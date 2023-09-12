【圖表】手頭緊要借錢也可以找政府，公營當舖與民營有什麼差異？

當舖行業歷史悠久，早已深入民眾日常生活當中，不論在哪個縣市，你一定曾在路上看過大大的「當」字招牌。如果有小額借款或融資需求，除了正式金融機構，當舖是許多人的借款途徑之一。但在許多人眼中，當舖仍充滿神秘色彩的行業，一般人多會對當舖存有負面印象，甚至將其與黑道、高利貸的標籤掛鉤。

過去為了彌補金融機構服務，解決民眾小額融資、貸款需求，並避免民眾遭重利剝削，台灣在日治時期就曾出現由政府出資經營的當舖。而台北市政府於1952年創立台北公營當舖，並經營至今，之後高雄市政府也成立公設質舖，成為台灣唯二的公營當舖機構。

根據學者研究指出，民眾對「當舖」兩字的觀感不佳，因此台北與高雄公營當舖分別在1991年及1994年更名為「台北市動產質借處」（以下簡稱台北質借處）與「高雄市動產質借所」（以下簡稱高雄質借所）。

因為公營當舖以紓困救急、低利惠民為主旨，在經營型態、質借（典當）物品項目、利率與流當品處置等，跟民營均有不同。

以典當品項為例，相較民營當舖並無特別規範可典當物品與可典當金額，公營當舖可典當的物品則以黃金、白金、鑽石、名錶為主，也可以受理部分在二手市場普遍流通的物品，例如3C電子類產品或機車等，單一張質借單金額以不超過50萬元為限。

不過台北質借處也補充，若不屬於網頁上所規範的類別，但仍具有市場流通價值商品，也可以來電或直接到質借處洽詢質借可能。除此之外，如果客戶單一項物品價值就超過50萬元，仍可以協助借款，以不超過個人累計上限300萬元為限。

兩者利率也有差異。以公營當舖為例，台北市質借處月利率目前固定為0.68%，代表每一萬元每月利息為68元；高雄質借所月利率目前固定為0.9%，代表每一萬元每月利息為90元。針對中低收入戶或設籍當地的民眾，會有更優惠的還款利率。民營當舖則由各家自行決定，但需依據《當舖業法》規定，民營當舖年利率不得超過30%，即代表月利率不得超過2.5%。

除了利率以外，公營當舖還款期限也較民營機構較為寬裕，以台北質借處為例，除了機車、電子產品還款期限為3個月外，一般常見典當品如黃金或鑽石等，還款期限均為6個月，亦可以在付清利息後申請重新鑑價與展延還款期限。

公家當舖使用門檻低，有比較多民眾使用嗎？

雖然公營當舖在利率與還款期限都較寬鬆，但觀察台北質借處歷年資料，可以發現整體借款金額持續下滑，於2018年創過去10年新低，每年僅借出27.3億，2020年雖然有微幅上升，但到了2022年總借出金額又下降到27.7億元，只達2011年時的7成左右。不只是整體借款總金額下滑，物品件數也有顯著的下滑。台北質借處表示，歷年典當物品以黃金最為常見，佔整體典當品約8成左右，因此黃金價格會左右客戶借款的需求，對整體借款金額與件數都有影響。

從台北質借處歷年業務成果報表來看可以發現，使用質借服務超過半數都是50歲以上的民眾，40歲以下民眾的佔比更從2017年約13%下滑至2022年的9％，顯示質借服務仍以中高年齡層民眾較為熟悉。台北質借處解釋，現代年輕人多沒有持有黃金的習慣，近年金價高難入手，再加上理財習慣改變、投資管道多元，因此質借處向來都是以有持有黃金習慣的中、高年齡層客戶為主。

雖然整體借款金額下滑，但查看歷年平均每人借款金額與平均每件典當品價值，近5年均有提升。台北市質借處表示，客戶數量與件數並無太大變化，可能是與國際金價波動有關。

根據《當舖業法》第17條規定，只要年滿18歲，在民法上為完全行為能力人，就可以在公營當舖典當物品。若未滿18歲、仍為限制行為能力人，只要經過法定代理人同意並陪同到場，依然可以典當借款。

相較金融機構的信用貸款，以物借款的方式不會檢視個人財力證明及信用分數，因此借款門檻較低，被視為較簡便的融資服務，但仍須注意典當條件與還款規定。

台北質借處指出，典當物品會當場由人員鑑價，若物品品質不佳、或不符合客觀市場行情可流通之物品，也可能會不予質借。

而關於民眾的償還情形，台北質借處表示，因公營當舖借、還款彈性，歷年客戶未贖回、流入流當品的件數僅佔約1%，多數客戶都有順利償還、贖回物品。

本文簡易分析與比較公營當舖與民營當舖之差異，可以發現兩者在可借款物品、可借金額與還款期限均有很大的不同，民眾仍需依據自身需求，評估何者才是較佳的選擇。

資料來源：台北市動產質借處、高雄市動產質借所

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核稿編輯：林奕甫