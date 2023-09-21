《告訴我你吃什麼，我就知道你是誰》：速食從取餐到吃完只花了我六分鐘，總之，我最後吃了個寂寞

文：愛莉絲．華特斯（Alice Waters）

我們的飲食和文化是如何淪落至此的呢？為什麼會如此輕易就受制於效率帶來的壓力，並且處處以快速為榮呢？我想問題的答案或可追溯至一九五○年代，也就是食品工業的崛起。在冷凍食品公司的大力宣傳之下，大家開始認為女性為一家大小下廚做飯是個沉重的負擔，因此縮短烹飪時間或完全擺脫煮飯的辛勞才能彰顯女權的進步，並將女性從繁重的家事中解放出來。

的確，煮飯並不是件輕鬆事，尤其是對需要兼顧家務的職業婦女來說，更是倍感艱辛。許多美國家庭在烹調與飲食方面向來不講究，因此不難想像速成餐點對他們具有強大的吸引力，但就連深諳烹調之道、擁有深厚飲食底蘊的移民與原住民家庭，也都輕易地放棄了他們豐富多元的傳統飲食文化，轉而向快速省時的料理方式靠攏。

五○年代的許多美國家庭已經漸漸喪失與家人同桌吃飯的優良傳統，也普遍認為下廚本身毫無樂趣可言。當時的農家也開始改種可以大量生產和易於運輸的作物，而非優先考量作物的風味和營養。速食文化猶如蝗蟲過境，不但將我們的傳統連根拔起，連帶曾經的信念也啃食殆盡，難以為繼。

五○年代速食產業的發展軌跡與當時的汽車文化有許多驚人的相似之處。例如，只要開車就能快速到達目的地，這帶給我們莫大的掌控感和自由，而這跟速食極其相似，我們同樣可以開著車直達餐廳點餐，甚至連下車都不用。如此迅速，好方便啊！

速食文化有意無意地抹煞飲食的重要性，不斷告訴大眾，我們不該把精力和時間浪費在做菜和進食，因為世上多得是更重要的事等著我們去做。於是，隨著我們的生活節奏加快，我們首先犧牲的，就是做飯和吃飯兩大民生活動。

我成長於速食文化正要萌芽的五○年代，雖然當時母親也不免俗地買了那些標榜省時省力的家電，但一家人坐在一起吃早餐卻是從未變過的家庭慣例，因此每天早晨，我們姊妹四人都會到樓下的餐桌上，一起吃著麥片或烤麵包，有時候則是培根加雞蛋。我父親也一定會在出門上班前，與我們一同享用早餐。

一起吃飯這件事在當時司空見慣，人們總能抽出時間好好坐下來，與家人同桌用餐。但是，近幾十年來，這種習慣已經隨著時代消磨，現在又有多少人會特地挪出時間，只為了跟家人坐下來好好吃頓早餐、午餐，或是晚餐呢？

許多研究指出，與五十年前的社會相比，現代人花在做飯的時間明顯減少，更多人索性完全放棄下廚，天天依靠外食過活，而且這個現象不分貧富貴賤，全民皆然。現在只要一提到下廚，我們的第一個反應幾乎都是「太花時間了」，就算是早餐也懶得親自料理，寧可隨便買一些方便帶著走的現成包裝食品，然後坐在車裡草草了事。在國內，幾乎從未跟家人同桌吃飯的兒童比比皆是，他們與家人的一日三餐，經常都是各自解決。

大約二十年前， 我前往肯薩斯州的薩利納市參加「土地研究所」（Land Institute，一所非營利農業研究機構）的董事會會議，我一出機場就直奔會議地點，但同時我也飢腸轆轆，滿腦子都想著要在開會前吃點東西墊墊肚子。我一方面趕時間，另一方面在薩利納實在是人生地不熟，所以我就想，不如試試看麥當勞吧！

基於個人理念，我已經幾十年沒吃過麥當勞了，但為了彌補資訊落差並貫徹自我飲食教育，我決定跨越這道巨大的鴻溝，而且我也好奇這次挑戰總共會花我多少時間。再說了，我真的餓到不行。我開車進入得來速通道，向對講機點了漢堡和薯條，然後結帳、取餐，再駛入停車場並停在垃圾桶旁邊。

飢餓讓我狼吞虎嚥，我三兩下就吃飽了，然後把包裝紙和吃剩的餐點丟進垃圾桶，全程只花了我六分鐘。儘管我本來就知道漢堡和薯條沒什麼營養，但我沒想到連味道都不怎麼樣，我原本以為可以嘗到某種與眾不同的風味，畢竟耳聞他們家的祕密醬料令人回味無窮，應該多少會讓我感到耳目一新才對。大概是我想多了。

總之，我最後吃了個寂寞，一切都相當空虛，不好也不壞，就只是花錢飽餐一頓而已。附餐薯條吃起來脆脆鹹鹹的，其實不難明白大家為什麼會對這樣酥脆重鹹的口味上癮。速食是名符其實的快餐，這點毋庸置疑，但我只要想到這個產業造成的浪費便味同嚼蠟，而且這種進餐方式實在是索然無味，毫無溫度。同時，我也忍不住想，在短短六分鐘內，我到底攝取了多少熱量？整個用餐過程如同例行公事，彷彿我是到加油站為汽車加油一樣。

進食是生物最基本的生理需求之一。這是我們的一種生存機制，而非單單受到欲望驅使的行為。我們一天當中需要進食好幾次，這或許就是我們不自覺就會傾向於快速用餐的原因—我們必須進食才能立即滿足生存需求。我們都有過這樣飢不擇食的經驗：「我好餓，我必須立刻吃點東西才行」，而速食產業抓住的，就是人類的這股原始衝動。我們在飢餓狀態之下最容易上鉤，往往也無暇思考，只想趕快滿足進食欲望。

速食文化越是推崇快速，就越是貶低花時間下廚的必要性，你彷彿可以看到速食文化振振有辭地說：「換做是我，不到五分鐘就可以搞定了。」這就是速食文化的邏輯 全盤否定烹飪的價值，不管再怎麼有效率，下廚這件事本身就太占時間了，最好人人遠庖廚。