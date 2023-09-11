美國政治學者艾莉森：未來戰爭八成「非本意」情況下發生，美中台都可能成為挑釁的一方
我們想讓你知道的是
美國政治學者艾莉森認為，如果未來美中發生戰爭，他認為有八成的機率是「非本意的情況下」形成的。他指出美國過去有誤判局勢而導致戰爭的例子，如在1950年美國軍援韓國，麥克阿瑟的軍隊邁向中國鴨綠江，麥克阿瑟認為此舉不可能引激怒中國，但麥克阿瑟越界導致當時中共認為有出兵必要，並在北緯38度擊退美軍。
東南亞影響力聯盟 (SIA) 今於台北舉辦首屆「2023台灣地緣政治高峰論壇」，美國哈佛大學甘迺迪政府學院講座教授艾莉森（Graham Allison）透過視訊分析台海局勢。艾莉森指出，美、中、台依照目前「一中政策」維持現況，不必擔心一方刻意發動戰爭，但他也警告，任一方仍有可能誤判情勢，導致「非本意的戰爭」一觸即發。前總統馬英九致詞時強調，「兩國論」就是可能引戰的挑釁言論，他並呼籲政府多重視兩岸對話。
艾莉森是美國政治學者，曾擔任美國前總統雷根的國防特別顧問，也在柯林頓任內擔任國防計畫助理部長。艾莉森在學術上發明了「修昔底德陷阱」這個名詞，用來描述當新興強國崛起、威脅到現有國際霸主地位時，雙方可能直接爆發戰爭衝突。
修昔底德是古雅典歷史學者，他認為雅典和斯巴達之間的「伯羅奔尼撒戰爭」，是因為雅典實力增長、斯巴達心生恐懼的結果，而艾莉森提出的「修昔底德陷阱」，則是特指美國與中國現在面臨的潛在衝突。
7年前美國前總統川普當選時，艾莉森出版《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書，書中以「權力翹翹板」比喻國家間的權力平衡。艾莉森表示，各國看待彼此的視角和心理都會隨權力變化而改變，就如同中國崛起後，許多美國政客亟欲證明「美國可以比中國更好」，這可能導致錯誤的理解被放大、錯誤的判斷被強化，原本沒有影響力的行動都可能點燃衝突。
「強權對抗下沒有好選項，但各方要做到不成為問題的肇因。」艾莉森說，不只中國具侵略性，美台也可能成為「挑釁的一方」。假如台灣新任總統宣布獨立、美國參議員呼籲台灣加入北約組織（NATO），即便本意不是挑起衝突，仍可能是讓中國發起戰爭的挑釁行為，因為如果中國政府沒有回應，就會顯得失格。
「回顧歷史，許多一般人認為不可能發生的事，之後都被證實是致命性的誤判。」艾莉森表示，如果維持目前政策，他不擔心美國與中國或中國和台灣之間發生「刻意的戰爭」，但也能輕易想像，任一方的行為都可能無意間導致戰爭發生。就像1914年奧匈帝國王儲斐迪南遇刺，起初大家認為是件無關緊要的事，經過各國連鎖反應，卻在5週後爆發為第一次世界大戰。
艾莉森認為，如果未來美中發生戰爭，有8成機率是「非本意」，美國過去就有誤判局勢而導致戰爭的例子。1950年美國軍援韓國，麥克阿瑟率軍隊越過中國鴨綠江，以為不會激怒中國，沒想到中共認為有出兵必要，並於北緯38度擊退美軍。同理，艾莉森能想像未來台灣、中國、美國或鄰近國家，都可能「在不知不覺的情況中發動挑釁。」
美國近期看似從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，是否會造成美中台關係緊張？艾莉森表示，美國總統拜登非常明確表達「接受一中政策架構」，意即只有一個北京統治的中國、不支持分別且獨立的台灣、強烈反對任一方單方面的試圖脫離此架構。艾莉森認為，只要中美台不冒然行動，「沒道理不能維持未來10到40年的和平。」
艾莉森說，台灣有蓬勃的民主制度、鮮活的自由市場、成為科技產業龍頭，除了歸功於台灣人民的勤奮，也是50年來「一中政策」成功所致，應該要致力維持現況。
台灣會成為下一個烏克蘭嗎？艾莉森並未正面回應，但他指出，假設中國對台宣戰，美國大力支援台灣，甚至派軍來台防衛，看似是給台灣的大禮，但戰爭結束後，台灣會被完全殲滅。他強調，無論挑起戰爭的原因或國家為何，只要開戰，對台灣都有毀滅性的影響，所以必須非常小心。不過，俄烏戰爭可能讓北京政權對戰爭三思，趁現在風平浪靜，台灣可以好好備戰。
「2023台灣地緣政治高峰論壇」也邀請到哈佛大學甘迺迪政府學院教授奈伊（Joseph Nye）、講座教授米德（Rana Mitter）等國際學者，以及前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前外交部長林永樂等政界人士。
前總統馬英九批兩岸關係惡化，導致年輕人不敢生小孩
前總統馬英九致詞時回顧自己2008到2016年任期內主張「不統、不獨、不武」，並在此框架下與中國簽署了23項雙邊協議，也曾與中國國家主席習近平在新加坡會晤，重申「九二共識」、強調和平解決爭端，是兩國元首睽違66年首度面對面。
馬英九批評，現任總統蔡英文主張「兩國論」、拒絕接受「九二共識」，導致兩岸關係急速惡化，中國軍演頻仍，甚至在台領空發射導彈。危機感加劇下，人民不敢生育，蔡英文任內新生兒人數減少6.9萬人。馬英九強調，兩國論違背中華民國《憲法》，目前民進黨總統候選人賴清德卻繼續採取相同的「挑釁言論」，恐發中國強烈反彈；他呼籲「要對話、不是備戰」、「不要讓台灣變成下一個烏克蘭。」
延伸閱讀
- 【關鍵真彭派】統一一時爽，霸業火葬場：中國如何避開「修昔底德陷阱」？
- 權力平衡與「修昔底德陷阱」：美中競爭之下，台灣該往哪邊靠？
- 郭台銘擔憂「修昔底德陷阱」，但今日美中，真會成為昔日英德嗎？
- 比起「修昔底德陷阱」，美國對中研究認為「極盛而衰讓新強權更容易鋌而走險」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：邱宜君
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html