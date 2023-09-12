光陽GP125史上最殺促銷殺到了誰？從台灣機車8月銷量推測市場變化與光陽布局

我們想讓你知道的是
許多媒體都預測光陽這波操作，不僅會激起整個機車產業在旺季殺到血流成河，矛頭更是指向連續16月銷量第一的三陽。GP125的促銷是開戰的第一槍，是為了明年光陽60周年做「油電雙料冠軍」鋪路，首戰目標從入門平價車款下手。
光陽在2023年8月1日推出GP125優惠方案，在符合條件下，GP125價格可以下殺到3萬9800元，這價錢比我剛上大學牽的第一台平價車──V2開出的4萬9800還便宜了1萬元。
就連最近打算換車的我，也心動了一下，研究一下優惠資格後發現自已的條件不符，拿不到廣告號稱的最低價格3萬9800，索性將目光回到三陽的車上。
廣告媒體打很大，就不再贅述光陽的促銷內容，有興趣的讀者可以自行點閱連結。
這波下殺的成效如何？藉著八月掛牌成績出來，分享一些個人觀點。
GP125八月促銷成效
許多媒體都預測光陽這波操作，不僅會激起整個機車產業在旺季殺到血流成河，矛頭更是指向連續16月銷量第一的三陽。
GP125的促銷是開戰的第一槍，是為了明年光陽60周年做「油電雙料冠軍」鋪路，首戰目標從入門平價車款下手。
平價車款主打薄利多銷，因此在每個月的市占上影響甚大，如果光陽在23年剩下的月份中，首要的商業目標是「守住市占率」與「回收現金」（準備明年幹大事＆發展電車業務），那麼透過GP125打頭陣也就合情合理。
為什麼不是大地名流進行首波促銷？長青款GP125該攤提的成本已經消化的差不多，相對大地名流在今年3月才剛上市半年，GP125比起大地名流更有讓利空間回饋給消費者。
光陽這波促銷力度之大，讓媒體特別關注今年八月的機車掛牌數量，每十天就記錄一次銷量變化。
這邊就引用各方媒體的數據，帶讀者來看看GP125的促銷殺到了誰。
銷量結至8月10日
從市占率來看，可以看到三陽維持4開頭的局面，光陽則為30.9％，跟七月相比，光陽的市占確實有顯著提升，只不過受影響的似乎不是三陽，反而是吃掉其他競爭對手的銷量。
如果從兩大廠的主要競爭車款來看：
兩車款銷量僅差200台左右。值得一提的是，GP125這波促銷確實很有效，8月才過十天，GP125的銷售台數已經超越7月的2021台！
銷量結至8月20日
結至8月20日可以發現，市占率的異動幅度基本上已經定型，變動不大。
由於找不到媒體報導GP125跟全新迪爵結至20日的銷量統計，但沒意外的話，GP125銷量應該已經超越全新迪爵，登上第一名的寶座。
不然，媒體也不會沒事發出三陽要加碼促銷迪爵的新聞：〈車市〉8月機車龍頭恐不保？三陽緊急加碼迪爵125補貼。
既然沒有單一車款的銷量統計，就直接跳到八月底吧！
銷量結至8月底
GP125領頭的促銷戰，主要影響的是250cc以下的機車市場，這邊就不放總市場銷量做比較，直接看8月250c.c.以下的銷量狀況：
老牌三大廠就占了94.4％的市占！至於促銷前後的銷售版圖發生什麼變化？為方便大家做差異比較，順便把七月的銷售資料拉出來比照：
兩個月份差異比對下來，GP125這波下殺確確實實幫光陽搶到7％的市占率，其中三陽與山葉各減少3％市占率，其他車廠則占了1％多。
所以這代表GP125擠下全新迪爵，拿下銷售第一的寶座？
從上表可以發現，光TOP 10就包辦250cc以下級距76.32％的銷量，而GP125不負眾望的拿下8月銷量冠軍的寶座。
不僅如此，這次銷量前十名的車款中，平價車就占了7台。前四名都被平價車包辦，僅有蜂鳥CLBCU以中價車款占據第五。
三陽共有六種車款上榜，共計25250台，相當於在250cc以下級距中占43.2％市占率，或是占三陽在該級距中76.3％的銷售比重。
從榜單可以看到，GP125打響的促銷大戰，確實影響機車市場版圖的變化，不僅是刺激平價車的銷量，TOP 10榜單面臨大洗牌，光陽也達到它想要提升市占率的商業目標。
促銷戰的利與弊
GP125的促銷只是開端，而不是結束，畢竟明年將是三陽70周年以及光陽60周年紀念，尤其是光陽再三宣示：2024年要在台灣機車市場拿下「油電雙冠」，兩大老牌機車廠在油車的戰場上，恐會互不相讓。（延伸閱讀：拚油電雙冠 光陽1700店改油電合一）
至於促銷戰會帶來機車產業與市場哪些利與弊？這邊就簡單來分享自己的看法。
神仙打架，凡人遭殃
三陽與光陽在機車市場占相對大宗，假設真為了產業話語權與市場市占率殺到血流成河，不僅山葉與其他小廠遭殃，就連打算買電動車的客群也因為高CP值轉而投向油車的陣營（延伸閱讀：機車價格戰 環團憂不利運具電動化）。
到時候銷量與市占，不僅是從主要競爭對手那邊奪來，可能還會無故波及已經很沒存在感的其他車廠。
看「清」與看「輕」品牌價值
從GP125促銷到8月10日來看，會發現三陽的平價主力車款──全新迪爵仍然保有一定的銷量水準，表示除了價格外，還有其他影響消費者「選擇三陽」或「不買它牌」的關鍵因素。
舉例來說，明明都是平價車，全新迪爵卻是「碟」煞版賣的比「鼓」煞版好，表示即便是平價車款，消費者仍不會完全以「價格取向」，而是在「差不多的價格帶」中做價格與規格間的取捨，其中也可能包含了品質、品牌、通路、口碑、售服等考量點。
根據小老婆殘酷擂台2023年8月機車銷量分析資料顯示：
光陽的GP125
- 本月份一共賣出8883 台（本年度銷售台數新高）
- 促銷3萬9800的鼓煞版賣出6889台，占比77.6％
- 比較貴的碟煞版賣出1994台，占比22.4％
三陽的全新迪爵
- 本月份一共賣出7662台（本年度銷售台數新高）
- 鼓煞版賣出1594台，占比20.8％
- 比較貴的碟煞版賣出6068台，占比79.2％
如果GP125必須大力促銷才能比肩全新迪爵，那麼在不殺價取量的情況下，消費者為何選擇全新迪爵而非GP125？殺價後為何仍有許多消費者選擇全新迪爵而非GP125？答案不言而喻。
未來一、兩年平價市場恐萎縮
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。