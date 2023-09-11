2023/09/11,
房市

基泰跌停可以抄底嗎？為何急著和受災戶簽合建意向書？這兩個問題有同一個關鍵

基泰跌停可以抄底嗎？為何急著和受災戶簽合建意向書？這兩個問題有同一個關鍵
基泰建設位於台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案 開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷。附近 居民10日關注現場後續相關修復工程情況。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

為什麼賠償還沒談，基泰建設（2538）反而打算先跟受災戶簽訂合建意向書呢？搞得好像要幫忙做「都更」一樣？另外基泰開盤股價直沖跌停，可以抄底嗎？這兩個問題其實可以合在一起思考，關鍵可能在於賠償支出。

文：邏輯投資

「基泰大直」建案因開挖不慎，底層支撐連續壁折斷破裂，造成鄰近民宅傾斜塌陷。事發後，基泰建設提供受災戶「合作興建意向書」，列出的條件包括舊建物一坪換一坪、地下室平面車位，以及雙方可另議房租補貼。

另外意向書中還提到，一旦雙方簽妥意向書，住戶就不能再與第三人簽定意向書或合約書，也不得對雙方以外第三人透露。

為什麼賠償還沒談，基泰建設（2538）反而打算先跟受災戶簽訂合建意向書呢？搞得好像要幫忙做「都更」一樣？

另外基泰開盤股價直沖跌停，可以抄底嗎？

這兩個問題其實可以合在一起思考，關鍵可能在於賠償支出。

根據目前官方預防性撤離總戶數為197戶、367人，197戶包括鄰損維修與房屋重建，看了一下街景圖，當地為五層樓公寓，塌陷區域的門牌包括1、3、5、7、9號，共計25戶，估重建費用4.2億元；另外25戶安置五年，租金補貼估每戶一年50萬元，合計6,250萬元。

接著是鄰損補償，估塌陷區受災戶每戶300萬元，其他區域受災戶每戶100萬元，172戶，合計2.47億元，總計收災戶的賠償加重建金額約7.3億元（以上僅為個人估計，仍須以實際情形為準）。

台北大直街94巷民宅下陷比對圖

7.3億對基泰來說，或許不算大數目，根據公司2Q23資產負債表，目前基泰手上有現金29.2億元，流動資產也高於流動負債，此事件應不至於造成公司有立即性的財務危機，但原有「基泰大直」的基地必須打掉重練，一則將耗費更多成本，另外已經購買預售屋的33戶屋主如果要求退訂，退還的訂金或工程款金額估一成約1.35億元，這也都是潛在支出。

考量基泰同時有五處工地都在興建，這個部分也需要資金周轉。因此如果同時進行賠償、退訂與重建，基泰的資金運轉勢必面臨壓力，可能需要增資、發債或出售土地因應，這也會減損公司潛在價值。

因此，如果基泰有能力整合受災戶土地重建，至少可以透過整合開發，降低興建成本，甚至還可能從中獲得部分開發利益，彌補損失。

但這步棋時間點下得不對，畢竟社會大眾高度關注本案，卻在這時候冒出要受災戶簽署合建意向書，難免會引發規避賠償的質疑，雖然公司重訊表示一定會承擔賠償責任，但商譽恐怕難以止血。

另外根據基泰的說法，公司也有進行相關投保，但如果本案存在人為的錯誤決策，保險公司是否願意承擔損失，有待商榷。

至於能否抄底呢？

我們假設賠償與重建支出約為7.3億元，基泰股本43.8億，對EPS影響估約-1.7元，再考慮相關建案的銷售可能受到限制，股價淨值比或有下修空間。目前公司的股價淨值比為0.94倍，處於過去8年的區間上緣，是否會基於負面消息影響，下修至歷史中間偏低位置的0.7-0.8倍，投資朋友可以自行評估，畢竟，抄底是門「技術活兒」。

本文經邏輯投資授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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