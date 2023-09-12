【圖表】手頭緊要借錢也可以找政府，公營當舖與民營有什麼差異？
我們想讓你知道的是
你有去過當鋪嗎？對當鋪的印象又是什麼呢？除了大街小巷常見的「當」字招牌，你知道台灣有兩處政府出資經營的公營當舖嗎？跟民間當舖又有什麼差別呢？讓我們一起來了解
當舖行業歷史悠久，早已深入民眾日常生活當中，不論在哪個縣市，你一定曾在路上看過大大的「當」字招牌。如果有小額借款或融資需求，除了正式金融機構，當舖是許多人的借款途徑之一。但在許多人眼中，當舖仍充滿神秘色彩的行業，一般人多會對當舖存有負面印象，甚至將其與黑道、高利貸的標籤掛鉤。
過去為了彌補金融機構服務，解決民眾小額融資、貸款需求，並避免民眾遭重利剝削，台灣在日治時期就曾出現由政府出資經營的當舖。而台北市政府於1952年創立台北公營當舖，並經營至今，之後高雄市政府也成立公設質舖，成為台灣唯二的公營當舖機構。
根據學者研究指出，民眾對「當舖」兩字的觀感不佳，因此台北與高雄公營當舖分別在1991年及1994年更名為「台北市動產質借處」（以下簡稱台北質借處）與「高雄市動產質借所」（以下簡稱高雄質借所）。
因為公營當舖以紓困救急、低利惠民為主旨，在經營型態、質借（典當）物品項目、利率與流當品處置等，跟民營均有不同。
以典當品項為例，相較民營當舖並無特別規範可典當物品與可典當金額，公營當舖可典當的物品則以黃金、白金、鑽石、名錶為主，也可以受理部分在二手市場普遍流通的物品，例如3C電子類產品或機車等，單一張質借單金額以不超過50萬元為限。
不過台北質借處也補充，若不屬於網頁上所規範的類別，但仍具有市場流通價值商品，也可以來電或直接到質借處洽詢質借可能。除此之外，如果客戶單一項物品價值就超過50萬元，仍可以協助借款，以不超過個人累計上限300萬元為限。
兩者利率也有差異。以公營當舖為例，台北市質借處月利率目前固定為0.68%，代表每一萬元每月利息為68元；高雄質借所月利率目前固定為0.9%，代表每一萬元每月利息為90元。針對中低收入戶或設籍當地的民眾，會有更優惠的還款利率。民營當舖則由各家自行決定，但需依據《當舖業法》規定，民營當舖年利率不得超過30%，即代表月利率不得超過2.5%。
除了利率以外，公營當舖還款期限也較民營機構較為寬裕，以台北質借處為例，除了機車、電子產品還款期限為3個月外，一般常見典當品如黃金或鑽石等，還款期限均為6個月，亦可以在付清利息後申請重新鑑價與展延還款期限。
公家當舖使用門檻低，有比較多民眾使用嗎？
雖然公營當舖在利率與還款期限都較寬鬆，但觀察台北質借處歷年資料，可以發現整體借款金額持續下滑，於2018年創過去10年新低，每年僅借出27.3億，2020年雖然有微幅上升，但到了2022年總借出金額又下降到27.7億元，只達2011年時的7成左右。不只是整體借款總金額下滑，物品件數也有顯著的下滑。台北質借處表示，歷年典當物品以黃金最為常見，佔整體典當品約8成左右，因此黃金價格會左右客戶借款的需求，對整體借款金額與件數都有影響。
從台北質借處歷年業務成果報表來看可以發現，使用質借服務超過半數都是50歲以上的民眾，40歲以下民眾的佔比更從2017年約13%下滑至2022年的9％，顯示質借服務仍以中高年齡層民眾較為熟悉。台北質借處解釋，現代年輕人多沒有持有黃金的習慣，近年金價高難入手，再加上理財習慣改變、投資管道多元，因此質借處向來都是以有持有黃金習慣的中、高年齡層客戶為主。
雖然整體借款金額下滑，但查看歷年平均每人借款金額與平均每件典當品價值，近5年均有提升。台北市質借處表示，客戶數量與件數並無太大變化，可能是與國際金價波動有關。
根據《當舖業法》第17條規定，只要年滿18歲，在民法上為完全行為能力人，就可以在公營當舖典當物品。若未滿18歲、仍為限制行為能力人，只要經過法定代理人同意並陪同到場，依然可以典當借款。
相較金融機構的信用貸款，以物借款的方式不會檢視個人財力證明及信用分數，因此借款門檻較低，被視為較簡便的融資服務，但仍須注意典當條件與還款規定。
台北質借處指出，典當物品會當場由人員鑑價，若物品品質不佳、或不符合客觀市場行情可流通之物品，也可能會不予質借。
而關於民眾的償還情形，台北質借處表示，因公營當舖借、還款彈性，歷年客戶未贖回、流入流當品的件數僅佔約1%，多數客戶都有順利償還、贖回物品。
本文簡易分析與比較公營當舖與民營當舖之差異，可以發現兩者在可借款物品、可借金額與還款期限均有很大的不同，民眾仍需依據自身需求，評估何者才是較佳的選擇。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：林奕甫
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】