泰國將發放國民一萬泰銖電子錢包，總理賽塔強調新政府致力刺激經濟和消費
我們想讓你知道的是
泰國新總理賽塔指出，政府將提出紓解民眾債務、降低能源成本、重建國家能源消費結構、增加旅遊業收入等方式來刺激經濟，其中一個方案就是價值1萬泰銖的電子錢包，但這方案也招致加重政府負責的批評.
（中央社）泰國總理賽塔今天率領內閣向國會進行首次施政報告。賽塔強調泰國當前面臨的經濟問題，並承諾會提出刺激經濟和紓解民眾債務的方案，其中包括選前提出的1萬泰銖電子錢包政策。
5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。
賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。賽塔內閣9月5日正式宣誓就職，今天向國會進行首次施政報告。
賽塔在施政報告時特別強調泰國經濟問題，他指出，泰國當前的經濟狀況「就好像是一個病人」，家庭債務佔國內生產毛額（GDP）超過90%，公共債務佔GDP的60%，旅遊業和消費復甦得很緩慢，泰國正面臨經濟衰退的危機，需要政府提出刺激經濟和消費的解方。
賽塔指出，政府將提出紓解民眾債務、降低能源成本、重建國家能源消費結構、增加旅遊業收入等方式來刺激經濟，其中一個方案就是價值1萬泰銖（約新台幣9000元）的電子錢包。
1萬泰銖電子錢包政策是為泰黨在選前提出的競選承諾，由賽塔操刀，讓每個年滿16歲的泰國公民在登記居住地方圓4公里內消費。
但這項方案遭到質疑可能會讓政府負債，賽塔在報告時表示，這個方案可以增加就業機會和經濟活動，讓各行各業都受惠，政府也會因此增加收入。
賽塔也承諾會解決農民負債問題，解決方案之一就是暫停農民的債務，政府還將降低油、瓦斯和電的費用，並尋找更多能源的來源。
賽塔並指出，提振旅遊業能迅速刺激經濟，增加收入和工作機會，因此政府正在研議給特定國家的旅客免簽證費用以及讓來泰國參加活動的商務人士享有快速通關待遇。
此外，賽塔表示政府將修憲以促進民主、公民參與和法治；在軍隊改革方面，將讓現行的軍隊義務役逐漸轉向志願役，以及減少高階將領的人數。
新聞來源
延伸閱讀
- 泰國前總理戴克辛8年刑期大幅縮短，分析人士：將提早獲釋並重返權力寶座
- 【國際大人物】EP3｜被政變下台又流亡海外十幾年，泰國前總理戴克辛為何還能影響泰國政治？
- 專訪泰語老師「泰國冰塊」：紅黃衫軍跟塔克辛已成過去式，希望新的政治氣象能改變泰國
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html