艾莉森以視訊方式參與「2023台灣地緣政治高峰論壇」。

美國近期看似從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，是否會造成美中台關係緊張？艾莉森表示，美國總統拜登非常明確表達「接受一中政策架構」，意即只有一個北京統治的中國、不支持分別且獨立的台灣、強烈反對任一方單方面的試圖脫離此架構。艾莉森認為，只要中美台不冒然行動，「沒道理不能維持未來10到40年的和平。」

艾莉森說，台灣有蓬勃的民主制度、鮮活的自由市場、成為科技產業龍頭，除了歸功於台灣人民的勤奮，也是50年來「一中政策」成功所致，應該要致力維持現況。

台灣會成為下一個烏克蘭嗎？艾莉森並未正面回應，但他指出，假設中國對台宣戰，美國大力支援台灣，甚至派軍來台防衛，看似是給台灣的大禮，但戰爭結束後，台灣會被完全殲滅。他強調，無論挑起戰爭的原因或國家為何，只要開戰，對台灣都有毀滅性的影響，所以必須非常小心。不過，俄烏戰爭可能讓北京政權對戰爭三思，趁現在風平浪靜，台灣可以好好備戰。

「2023台灣地緣政治高峰論壇」也邀請到哈佛大學甘迺迪政府學院教授奈伊（Joseph Nye）、講座教授米德（Rana Mitter）等國際學者，以及前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前外交部長林永樂等政界人士。

前總統馬英九批兩岸關係惡化，導致年輕人不敢生小孩

前總統馬英九致詞時回顧自己2008到2016年任期內主張 「不統、不獨、不武」，並在此 框架下與中國簽署了23項雙邊協議，也曾與 中國國家主席習近平在新加坡會晤，重申「九二共識」、強調和平解決爭端， 是兩國元首睽違66年首度面對面。

馬英九批評，現任總統蔡英文主張「兩國論」、拒絕接受「九二共識」，導致兩岸關係急速惡化，中國軍演頻仍，甚至在台領空發射導彈。危機感加劇下，人民不敢生育，蔡英文任內新生兒人數減少6.9萬人。馬英九強調，兩國論違背 中華民國《憲法》，目前民進黨總統候選人賴清德卻繼續採取相同的「挑釁言論」，恐發中國強烈反彈；他 呼籲「要對話、不是備戰」、「不要讓台灣變成下一個烏克蘭。」

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝 前總統馬英九11日出席「2023台灣地緣政治高峰論壇」。

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核稿編輯：邱宜君