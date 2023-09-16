【動畫】《殭屍100》：在這個世界生存的你，是真的活著嗎？喜劇之外，推薦你看的三個原因

文：邊境牧羊犬

老實說，我是一個超愛看喪屍片的人，不管是電影如經典小說改編的《我是傳奇》、逗趣好笑的《屍樂園》，或者是遊戲作品《惡靈古堡》、《陰屍路》、《最後生還者》、《植物大戰殭屍》（？），特別特別喜歡的，就是在末日世界中，人與人之間所流露而出的人性。

一開始本來以為《殭屍100》或許只是以殭屍為話題的搞笑作品（事實上也是沒錯），然而在實際看了這部作品之後，竟意料之外的令人有所感觸。

圖片來源：《殭屍100》動畫宣傳圖 《殭屍100》動畫宣傳圖

故事簡述

《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》的主人翁天道輝，是一位任職於廣告製作公司的青年，懷抱著對於未來的夢想踏入嚮往的公司，沒想到卻是地獄般的開始。

原來，這家廣告製作公司不僅壓榨員工，員工常常必須兩三天住在公司裡加班，甚至不給加班費，雖然提供很優渥的請假機制與福利，但卻從來沒有人請過假，畢竟，工作已經做不完了啊！在這樣的黑心公司裡工作三年的天道輝，從一位熱血青年慢慢磨成了有如行屍走肉的社畜。

圖片來源：《殭屍100》 《殭屍100》主角天道輝在黑心企業任職，長期加班卻沒有加班費

直到有一天，世界突然淪陷，受到感染成為喪屍的人們蔓延了整座城鎮。原本因為不想工作而起了自殺念頭的天道輝，當他意識到處在喪屍世界裡的他，再也不用去上班的時候，如獲新生般的決定展開新生活，在自己變成殭屍以前，去完成心中真正想做的100件事。

推薦你來看這部片的三個原因

雖然《殭屍100》的劇情有蠻多誇張又搞笑的場面，像是為什麼主角都不會被殭屍抓到、淪陷的城市還可以有穩定供電，以及老愛開裸體玩笑的主角好友等等，然而這些都可以因為是喜劇而被接受啦。以下是在喜劇之外，我認為在這部作品中值得推薦的三件事。

另類的喪屍作品

大部分的喪屍作品，比較多是著墨在人們陷入喪失世界時該如何生存、人與人之間又是如何互相猜忌，彼此殘害；然而在《殭屍100》中切入點比較不一樣，故事一開始是以主角天道輝有氣無力的職場生活開始，沒日沒夜的工作，忙碌到家中都堆滿了垃圾也沒空清理，內心滿滿的只想逃避工作，雖然活著卻又彷彿死去了一般。一直到進入殭屍世界時，瘋狂想要放假出遊的反應，反而有種放飛自我的灑脫。

此外，天道輝在第一次見到殭屍的場景，完全是在致敬《惡靈古堡》初代遊戲殭屍第一次登場的場景嘛！那個殭屍緩慢回頭的畫面，真是熟悉到令人笑出聲來，哈！

圖片來源：《殭屍100》（左）、《惡靈古堡》遊戲畫面（右） 《殭屍100》首次殭屍登場畫面，與《惡靈古堡》初代遊戲殭屍登場雷同

寫實的職場文化

在《殭屍100》之中，黑心公司壓榨員工的場面看似有點誇張，然而誰又能確定類似的事情沒有發生過呢？日本的職場生活是公認的高壓環境，在動畫中主角與同事們經常加班到深夜，即使有假可以請，卻沒有有辦法請假．更何況因為高壓環境而導致高度流動率，也造成留下來的人工作量大增。劇情中主角雖然也曾想過要離職，但卻因為不想帶給同事困擾而作罷。

值得一提的是，有一幕是主角天道輝在上班通勤的路上，站在電車月台想著要輕生的畫面，在日本電車發生「人身事故」的機率高得嚇人，根據統計，日本在2019年就有1022起人身事故，2010年至2020年間，跳軌死亡人數就多達5690人，更有「週一早上的人身事故特別多」這樣的說法。

圖片來源：《殭屍100》 《殭屍100》主角天道輝因為工作壓力而產生輕生念頭

繽紛的用色創意

《殭屍100》還有一點非常吸引我的就是色彩美學的部分啦！當原本了無生氣的天道輝意識到今後不用再去上班的時候，湧現在他面前的殭屍，撒落的都不是鮮紅色的血液，而是有如七彩漆彈一般五顏六色的色塊。他的人生，從原本的黑白變成了充滿色彩。

也正是因為《殭屍100》選擇使用彩色的墨水代替純粹的血色，不僅創造出主角心境的轉折變化，也呼應整部作品有點搞笑有點逗趣的調性，既活潑又有創意。

圖片來源：《殭屍100》 《殭屍100》中以色彩繽紛的潑墨方式呈現鮮血

結論：比起如何生存，更注重於如何活在當下

《殭屍100》中天道輝有句口頭禪，「如果要我XXX的話，我寧願被殭屍吃掉算了！」這句話基本上直接貫穿整部作品，也表現出了主角的生活態度，因為曾經太過拼命地把生命浪費在工作之中，在獲得屬於自己的自由之後，下定決心要好好把握當下的那份精神。

與其是「為了不變成殭屍而要做的100件事」（此為女主角三日月閑的目標），不如好好享受當下，「在成為殭屍之前，好好去完成想要嘗試的事！」。

在這個世界裡生存的你，是真的活著嗎，又或者像是喪屍一般呢？

生活在沒有喪屍世界的我們，有沒有好好認真的生活著、過自己想要的人生呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：動畫《殭屍100》：在這個世界裡生存的你，是真的活著嗎？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航