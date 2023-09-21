《聽見生命之聲》：蝙蝠究竟是如何習得聲音的呢？母蝠也像人類會對幼蝠說「媽媽語」

文：凱倫・巴克（Karen Bakker）

傾聽蝙蝠之歌

蝙蝠究竟是如何習得聲音的呢？為了揭開這個謎團，柏林自由大學（Free University of Berlin）的蝙蝠科學家瑪洋・克瑙雪德（Mirjam Knörnschild）每年都會前往中美洲研究大囊翼蝠（Saccopteryx bilineata），這是熱帶雨林中最為常見的一種蝙蝠，因為克瑙雪德有興趣的是蝙蝠的社會溝通，必須實際觀察她研究的蝙蝠，所以選擇了這種別具特色的蝙蝠。比起其他蝙蝠，大囊翼蝠較為容易研究有三個原因：

首先，牠們的棲地穩定，因為不像許多溫帶蝙蝠一樣會遷徙，所以比較好進行全年研究，公大囊翼蝠會捍衛自身特定的棲息區域，並透過競爭的擇偶行為吸引母蝠，成功吸引伴侶之後，也會留下來協助養育子代，所以研究者可以年復一年回到相同的地點，一代接一代研究同一個蝙蝠家族的成員。

第二，大囊翼蝠和其他物種相比，也特別能夠忍受人類的存在，克瑙雪德便提及：「有時還在空中笨拙學習飛行和俯衝的幼蝠，會失去控制然後直接落在我身上，可能是因為我很像某種樹幹或是看起來很安全吧，而有時母蝠就會直接飛向我，也停在我身上，然後把牠的小孩領走，帶回去棲地。蝙蝠接納了我，或者至少似乎也不在乎我出現在那裡。」

第三，大囊翼蝠和許多其他蝙蝠不同，通常是棲息在樹上，而非洞穴中，且活躍時間多為白天。棲地穩定、能忍受人類、日行性，這三類因素加起來，使得大囊翼蝠堪稱獨一無二，一年到頭都相當容易研究。

克瑙雪德發現了什麼呢？首先，大囊翼蝠一生中會表現出各種精細的聲音學習行為，幼蝠和人類很像，是透過模仿成蝠的聲音學習，剛出生的幼蝠發出的呼喚頻率和母親相符，且會從母蝠處學習特定的呼喚，這樣在母蝠回到巢穴時，便能辨認彼此。母蝠也像人類，會對幼蝠說「媽媽語」，牠們會運用幼蝠導向的特定形式聲音，透過喚起子代的注意力及鼓勵，來促進語言學習。母蝠也像人類媽媽一樣，在和幼蝠對話時會改變節奏和音調，只不過是會變得更低，而非更高。

隨著幼蝠開始飛行，也會學到群體的專屬呼喚，這是相當重要的聲響，有助於未來擇偶。公幼蝠會從父蝠那學習棲地的歌唱，甚至經歷一段「牙牙學語」的練習期，非常類似人類嬰兒和雀形目鳥類幼鳥。幼蝠會在兩到三周大時，開始發出群體歌唱的單獨音節，到了十周時，音節便能組成歌曲，某段時間內，牠們的歌曲還會比成蝠更豐富，彷彿還在練習一般。等到成為成蝠後，牠們已發展出自身棲地的獨特歌曲、專屬親近家人的呼喚、以及豐富大量的特定聲響，其中也包括個體獨有的呼喚，而與其他蝙蝠相同，這類聲響也是透過後天學習而來，並非與生俱來。

蝙蝠的歌曲就像鯨歌，也是一種文化傳遞，且會隨著時間演進。大囊翼蝠擁有兩種歌曲：用來擊退敵對公蝠的棲地歌曲，以及吸引母蝠來到公蝠棲地居住的求偶歌曲。這類歌曲非常重要，因為即將成年的母大囊翼蝠，會脫離出生的社交群體，並仰賴公蝠的棲地歌曲來挑選新的棲地。克瑙雪德已發現證據，證明公蝠會調整牠們的棲地歌曲，以反映出更強的侵略性，音調越低表示威脅越為嚴肅，同時也會為了回應越來越多的母蝠，提高日常求偶歌曲出現的頻率，以吸引異性並擊退競爭者。

隨著公幼蝠透過文化傳遞從成蝠處學會這些歌曲，歌曲結構及音調中細微的模仿錯誤與調整也會逐漸累積，這促使獨特區域性方言歌曲的崛起，這類方言就像人類的語言與殺人鯨的鯨歌，即便會在過程中持續演變，仍代表著不同的蝙蝠群體，並且會世世代代流傳下去。

克瑙雪德和其他科學家已記錄了十三種不同蝙蝠的歌曲，而且很有可能還存在更多。許多蝙蝠都相當吵鬧，且蝙蝠佔地球上所有哺乳類約四分之一。就跟雀形目鳥類一樣，多數蝙蝠歌手為公蝠，歌唱是為了保衛棲地及追求異性，特別是在一夫多妻制的社會中，公蝠會追求不只一隻母蝠，並與其交配。

雖然我們對於大多只發生在超音波範圍內的蝙蝠之歌所知相對不多，科學家已經發現證據，證明蝙蝠歌曲的音節結構以及聲韻句法，可能跟鳥類的歌唱一樣豐富又複雜，此外，使會唱歌的鳥類擁有優勢的演化天擇壓力，在蝙蝠身上也同樣盛行。葛瑞芬初次在哈佛大學地下室進行實驗的將近百年之後，他的假設也終於被證明，蝙蝠的聲響遠遠超出一連串令人佩服的導航工具，牠們透過方言歌曲的社會學習，還可以在社群及世代間傳遞文化。

全新的可攜式數位錄音科技將這些驚人發現化為可能，即便早在一九六○年代就已出現蝙蝠歌唱行為觀察的記錄，這些研究卻只有錄下少數人耳能夠聽見的蝙蝠歌曲而已。史上第一幅蝙蝠超音波歌曲，而非蝙蝠回音定位的聲譜圖，直到一九九七年才發表，科學家運用蝙蝠偵測器，將家蝠的飛行歌曲錄製到Sony的Walkman隨身聽中。在田野中實際錄製蝙蝠的歌曲，則要一直到過去十年間，新一代較為便宜、輕量化、可攜式的數位錄音機出現後，才變得更為容易。

科學家目前已能在各式各樣的棲地，從樹木頂端到漆黑的洞穴深處，日夜錄製大範圍、長時間的蝙蝠聲響數據集。不到一公克的迷你蝙蝠標籤發明，也讓科學家有辦法更輕鬆追蹤蝙蝠，並結合位置及聲學數據，深入理解特定聲響和行為間的關聯。