《破框思維的技術》：如果細想的話，會發現幫助你成長的並不是失敗本身，而是你如何因應失敗

文：希娜．艾恩嘉（Sheena Iyengar）

我在哥倫比亞大學商學院教授破框思維法時，一定會有學生問：「我們何不也研究失敗的案例？」這是很公平的問題。從小，父母師長就諄諄教誨，說我們可以從失敗當中獲得最多教訓。等到我們長大，每次看到有人失敗，就繼續對他們說同樣的話。這麼說真正的目的，是要鼓勵你振作，不要認為失敗是你的錯。失敗當然有寓意：沒有人是完美的。從失敗中東山再起，也有助於我們培養出韌性。

然而，可惜的是，有很多人無法從失敗中恢復。如果你細想的話，會發現幫助你成長的並不是失敗本身，而是你如何因應失敗。失敗只教會我們一件事：之前這樣做是錯的，也可能教會我們要謙遜。如果說失敗是最好的老師，我會叫你盡量失敗，以便從中學到最多。失敗很傷人，也因此才讓你記憶猶新，但失敗才不是什麼最好的老師。

假設你上電視節目參加比賽，規則是你要靠自己存活一個月。直升機把你放在一座森林深處，而且你衣不蔽體。此地有豐沛的水源，也是最好的食物來源地，森林裡到處都有各式各樣的蕈菇。我會提供兩本書，以提高你活下來的機率：一本是蕈菇百科大全，列出這座森林裡五百種有毒的蕈菇，另一本是十種可食菇類的簡明指南。你只能選一本，那你要挑哪一本？

如果你想成為蕈菇專家，你一定會選百科大全。但你的目的不同，你要的是活下來。你需要打造居所、找到燃料燒火、想辦法起火與採集食物維持生命。你也需要做一些可穿戴衣物，尤其是要保護你的雙腳。換言之，你有很多迫切待解的子問題。十種可食菇類的簡明指南，可以為你解決其中一個子問題，五百種有毒菇類的百科大全解決不了任何事。

你可能也會問：「為什麼我不是從自己的經驗裡學到最多，而是要利用別人的經驗？經驗不是最好的老師嗎？」讓我們再回到我假設的這座森林。這一次，你沒有書了，因此你必須從經驗中學習。你挑了一種蕈菇，看起來和你之前吃過的很像。你試吃，結果身體非常不舒服。你的經驗告訴你什麼？不要吃這種菇。你再試另一種，你又不舒服了，你就這樣試了又試，試遍整座森林。

接著，你碰巧遇見另一名參賽者。她比你早兩星期來到這座森林裡，她試過22種蘑菇，最後才找到一種不會讓她不舒服的食物。你會請她告訴你是哪一種，還是會對她說：「謝謝，不用告訴我，我想自己學。」？經驗可以是好老師，但也是速度最慢的老師。向在這座島上活下來的同伴學習，會比你自己試過幾十種蘑菇、最後才剛好試到可以吃的更快速，也更安全。

奇異工業的總裁兼執行長綽特，他要花掉幾十年的時間實際經營每一家工廠才能靠自己學到皮毛，這遠遠不及他從收集各家廠長累積經驗中得到的。畢卡索花了很多年時間才靠自己成為專業的畫家，但很多很有想法的專業畫家載浮載沉。畢卡索在創新上搶先一步，是因為借用了其他藝術家的想法，最為人所知的就是非洲的雕刻家。如果畢卡索透過累積經驗來掌握非洲藝術的技巧，他得要花上好幾年。然而，他沒有這麼做，他是從其他藝術家身上學習。你在演練破框思維法中的搜尋解方步驟時，你會找到很多蕈菇，但只有幾種可食的蕈菇應該納入你的選項表。

另一個我常被問到的問題是：「努力避免失敗會不會讓我們厭惡風險？如果說創新永遠有風險，難道我們不應該擁抱失敗嗎？」確實有一些創意家建議未來的創新者要「及早失敗，經常失敗」，他們把每一次的新嘗試都當成實驗，有些實驗注定會失敗。但是，如果你遵循破框思維法，有系統、甚至是根據方法論去進行創新，可以降低你失敗的機率。

我們來看一看科學的方法，科學上的實驗也不是每一項都有相同的重要性，有些是好實驗，有些是很糟的實驗，我希望你能避開很糟的實驗，而破框思維法告訴你要如何做到這一點。不要仰賴試錯法，你得採集五百種蕈菇，這是很糟糕的實驗，在最好的情況下效率不彰，最糟的情況下會致命。

相對之下，破框思維法提供的是更有機會成功的好想法。沒錯，要落實這些想法也是實驗，但因為你是以成功的戰術當作穩固的基底來發想構想，成功的機率要大得多。我們都知道，據估計有九成的新創事業都會失敗。知道誰失敗是很有用的資訊，但你不應把失敗案例加入你的選項表裡。你希望提高你正在試做實驗的成功機率，不要失敗。牛頓並不是站在實驗失敗者的肩膀上，他是站在過去有所成就的人的肩膀上。

善用過去成功的元素不會自動消除風險。創辦Netflix是一項實驗，但這是一項以扎實戰術為憑的實驗。在科學界，研究人員花在建構實驗的時間，通常比實際執行的時間更長。不要害怕失敗，但也不要自招失敗。破框思維法以扎實的元素構成你的想法，提高你實驗終能成功的機率。

書籍介紹

本文摘錄自《破框思維的技術：哥倫比亞商學院創新思考必修課6個構思步驟 X 3項思考工具，解決任何情境下你想要處理、卻不知從何下手的痛點》，天下雜誌出版

作者：希娜．艾恩嘉（Sheena Iyengar）

譯者：吳書榆

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