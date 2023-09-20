《破框思維的技術》：如果細想的話，會發現幫助你成長的並不是失敗本身，而是你如何因應失敗
我們想讓你知道的是
失敗只教會我們一件事：之前這樣做是錯的，也可能教會我們要謙遜。如果說失敗是最好的老師，我會叫你盡量失敗，以便從中學到最多。失敗很傷人，也因此才讓你記憶猶新，但失敗才不是什麼最好的老師。
文：希娜．艾恩嘉（Sheena Iyengar）
我在哥倫比亞大學商學院教授破框思維法時，一定會有學生問：「我們何不也研究失敗的案例？」這是很公平的問題。從小，父母師長就諄諄教誨，說我們可以從失敗當中獲得最多教訓。等到我們長大，每次看到有人失敗，就繼續對他們說同樣的話。這麼說真正的目的，是要鼓勵你振作，不要認為失敗是你的錯。失敗當然有寓意：沒有人是完美的。從失敗中東山再起，也有助於我們培養出韌性。
然而，可惜的是，有很多人無法從失敗中恢復。如果你細想的話，會發現幫助你成長的並不是失敗本身，而是你如何因應失敗。失敗只教會我們一件事：之前這樣做是錯的，也可能教會我們要謙遜。如果說失敗是最好的老師，我會叫你盡量失敗，以便從中學到最多。失敗很傷人，也因此才讓你記憶猶新，但失敗才不是什麼最好的老師。
假設你上電視節目參加比賽，規則是你要靠自己存活一個月。直升機把你放在一座森林深處，而且你衣不蔽體。此地有豐沛的水源，也是最好的食物來源地，森林裡到處都有各式各樣的蕈菇。我會提供兩本書，以提高你活下來的機率：一本是蕈菇百科大全，列出這座森林裡五百種有毒的蕈菇，另一本是十種可食菇類的簡明指南。你只能選一本，那你要挑哪一本？
如果你想成為蕈菇專家，你一定會選百科大全。但你的目的不同，你要的是活下來。你需要打造居所、找到燃料燒火、想辦法起火與採集食物維持生命。你也需要做一些可穿戴衣物，尤其是要保護你的雙腳。換言之，你有很多迫切待解的子問題。十種可食菇類的簡明指南，可以為你解決其中一個子問題，五百種有毒菇類的百科大全解決不了任何事。
你可能也會問：「為什麼我不是從自己的經驗裡學到最多，而是要利用別人的經驗？經驗不是最好的老師嗎？」讓我們再回到我假設的這座森林。這一次，你沒有書了，因此你必須從經驗中學習。你挑了一種蕈菇，看起來和你之前吃過的很像。你試吃，結果身體非常不舒服。你的經驗告訴你什麼？不要吃這種菇。你再試另一種，你又不舒服了，你就這樣試了又試，試遍整座森林。
接著，你碰巧遇見另一名參賽者。她比你早兩星期來到這座森林裡，她試過22種蘑菇，最後才找到一種不會讓她不舒服的食物。你會請她告訴你是哪一種，還是會對她說：「謝謝，不用告訴我，我想自己學。」？經驗可以是好老師，但也是速度最慢的老師。向在這座島上活下來的同伴學習，會比你自己試過幾十種蘑菇、最後才剛好試到可以吃的更快速，也更安全。
奇異工業的總裁兼執行長綽特，他要花掉幾十年的時間實際經營每一家工廠才能靠自己學到皮毛，這遠遠不及他從收集各家廠長累積經驗中得到的。畢卡索花了很多年時間才靠自己成為專業的畫家，但很多很有想法的專業畫家載浮載沉。畢卡索在創新上搶先一步，是因為借用了其他藝術家的想法，最為人所知的就是非洲的雕刻家。如果畢卡索透過累積經驗來掌握非洲藝術的技巧，他得要花上好幾年。然而，他沒有這麼做，他是從其他藝術家身上學習。你在演練破框思維法中的搜尋解方步驟時，你會找到很多蕈菇，但只有幾種可食的蕈菇應該納入你的選項表。
另一個我常被問到的問題是：「努力避免失敗會不會讓我們厭惡風險？如果說創新永遠有風險，難道我們不應該擁抱失敗嗎？」確實有一些創意家建議未來的創新者要「及早失敗，經常失敗」，他們把每一次的新嘗試都當成實驗，有些實驗注定會失敗。但是，如果你遵循破框思維法，有系統、甚至是根據方法論去進行創新，可以降低你失敗的機率。
我們來看一看科學的方法，科學上的實驗也不是每一項都有相同的重要性，有些是好實驗，有些是很糟的實驗，我希望你能避開很糟的實驗，而破框思維法告訴你要如何做到這一點。不要仰賴試錯法，你得採集五百種蕈菇，這是很糟糕的實驗，在最好的情況下效率不彰，最糟的情況下會致命。
相對之下，破框思維法提供的是更有機會成功的好想法。沒錯，要落實這些想法也是實驗，但因為你是以成功的戰術當作穩固的基底來發想構想，成功的機率要大得多。我們都知道，據估計有九成的新創事業都會失敗。知道誰失敗是很有用的資訊，但你不應把失敗案例加入你的選項表裡。你希望提高你正在試做實驗的成功機率，不要失敗。牛頓並不是站在實驗失敗者的肩膀上，他是站在過去有所成就的人的肩膀上。
善用過去成功的元素不會自動消除風險。創辦Netflix是一項實驗，但這是一項以扎實戰術為憑的實驗。在科學界，研究人員花在建構實驗的時間，通常比實際執行的時間更長。不要害怕失敗，但也不要自招失敗。破框思維法以扎實的元素構成你的想法，提高你實驗終能成功的機率。
書籍介紹
本文摘錄自《破框思維的技術：哥倫比亞商學院創新思考必修課6個構思步驟 X 3項思考工具，解決任何情境下你想要處理、卻不知從何下手的痛點》，天下雜誌出版
作者：希娜．艾恩嘉（Sheena Iyengar）
譯者：吳書榆
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問題，在僵固的框內；解答，總在框框之外。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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