方濟各蒙古之旅：這一次小粉紅與老文革，都體會到了「神愛世人」的祝福

文:呂恆君(Dr. Hangkun Strian,德國漢學家,在柏林洪堡大學亞非研究所獲得哲學博士學位。主要研究及興趣領域為文學史、電影、基督宗教本土化、國際關係等。本文部分內容基於作者演講報告:Inkulturation der Katholischen Kirche in Südwest China – eine Analyse des Spatial Turn am Beispiel der St. Johns Kirche in Chongqing〔04.11. 2020, Ruhr-Universität Bochum〕及Die Katholische Kirche in Südwestchina - am Beispiel der St. Johns Kirche in Chongqing〔16.11.2019, Universität Heidelberg〕等)

86歲高齡的教宗方濟各近日訪問蒙古,其身著象徵希望的綠色聖袍,緊緊攥住同樣身著綠色祭衣的兩位香港主教之手,向中國大陸發表簡短演講。其鼓勵中國天主教徒要做「好教徒與好公民」,並祝福「所有中國人民一切順利,不斷前進,不斷進步。」其中尤為感人的場面,是其公開稱呼中國民眾為「高貴的中國人民」(Auguro il meglio al nobile popolo cinese)。

在來自香港、台灣、澳門及中國大陸信眾的歡呼聲中,兩位香港主教亦一度飽含淚水。

在素以「卑微」、「有罪」等詞彙來形容世人世情的天主教語義世界裡,「高貴」一詞的應用極為審慎罕見;而正是這種出乎意料的稱呼,特別是在當今中西方日益「脫鉤」的時代氛圍之下,猶如一道溫潤的閃電,擊中身份各異、陷於掙扎或迷惘局面的海內外中國民眾,從而引發某種程度的錯愕、冷靜或感觸。

「神愛世人」:教宗於「人」的鼓舞

隨著中美貿易戰的日益惡化,在中國國內,無論黨員還是普通民眾,均被要求提高鬥爭或防範意識。在「善於鬥爭、勇於鬥爭」的紅色浪潮之中,7月興起的「抓間諜」全社會動員活動,以及最近擬將「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」等行為納入《治安管理處罰法》的修訂草案等,難免產生一種風聲鶴唳的社會緊張氛圍。再加上各項經濟數據下滑,民眾對社會前景似乎空前陷入不確定性之中。

而海外中國民眾,亦在日益激烈、相互指責的中西爭端中處於身份撕裂的焦慮之中:譬如疑懼被雙方污名為間諜、華人群體遭受歧視而日趨邊緣化等。特別是曾經普遍作為「高學歷成功人士」象徵的美國華人,近來頗因中美關係的緊張氛圍而無所適從,不少人甚至發出淪為「時代替罪羊」的嘆息。

而拋卻當前種種時代氛圍不論,「高貴」一詞在漢語語義之中,亦素與普通的「人民」概念格格不入:在家國同構的家長制威嚴傳統下,「人民」一詞似乎長期只配與「草民」或「賤民」相連,並與官僚機構及社會治理形成天然的上下級階級結構;而另一方面,自鴉片戰爭以來,並未得到科學處理機制的「帝國主義鐵蹄之下的中國人民」概念,也持續構成了代際性遺傳的受害者情結,猶如一個尚未痊癒的血紅色疼痛傷口。

而對部分知識群體而言,「人民」則意味著值得懷疑的「烏合之眾」,譬如文革中常見的「以人民的名義」而實施的摧毀文化。因此,古今中外,「高貴的中國人民」之稱呼,猶如舊約《列王紀上》(19:11 - 19:12)烈風、地震、山火之後的溫潤細微之聲,令人錯愕卻又難以置信,彷彿深具撫慰與治癒性質的天籟之音。

「相向而行」:中國官方的積極回應

在當前似乎無法突破的緊張氛圍之中,教宗以特意象徵希望的「綠色」祝福,出乎意料地獲取了中國政府如沐春風的積極反響。

中國外交部發言人汪文斌公開回應「梵方的祝福體現了友好和善意」、「願與梵方相向而行」、「增進理解」等;而中國官媒如「環球影片」、「中國網」等則前所未有地直接發出了教宗方濟各的講話影片片段。而在下方的評論區中,也前所未有地收獲了關於「西方宗教」的讚美之詞。即使有評論聲稱這是共產黨「友好外交」的體現,但也不忘首先讚美教宗的友好智慧或宗教之愛。

似乎這一次,無論「小粉紅」與「老文革」,都懵懵懂懂地親身體會到了「神愛世人」。

相比之下,直接接受官方領導的中國天主教愛國會及各地官方天主教會的反應則頗為沉靜。

在近年來的「宗教中國化」政策之下,由於中國天主教本身就恪守關懷弱勢與渺小之傳統,並植根於社會最底層,因而與「扶貧」運動與「鄉村振興戰略」等天然相呼應。再加上歷史上沸沸揚揚、數度驚動清廷與梵蒂岡乃至整個歐洲傳教界的「禮儀之爭」,中國天主教已在激烈的爭辯之中對中國傳統文化及儒家文明有著極為通透的研究與理解。

由於其至今保留文言誦經、方言講道、地方樂調采編入聖曲等特色傳統,且對地方志有著熟練把握,這些最為本土的「漢學家」們,即使面對當前最新的「建設中華現代文明」號召,似乎也能「與時俱進」,成為外來宗教本土化的優秀典範。

然而,即使如此,中國天主教也毫不例外地面臨著嚴苛的監督管理以及來自外部世界的污名化。譬如9月1日新頒發的《宗教活動場所管理辦法》條例,就要求對宗教場所的對外交流進行規範。