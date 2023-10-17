防蚊液四大成分比一比：濃度越高效果越好？要選標榜天然成分的嗎？
我們想讓你知道的是
可能有人會有疑問，市面上標榜天然成分的防蚊液，效果真的會比較好嗎？事實上，含有香茅、丁香、迷迭香或檸檬草等天然成分的防蚊液，其保護效果較低，通常都小於1小時，因此不推薦民眾使用。
文：王韻雅
隨著夏天來臨，蚊蟲也開始蠢蠢欲動，通常家中都會準備一罐「防蚊液」以備不時之需，但防蚊液到底怎麼挑選，才對身體健康又能有效預防蚊蟲呢？這次《優活健康網》為讀者整理了關於防蚊液推薦、防蚊液效果、防蚊液成分、防蚊液挑選等常見問題，讓你防蚊之餘，也能守護皮膚的健康。
防蚊液真的有效嗎？
隨著天氣愈來愈熱，蚊蟲開始變多，許多人會選擇用防蚊液來避免蚊蟲叮咬，「防蚊」雖然屬於被動式防護方法，但只要正確選用防蚊液．不僅能夠有效預防蚊蟲叮咬，也能夠降低蚊蟲叮咬所帶來疾病風險。
此外，除了市售的防蚊液，也推薦可用「自製天然中藥防蚊包」來驅蟲。一般中藥防蚊包內大多含有艾葉、丁香、石菖蒲、白芷、薄荷及藿香等芳香類藥材，每種各10克；建議自製時，藥材新鮮效果較好，如受潮、發霉或軟爛，就應避免購買，也可直接至專業中醫醫療院所與藥房購買封包來防蚊。（延伸閱讀： 5歲童小腿「滿江紅」以為是蚊子咬⋯擴散全身才知異位性皮膚炎）
防蚊液成分有哪些？
常見的防蚊成分有哪些？多數防蚊產品的成分，可大致分為驅蟲、殺蟲兩種類型，前者多用於防蚊液，常見成分有敵避、派卡瑞丁、伊默寧及天然精油萃取類4種。對此，新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹也於臉書粉絲專頁分享，挑選防蚊液時，可先看防蚊液成分，供民眾參考：
- 敵避（DEET）：可以在皮膚形成保護膜，發出蚊子不喜歡的味道，防蚊效果最好，對小黑蚊也有防護效果。
- 派卡瑞丁（Picaridin）：無色、無異味，對皮膚也較沒有刺激性，防蚊效果好、時效長，安全性較高，但相對售價較高。
- 伊默寧（IR3535）：在歐洲被廣泛使用的防蚊液成分，有效驅趕蚊子、蒼蠅、跳蚤等。雖然防蚊效果比上面兩種弱，但成分更天然，也對環境友善，對皮膚也更溫和。
- 天然精油萃取類：利用天然精油阻斷蚊子的化學感受器，因為成分天然，使用最安全，味道聞起來也比較舒服，缺點是對於小黑蚊較沒有效果。
另外．可能有人會有疑問，市面上標榜天然成分的防蚊液，效果真的會比較好嗎？事實上，含有香茅、丁香、迷迭香或檸檬草等天然成分的防蚊液，其保護效果較低，通常都小於一小時，因此不推薦民眾使用。想看更多防蚊液的知識？快看防蚊液四種成分大評比避免踩雷。
防蚊液濃度越高效果越好？
挑選防蚊液時，推薦可先參考防蚊液的濃度。一般建議，如果在戶外只待一、兩小時，可選擇含DEET 12％以下的產品，而且防蚊濃度越高不代表防蚊效果好。雙和醫院急診醫學科主治醫師徐嘉鴻撰文指出，DEET所佔的百分比（通常是5～30％），比例濃度影響的是驅蚊的時間長短，和防蚊效果沒有關係。
他也補充，含DEET 7％的防蚊液大約可以提供90分鐘的保護；含DEET 30％能持續長達10小時。而且，DEET成分濃度越高，原則上持續時間越久，但超過50％則效果不會再增加。因此，有些產品特意標榜DEET 100％等極高濃度，不一定就是好的產品。
防蚊液怎麼挑？
如前文所述，市面上可用於人體皮膚的防蚊產品，主要有兩種，一種是含DEET成分的防蚊液；另一種則是含精油類的防蚊產品。衛生福利部食品藥物管理署提醒，民眾購買含敵避成分的產品時，應該先檢查，外包裝上是否有衛生福利部核准字號的標示，例如：「衛署藥製字第○○○○○○號」或「衛部藥製字第○○○○○○號」，才能確保產品的使用安全。
防蚊液哪裡買？
目前，食藥署已同意將含DEET成分15％以下的單方製劑的防蚊產品轉類為「乙類成藥」，因此，不論藥局、百貨公司、雜貨店都能買得到。另外，為增加民眾購買防疫產品的便利性，各大便利商店都可直接購買，同時網路上也可以直接買到。
防蚊液怎麼使用？
你會用防蚊液嗎？小心使用錯誤可能會對皮膚造成危害。建議民眾，使用防蚊液時，應距離皮膚或衣物10～15公分，並且緩慢噴灑；也不要將防蚊液直接噴在臉上，建議先塗在手掌上，再塗抹至臉部上，並避開眼、口周圍；也要避開有傷口、過敏或曬傷的皮膚。
最後，夏天難免會遇到曝曬的問題，若防蚊液要和防曬同時使用，建議先擦防曬再擦防蚊液，並彼此要間隔5～10分鐘，才能避免防曬成分與防蚊成分作用，減低防蚊液的持續效果。
參考資料
本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此
原標：防蚊液怎麼挑？濃度越高越好嗎？帶你看「4大成分比一比」別用錯
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。