史書美《跨界理論》：當史碧娃克和一群女性主義者在台北傳統茶館相遇
我們想讓你知道的是
數十年來，比較文學家史書美從台灣和美國兩個語境出發，關注這兩個語境有如維恩圖式般，有重疊也有分別的場域，更把這個場域，擴大到與世界史糾葛的大語境中，思考理論的各面向，諸如：批判理論、認可機制、比較方法、克里奧化、跨國主義、（不）可通譯性、種族論述等。
文：史書美
在茶館的相遇
這個故事，開始於世界著名後殖民理論家史碧娃克（Gayatri Spivak）和一群台灣當地女性主義者在台北一間傳統茶館的相遇。那是二○○二年的一個早上。在四十分鐘左右隨意而友好的寒暄過後，史碧娃克建議大家應該開始討論，把確立討論基調的機會讓給當地學者。一位當地女性主義者插進來，希望史碧娃克對她早先隨意但極為謙虛的關於她不確定自己是不是根本就一無所知的說法詳加說明一下。史碧娃克回應說，她不介意用問答形式的討論，並開始從她的包包中取出一篇又一篇列印好的文章，每篇都代表著來自一個不同的地理文化位置出發的女性主義的課題。
最後一個被她拿出來的，是羅馬歷史學家李維（Livy）的《羅馬史》（History of Rome）。她問她的聽眾有沒有人知道她為什麼在討論女性主義時拿出這篇。因為沒有人回答，尷尬的沉默四周蔓延，於是她開始解釋她的想法，不過被一個進入房間的遲到的人打斷了。經過再一番介紹寒暄，她耐心地向新來的人重又解釋了一遍之後，又開始進入了論述的口吻和模式。
就在這時，一個女性學者坐立不安的樣子，史碧娃克問有什麼事。那個學者擔心茶水服務太慢了，史碧娃克回應說，她不介意等那個問題解決再開始她的論述。當她再次準備開始論述之時，結果再次被一些人的竊竊私語或一些這樣那樣的小事擾亂，她愣了一下，表情僵住了，聲音暴躁地說道，「你們是想讓我談另外一個問題嗎？」
隨之而來的是史碧娃克長達三分鐘的發脾氣，批評在場的人對她正在談論並希望他們能夠「認真傾聽」的「重要的問題」毫不尊重。她稱不斷有人「竊竊私語之類」的這種狀況「令人抓狂」。他們應該在「一位老人家正講述她的人生經歷」的時候保持「絕對的安靜」。她說，通過成為教授（所有出席的都是當地的學者和研究生），亞洲人已經失去了他們過去所知道的基本態度，比如說，尊敬長輩的態度。這時，所有人都愣住了，聽眾們至少花了一分鐘才意識到究竟發生了什麼事，因為當她正在指責他們的時候，仍不時有輕快的笑聲傳出。
第一段錄影有意無意地恰好在此處停止。在這種情況下，攝影師無疑對是否再放入一捲新的影帶以便繼續錄影感到無所適從。當我在那個夏天回台灣的時候，不斷有人很憤慨地對我講述這件事情，彷彿一個固定的模式：傲慢的西方女性主義大家們如朱迪．芝加哥（Judy Chicago），早先路過台灣並在當地接待者那裡留下態度惡劣的口碑。多年來一直關注女性主義學者跨國相遇的道德原則及行為準繩問題的筆者（Shih 2002），也許可以算是西方的女性主義學者之一。
我的論述立場雖然有點模糊，因為我既不夠本土，也不夠西化，還曾被一位本土的女性主義學者批評，因為之前在一個本地大學舉辦的關於第三世界女性主義的學術講座中，我使用了英語而不是華語。當時我在美國待了很久之後才剛開始回到台灣參與學術活動，所以我感覺講華語不太順，而當時英語確實是我唯一的學術語言，而講稿也是英文寫的。因為是在外文系作報告，所以以為用英語沒有關係，沒想到會被批評。因此，台灣在地的女性主義者跟我抱怨史碧娃克，我心裡想這裡有多處潛藏的地雷等待爆發，我不便即時反應。當我對本土的女性主義學者說，如果她們對史碧娃克這事感覺如此強烈，她們就應該寫點什麼回應的時候，沒有一個人站出來或打算這麼做，寧願私下抱怨但在公開場合卻保持沉默。
我的論述立場困於語境轉換之中，這一轉換既是時間的轉換（關係著時間同步或不同步的問題），也是跨文化和跨國的翻譯和交流必須「旅行」才能生產意義的空間上的轉換（不但關係著實際上的地理，也關係著抽象的空間）。此外，自我定義為台美人的我自然而然地會同情台灣的訴求，但我又曾從史碧娃克的著作中獲益良多，也同意她的某些觀點。由於這樣的雙重現實， 我把這個事件看作是當可譯性（translatability） 和不可通約性（incommensurability）急急忙忙地跑向對方時「碰」（bang）地撞在了一起，再次顯示了儘管雙方可能都本著最好的意願，但女性主義者的跨國相遇可能還是會產生很深的誤解。
雙方看上去本是假定有一個共同的知識視域，因為她們都能夠用英語談笑風生。在相互介紹的過程中，很明顯大部分的本地學者都是在美國或英國拿到的學位，而那些不是在這兩個地方受過教育的則是前者的學生們。一個共同的可譯的預設——她們都在美國或英國受教，她們都講英語，她們都是致力於婦女和性別問題的女性主義者，她們應該也都讀過史碧娃克的著作（其中當然包括史碧娃克本人）——暫時擱置了那些由地理、歷史、文化等方面的差異所產生的不可通約性。但後來，她們很快會發現，這竟然只是一個假象。
之前，史碧娃克煞費苦心地讓每個人介紹她自己或他自己（兩位男性的女性主義者當時也有在場），一絲不苟地記下對她來說十分拗口的每個人名字的羅馬字拼音，同時友好地交談著，在他們對婦女研究（women’s studies）、弱勢話語（minority discourse）、美國文學等等的興趣中建立聯繫。人們喝著茶，聊著天，顯得很輕鬆愉快。在場的人中有一個是她以前在哥倫比亞大學的學生，這似乎也增強了這個聚會直至此刻的熟悉和輕鬆的基調。然而，仔細觀察的話，從錄影帶中可以清楚地看出，在認知和情感上，兩者之間存在著很深的斷層。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。