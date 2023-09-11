泰國將發放國民一萬泰銖電子錢包，總理賽塔強調新政府致力刺激經濟和消費

（中央社）泰國總理賽塔今天率領內閣向國會進行首次施政報告。賽塔強調泰國當前面臨的經濟問題，並承諾會提出刺激經濟和紓解民眾債務的方案，其中包括選前提出的1萬泰銖電子錢包政策。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。賽塔內閣9月5日正式宣誓就職，今天向國會進行首次施政報告。

賽塔在施政報告時特別強調泰國經濟問題，他指出，泰國當前的經濟狀況「就好像是一個病人」，家庭債務佔國內生產毛額（GDP）超過90%，公共債務佔GDP的60%，旅遊業和消費復甦得很緩慢，泰國正面臨經濟衰退的危機，需要政府提出刺激經濟和消費的解方。

Photo Credit: 中央社 圖為泰國新總理賽塔在7日舉行特別內閣會議， 討論11日首次國會施政報告的內容。 （總理府提供）

賽塔指出，政府將提出紓解民眾債務、降低能源成本、重建國家能源消費結構、增加旅遊業收入等方式來刺激經濟，其中一個方案就是價值1萬泰銖（約新台幣9000元）的電子錢包。

1萬泰銖電子錢包政策是為泰黨在選前提出的競選承諾，由賽塔操刀，讓每個年滿16歲的泰國公民在登記居住地方圓4公里內消費。

但這項方案遭到質疑可能會讓政府負債，賽塔在報告時表示，這個方案可以增加就業機會和經濟活動，讓各行各業都受惠，政府也會因此增加收入。

賽塔也承諾會解決農民負債問題，解決方案之一就是暫停農民的債務，政府還將降低油、瓦斯和電的費用，並尋找更多能源的來源。

賽塔並指出，提振旅遊業能迅速刺激經濟，增加收入和工作機會，因此政府正在研議給特定國家的旅客免簽證費用以及讓來泰國參加活動的商務人士享有快速通關待遇。

此外，賽塔表示政府將修憲以促進民主、公民參與和法治；在軍隊改革方面，將讓現行的軍隊義務役逐漸轉向志願役，以及減少高階將領的人數。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範