防蚊液四大成分比一比：濃度越高效果越好？要選標榜天然成分的嗎？

文：王韻雅

隨著夏天來臨，蚊蟲也開始蠢蠢欲動，通常家中都會準備一罐「防蚊液」以備不時之需，但防蚊液到底怎麼挑選，才對身體健康又能有效預防蚊蟲呢？這次《優活健康網》為讀者整理了關於防蚊液推薦、防蚊液效果、防蚊液成分、防蚊液挑選等常見問題，讓你防蚊之餘，也能守護皮膚的健康。

防蚊液真的有效嗎？

隨著天氣愈來愈熱，蚊蟲開始變多，許多人會選擇用防蚊液來避免蚊蟲叮咬，「防蚊」雖然屬於被動式防護方法，但只要正確選用防蚊液．不僅能夠有效預防蚊蟲叮咬，也能夠降低蚊蟲叮咬所帶來疾病風險。

此外，除了市售的防蚊液，也推薦可用「自製天然中藥防蚊包」來驅蟲。一般中藥防蚊包內大多含有艾葉、丁香、石菖蒲、白芷、薄荷及藿香等芳香類藥材，每種各10克；建議自製時，藥材新鮮效果較好，如受潮、發霉或軟爛，就應避免購買，也可直接至專業中醫醫療院所與藥房購買封包來防蚊。（延伸閱讀： 5歲童小腿「滿江紅」以為是蚊子咬⋯擴散全身才知異位性皮膚炎）

防蚊液成分有哪些？

常見的防蚊成分有哪些？多數防蚊產品的成分，可大致分為驅蟲、殺蟲兩種類型，前者多用於防蚊液，常見成分有敵避、派卡瑞丁、伊默寧及天然精油萃取類4種。對此，新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹也於臉書粉絲專頁分享，挑選防蚊液時，可先看防蚊液成分，供民眾參考：

敵避（DEET）：可以在皮膚形成保護膜，發出蚊子不喜歡的味道，防蚊效果最好，對小黑蚊也有防護效果。

派卡瑞丁（Picaridin）：無色、無異味，對皮膚也較沒有刺激性，防蚊效果好、時效長，安全性較高，但相對售價較高。

伊默寧（IR3535）：在歐洲被廣泛使用的防蚊液成分，有效驅趕蚊子、蒼蠅、跳蚤等。雖然防蚊效果比上面兩種弱，但成分更天然，也對環境友善，對皮膚也更溫和。

天然精油萃取類：利用天然精油阻斷蚊子的化學感受器，因為成分天然，使用最安全，味道聞起來也比較舒服，缺點是對於小黑蚊較沒有效果。

另外．可能有人會有疑問，市面上標榜天然成分的防蚊液，效果真的會比較好嗎？事實上，含有香茅、丁香、迷迭香或檸檬草等天然成分的防蚊液，其保護效果較低，通常都小於一小時，因此不推薦民眾使用。想看更多防蚊液的知識？快看防蚊液四種成分大評比避免踩雷。

防蚊液濃度越高效果越好？

挑選防蚊液時，推薦可先參考防蚊液的濃度。一般建議，如果在戶外只待一、兩小時，可選擇含DEET 12％以下的產品，而且防蚊濃度越高不代表防蚊效果好。雙和醫院急診醫學科主治醫師徐嘉鴻撰文指出，DEET所佔的百分比（通常是5～30％），比例濃度影響的是驅蚊的時間長短，和防蚊效果沒有關係。

他也補充，含DEET 7％的防蚊液大約可以提供90分鐘的保護；含DEET 30％能持續長達10小時。而且，DEET成分濃度越高，原則上持續時間越久，但超過50％則效果不會再增加。因此，有些產品特意標榜DEET 100％等極高濃度，不一定就是好的產品。

防蚊液怎麼挑？

如前文所述，市面上可用於人體皮膚的防蚊產品，主要有兩種，一種是含DEET成分的防蚊液；另一種則是含精油類的防蚊產品。衛生福利部食品藥物管理署提醒，民眾購買含敵避成分的產品時，應該先檢查，外包裝上是否有衛生福利部核准字號的標示，例如：「衛署藥製字第○○○○○○號」或「衛部藥製字第○○○○○○號」，才能確保產品的使用安全。

防蚊液哪裡買？

目前，食藥署已同意將含DEET成分15％以下的單方製劑的防蚊產品轉類為「乙類成藥」，因此，不論藥局、百貨公司、雜貨店都能買得到。另外，為增加民眾購買防疫產品的便利性，各大便利商店都可直接購買，同時網路上也可以直接買到。

防蚊液怎麼使用？

你會用防蚊液嗎？小心使用錯誤可能會對皮膚造成危害。建議民眾，使用防蚊液時，應距離皮膚或衣物10～15公分，並且緩慢噴灑；也不要將防蚊液直接噴在臉上，建議先塗在手掌上，再塗抹至臉部上，並避開眼、口周圍；也要避開有傷口、過敏或曬傷的皮膚。

最後，夏天難免會遇到曝曬的問題，若防蚊液要和防曬同時使用，建議先擦防曬再擦防蚊液，並彼此要間隔5～10分鐘，才能避免防曬成分與防蚊成分作用，減低防蚊液的持續效果。

參考資料

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此

原標：防蚊液怎麼挑？濃度越高越好嗎？帶你看「4大成分比一比」別用錯

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航