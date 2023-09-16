【動畫】《殭屍100》：在這個世界生存的你，是真的活著嗎？喜劇之外，推薦你看的三個原因
我們想讓你知道的是
雖然《殭屍100》的劇情有蠻多誇張又搞笑的場面，像是為什麼主角都不會被殭屍抓到、淪陷的城市還可以有穩定供電，以及老愛開裸體玩笑的主角好友等等，然而這些都可以因為是喜劇而被接受啦。以下是在喜劇之外，我認為在這部作品中值得推薦的3件事。
文：邊境牧羊犬
老實說，我是一個超愛看喪屍片的人，不管是電影如經典小說改編的《我是傳奇》、逗趣好笑的《屍樂園》，或者是遊戲作品《惡靈古堡》、《陰屍路》、《最後生還者》、《植物大戰殭屍》（？），特別特別喜歡的，就是在末日世界中，人與人之間所流露而出的人性。
一開始本來以為《殭屍100》或許只是以殭屍為話題的搞笑作品（事實上也是沒錯），然而在實際看了這部作品之後，竟意料之外的令人有所感觸。
故事簡述
《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》的主人翁天道輝，是一位任職於廣告製作公司的青年，懷抱著對於未來的夢想踏入嚮往的公司，沒想到卻是地獄般的開始。
原來，這家廣告製作公司不僅壓榨員工，員工常常必須兩三天住在公司裡加班，甚至不給加班費，雖然提供很優渥的請假機制與福利，但卻從來沒有人請過假，畢竟，工作已經做不完了啊！在這樣的黑心公司裡工作三年的天道輝，從一位熱血青年慢慢磨成了有如行屍走肉的社畜。
直到有一天，世界突然淪陷，受到感染成為喪屍的人們蔓延了整座城鎮。原本因為不想工作而起了自殺念頭的天道輝，當他意識到處在喪屍世界裡的他，再也不用去上班的時候，如獲新生般的決定展開新生活，在自己變成殭屍以前，去完成心中真正想做的100件事。
推薦你來看這部片的三個原因
雖然《殭屍100》的劇情有蠻多誇張又搞笑的場面，像是為什麼主角都不會被殭屍抓到、淪陷的城市還可以有穩定供電，以及老愛開裸體玩笑的主角好友等等，然而這些都可以因為是喜劇而被接受啦。以下是在喜劇之外，我認為在這部作品中值得推薦的三件事。
另類的喪屍作品
大部分的喪屍作品，比較多是著墨在人們陷入喪失世界時該如何生存、人與人之間又是如何互相猜忌，彼此殘害；然而在《殭屍100》中切入點比較不一樣，故事一開始是以主角天道輝有氣無力的職場生活開始，沒日沒夜的工作，忙碌到家中都堆滿了垃圾也沒空清理，內心滿滿的只想逃避工作，雖然活著卻又彷彿死去了一般。一直到進入殭屍世界時，瘋狂想要放假出遊的反應，反而有種放飛自我的灑脫。
此外，天道輝在第一次見到殭屍的場景，完全是在致敬《惡靈古堡》初代遊戲殭屍第一次登場的場景嘛！那個殭屍緩慢回頭的畫面，真是熟悉到令人笑出聲來，哈！
寫實的職場文化
在《殭屍100》之中，黑心公司壓榨員工的場面看似有點誇張，然而誰又能確定類似的事情沒有發生過呢？日本的職場生活是公認的高壓環境，在動畫中主角與同事們經常加班到深夜，即使有假可以請，卻沒有有辦法請假．更何況因為高壓環境而導致高度流動率，也造成留下來的人工作量大增。劇情中主角雖然也曾想過要離職，但卻因為不想帶給同事困擾而作罷。
值得一提的是，有一幕是主角天道輝在上班通勤的路上，站在電車月台想著要輕生的畫面，在日本電車發生「人身事故」的機率高得嚇人，根據統計，日本在2019年就有1022起人身事故，2010年至2020年間，跳軌死亡人數就多達5690人，更有「週一早上的人身事故特別多」這樣的說法。
繽紛的用色創意
《殭屍100》還有一點非常吸引我的就是色彩美學的部分啦！當原本了無生氣的天道輝意識到今後不用再去上班的時候，湧現在他面前的殭屍，撒落的都不是鮮紅色的血液，而是有如七彩漆彈一般五顏六色的色塊。他的人生，從原本的黑白變成了充滿色彩。
也正是因為《殭屍100》選擇使用彩色的墨水代替純粹的血色，不僅創造出主角心境的轉折變化，也呼應整部作品有點搞笑有點逗趣的調性，既活潑又有創意。
結論：比起如何生存，更注重於如何活在當下
《殭屍100》中天道輝有句口頭禪，「如果要我XXX的話，我寧願被殭屍吃掉算了！」這句話基本上直接貫穿整部作品，也表現出了主角的生活態度，因為曾經太過拼命地把生命浪費在工作之中，在獲得屬於自己的自由之後，下定決心要好好把握當下的那份精神。
與其是「為了不變成殭屍而要做的100件事」（此為女主角三日月閑的目標），不如好好享受當下，「在成為殭屍之前，好好去完成想要嘗試的事！」。
在這個世界裡生存的你，是真的活著嗎，又或者像是喪屍一般呢？
生活在沒有喪屍世界的我們，有沒有好好認真的生活著、過自己想要的人生呢？
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：動畫《殭屍100》：在這個世界裡生存的你，是真的活著嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。