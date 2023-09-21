《告訴我你吃什麼，我就知道你是誰》：速食從取餐到吃完只花了我六分鐘，總之，我最後吃了個寂寞
我們想讓你知道的是
如果我們永遠只是一心一意地想著目標，只怕我們會巴不得跳過中間過程直奔終點，付出的時間也只是一個數字，顯得毫無意義。一昧追求速成反而會讓我們錯失食物的許多美好品質，我們不會去細細品味用餐的樂趣、不在乎美感、不計較味道，甚至肆無忌憚地製造浪費。
文：愛莉絲．華特斯（Alice Waters）
我們的飲食和文化是如何淪落至此的呢？為什麼會如此輕易就受制於效率帶來的壓力，並且處處以快速為榮呢？我想問題的答案或可追溯至一九五○年代，也就是食品工業的崛起。在冷凍食品公司的大力宣傳之下，大家開始認為女性為一家大小下廚做飯是個沉重的負擔，因此縮短烹飪時間或完全擺脫煮飯的辛勞才能彰顯女權的進步，並將女性從繁重的家事中解放出來。
的確，煮飯並不是件輕鬆事，尤其是對需要兼顧家務的職業婦女來說，更是倍感艱辛。許多美國家庭在烹調與飲食方面向來不講究，因此不難想像速成餐點對他們具有強大的吸引力，但就連深諳烹調之道、擁有深厚飲食底蘊的移民與原住民家庭，也都輕易地放棄了他們豐富多元的傳統飲食文化，轉而向快速省時的料理方式靠攏。
五○年代的許多美國家庭已經漸漸喪失與家人同桌吃飯的優良傳統，也普遍認為下廚本身毫無樂趣可言。當時的農家也開始改種可以大量生產和易於運輸的作物，而非優先考量作物的風味和營養。速食文化猶如蝗蟲過境，不但將我們的傳統連根拔起，連帶曾經的信念也啃食殆盡，難以為繼。
五○年代速食產業的發展軌跡與當時的汽車文化有許多驚人的相似之處。例如，只要開車就能快速到達目的地，這帶給我們莫大的掌控感和自由，而這跟速食極其相似，我們同樣可以開著車直達餐廳點餐，甚至連下車都不用。如此迅速，好方便啊！
速食文化有意無意地抹煞飲食的重要性，不斷告訴大眾，我們不該把精力和時間浪費在做菜和進食，因為世上多得是更重要的事等著我們去做。於是，隨著我們的生活節奏加快，我們首先犧牲的，就是做飯和吃飯兩大民生活動。
我成長於速食文化正要萌芽的五○年代，雖然當時母親也不免俗地買了那些標榜省時省力的家電，但一家人坐在一起吃早餐卻是從未變過的家庭慣例，因此每天早晨，我們姊妹四人都會到樓下的餐桌上，一起吃著麥片或烤麵包，有時候則是培根加雞蛋。我父親也一定會在出門上班前，與我們一同享用早餐。
一起吃飯這件事在當時司空見慣，人們總能抽出時間好好坐下來，與家人同桌用餐。但是，近幾十年來，這種習慣已經隨著時代消磨，現在又有多少人會特地挪出時間，只為了跟家人坐下來好好吃頓早餐、午餐，或是晚餐呢？
許多研究指出，與五十年前的社會相比，現代人花在做飯的時間明顯減少，更多人索性完全放棄下廚，天天依靠外食過活，而且這個現象不分貧富貴賤，全民皆然。現在只要一提到下廚，我們的第一個反應幾乎都是「太花時間了」，就算是早餐也懶得親自料理，寧可隨便買一些方便帶著走的現成包裝食品，然後坐在車裡草草了事。在國內，幾乎從未跟家人同桌吃飯的兒童比比皆是，他們與家人的一日三餐，經常都是各自解決。
大約二十年前， 我前往肯薩斯州的薩利納市參加「土地研究所」（Land Institute，一所非營利農業研究機構）的董事會會議，我一出機場就直奔會議地點，但同時我也飢腸轆轆，滿腦子都想著要在開會前吃點東西墊墊肚子。我一方面趕時間，另一方面在薩利納實在是人生地不熟，所以我就想，不如試試看麥當勞吧！
基於個人理念，我已經幾十年沒吃過麥當勞了，但為了彌補資訊落差並貫徹自我飲食教育，我決定跨越這道巨大的鴻溝，而且我也好奇這次挑戰總共會花我多少時間。再說了，我真的餓到不行。我開車進入得來速通道，向對講機點了漢堡和薯條，然後結帳、取餐，再駛入停車場並停在垃圾桶旁邊。
飢餓讓我狼吞虎嚥，我三兩下就吃飽了，然後把包裝紙和吃剩的餐點丟進垃圾桶，全程只花了我六分鐘。儘管我本來就知道漢堡和薯條沒什麼營養，但我沒想到連味道都不怎麼樣，我原本以為可以嘗到某種與眾不同的風味，畢竟耳聞他們家的祕密醬料令人回味無窮，應該多少會讓我感到耳目一新才對。大概是我想多了。
總之，我最後吃了個寂寞，一切都相當空虛，不好也不壞，就只是花錢飽餐一頓而已。附餐薯條吃起來脆脆鹹鹹的，其實不難明白大家為什麼會對這樣酥脆重鹹的口味上癮。速食是名符其實的快餐，這點毋庸置疑，但我只要想到這個產業造成的浪費便味同嚼蠟，而且這種進餐方式實在是索然無味，毫無溫度。同時，我也忍不住想，在短短六分鐘內，我到底攝取了多少熱量？整個用餐過程如同例行公事，彷彿我是到加油站為汽車加油一樣。
進食是生物最基本的生理需求之一。這是我們的一種生存機制，而非單單受到欲望驅使的行為。我們一天當中需要進食好幾次，這或許就是我們不自覺就會傾向於快速用餐的原因—我們必須進食才能立即滿足生存需求。我們都有過這樣飢不擇食的經驗：「我好餓，我必須立刻吃點東西才行」，而速食產業抓住的，就是人類的這股原始衝動。我們在飢餓狀態之下最容易上鉤，往往也無暇思考，只想趕快滿足進食欲望。
速食文化越是推崇快速，就越是貶低花時間下廚的必要性，你彷彿可以看到速食文化振振有辭地說：「換做是我，不到五分鐘就可以搞定了。」這就是速食文化的邏輯 全盤否定烹飪的價值，不管再怎麼有效率，下廚這件事本身就太占時間了，最好人人遠庖廚。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！