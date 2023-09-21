《聽見生命之聲》：蝙蝠究竟是如何習得聲音的呢？母蝠也像人類會對幼蝠說「媽媽語」
我們想讓你知道的是
巴克博士以敏銳而詩意的筆觸，將生物聲學、生態聲學等科學與傳統知識相結合，分享關於非人類生物聲響迷人且令人驚訝的故事。在數位科技的幫助下，我們得以突破自身的感官限制，傾聽、觀察、分析與理解生物的聲音，加深共榮及親密感，恢復我們與自然的連結。
文：凱倫・巴克（Karen Bakker）
傾聽蝙蝠之歌
蝙蝠究竟是如何習得聲音的呢？為了揭開這個謎團，柏林自由大學（Free University of Berlin）的蝙蝠科學家瑪洋・克瑙雪德（Mirjam Knörnschild）每年都會前往中美洲研究大囊翼蝠（Saccopteryx bilineata），這是熱帶雨林中最為常見的一種蝙蝠，因為克瑙雪德有興趣的是蝙蝠的社會溝通，必須實際觀察她研究的蝙蝠，所以選擇了這種別具特色的蝙蝠。比起其他蝙蝠，大囊翼蝠較為容易研究有三個原因：
首先，牠們的棲地穩定，因為不像許多溫帶蝙蝠一樣會遷徙，所以比較好進行全年研究，公大囊翼蝠會捍衛自身特定的棲息區域，並透過競爭的擇偶行為吸引母蝠，成功吸引伴侶之後，也會留下來協助養育子代，所以研究者可以年復一年回到相同的地點，一代接一代研究同一個蝙蝠家族的成員。
第二，大囊翼蝠和其他物種相比，也特別能夠忍受人類的存在，克瑙雪德便提及：「有時還在空中笨拙學習飛行和俯衝的幼蝠，會失去控制然後直接落在我身上，可能是因為我很像某種樹幹或是看起來很安全吧，而有時母蝠就會直接飛向我，也停在我身上，然後把牠的小孩領走，帶回去棲地。蝙蝠接納了我，或者至少似乎也不在乎我出現在那裡。」
第三，大囊翼蝠和許多其他蝙蝠不同，通常是棲息在樹上，而非洞穴中，且活躍時間多為白天。棲地穩定、能忍受人類、日行性，這三類因素加起來，使得大囊翼蝠堪稱獨一無二，一年到頭都相當容易研究。
克瑙雪德發現了什麼呢？首先，大囊翼蝠一生中會表現出各種精細的聲音學習行為，幼蝠和人類很像，是透過模仿成蝠的聲音學習，剛出生的幼蝠發出的呼喚頻率和母親相符，且會從母蝠處學習特定的呼喚，這樣在母蝠回到巢穴時，便能辨認彼此。母蝠也像人類，會對幼蝠說「媽媽語」，牠們會運用幼蝠導向的特定形式聲音，透過喚起子代的注意力及鼓勵，來促進語言學習。母蝠也像人類媽媽一樣，在和幼蝠對話時會改變節奏和音調，只不過是會變得更低，而非更高。
隨著幼蝠開始飛行，也會學到群體的專屬呼喚，這是相當重要的聲響，有助於未來擇偶。公幼蝠會從父蝠那學習棲地的歌唱，甚至經歷一段「牙牙學語」的練習期，非常類似人類嬰兒和雀形目鳥類幼鳥。幼蝠會在兩到三周大時，開始發出群體歌唱的單獨音節，到了十周時，音節便能組成歌曲，某段時間內，牠們的歌曲還會比成蝠更豐富，彷彿還在練習一般。等到成為成蝠後，牠們已發展出自身棲地的獨特歌曲、專屬親近家人的呼喚、以及豐富大量的特定聲響，其中也包括個體獨有的呼喚，而與其他蝙蝠相同，這類聲響也是透過後天學習而來，並非與生俱來。
蝙蝠的歌曲就像鯨歌，也是一種文化傳遞，且會隨著時間演進。大囊翼蝠擁有兩種歌曲：用來擊退敵對公蝠的棲地歌曲，以及吸引母蝠來到公蝠棲地居住的求偶歌曲。這類歌曲非常重要，因為即將成年的母大囊翼蝠，會脫離出生的社交群體，並仰賴公蝠的棲地歌曲來挑選新的棲地。克瑙雪德已發現證據，證明公蝠會調整牠們的棲地歌曲，以反映出更強的侵略性，音調越低表示威脅越為嚴肅，同時也會為了回應越來越多的母蝠，提高日常求偶歌曲出現的頻率，以吸引異性並擊退競爭者。
隨著公幼蝠透過文化傳遞從成蝠處學會這些歌曲，歌曲結構及音調中細微的模仿錯誤與調整也會逐漸累積，這促使獨特區域性方言歌曲的崛起，這類方言就像人類的語言與殺人鯨的鯨歌，即便會在過程中持續演變，仍代表著不同的蝙蝠群體，並且會世世代代流傳下去。
克瑙雪德和其他科學家已記錄了十三種不同蝙蝠的歌曲，而且很有可能還存在更多。許多蝙蝠都相當吵鬧，且蝙蝠佔地球上所有哺乳類約四分之一。就跟雀形目鳥類一樣，多數蝙蝠歌手為公蝠，歌唱是為了保衛棲地及追求異性，特別是在一夫多妻制的社會中，公蝠會追求不只一隻母蝠，並與其交配。
雖然我們對於大多只發生在超音波範圍內的蝙蝠之歌所知相對不多，科學家已經發現證據，證明蝙蝠歌曲的音節結構以及聲韻句法，可能跟鳥類的歌唱一樣豐富又複雜，此外，使會唱歌的鳥類擁有優勢的演化天擇壓力，在蝙蝠身上也同樣盛行。葛瑞芬初次在哈佛大學地下室進行實驗的將近百年之後，他的假設也終於被證明，蝙蝠的聲響遠遠超出一連串令人佩服的導航工具，牠們透過方言歌曲的社會學習，還可以在社群及世代間傳遞文化。
全新的可攜式數位錄音科技將這些驚人發現化為可能，即便早在一九六○年代就已出現蝙蝠歌唱行為觀察的記錄，這些研究卻只有錄下少數人耳能夠聽見的蝙蝠歌曲而已。史上第一幅蝙蝠超音波歌曲，而非蝙蝠回音定位的聲譜圖，直到一九九七年才發表，科學家運用蝙蝠偵測器，將家蝠的飛行歌曲錄製到Sony的Walkman隨身聽中。在田野中實際錄製蝙蝠的歌曲，則要一直到過去十年間，新一代較為便宜、輕量化、可攜式的數位錄音機出現後，才變得更為容易。
科學家目前已能在各式各樣的棲地，從樹木頂端到漆黑的洞穴深處，日夜錄製大範圍、長時間的蝙蝠聲響數據集。不到一公克的迷你蝙蝠標籤發明，也讓科學家有辦法更輕鬆追蹤蝙蝠，並結合位置及聲學數據，深入理解特定聲響和行為間的關聯。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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