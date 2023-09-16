《黃越綏的意外人生》：母親一生中曾撞過兩次鬼，一次是在晚上，而一次則在白天
我們想讓你知道的是
36篇在不同年齡與情境中發生的故事，淬鍊出現今的黃越綏。她認為生命處處是關卡，人世間的是非對錯也沒有絕對的天秤，唯有以寬空的心態體諒生活的難處，從海海人生中活到老學到老，才能展現出更豐富的生命軌跡。
文：黃越綏
〈山中鬼傳奇〉
我是個充滿好奇心和幻想的女生，小時候老糾纏著大人講鬼故事，而且太平淡或不夠刺激的還不屑聽，可是到了晚上卻又經常會在夢魘中，害怕地哭醒過來。就這樣周而復始地練習，慢慢的自己也學會如何在好奇心與恐懼感中找平衡點，變得愈來愈有膽量。
相信很多人們在成長的過程中，也都有過類似自我教育的經驗。但說也奇怪，我這一生中，聽過各種恐怖與怪誕的鬼故事，但惟獨不曾親自見過鬼。
母親的宗教觀
我的母親是個十分虔誠的道教徒，她給我的刻板印象，就是逢廟必拜而逢神必跪，偏偏父親是個無神論者。一般夫妻爭執的問題，大概總是不偏離親子、金錢、婆媳……等範圍，甚少有夫妻會像我父母，他們竟然可以為了每月的初一和十五，敬拜神明時該燒什麼品質的香，以及需買多少的金銀紙錢和貢品，彼此賭氣。
母親她認為擧頭三尺有神明，在一年中漫長的日子裡，一家人得以平安無事，都是託老天及眾神明的庇佑，因此唯有藉每次的祭拜過程中，慷慨地焚燒大量的紙錢，才能略表對神明的虔誠，並達到奉獻的實質表現。
母親跟我分享，她親自經歷的第一個鬼故事，是因為父親金屋藏嬌，她為了抓姦而意外撞見了女鬼（在本人的拙作《母女江山》一書中已有敍述）。母親聊起此事時，感慨特別良深，她說，女人一生的角色實在「難為」，但偏偏「為難」女人的卻多是女人，像母女、姊妹、婆媳、妯娌、丈夫外遇的對象等。
而結婚的女人，一生中最辛苦的功課，就是如何拴住丈夫的心，有人拴住了夫身卻丟了夫心，有人則拴住了夫心卻夫身也不由己。話說有個妻子質疑丈夫有外遇，因此嫌她的丈夫與她在做愛時，一副心不在焉的樣子，竟然還可以一面做，一面抽菸，簡直是人在而心不在，沒想到丈夫聽完她的埋怨後，雖然熄了菸蒂，但卻冷冷地跟她說：「難道妳希望我心在這裡，而人在外面嗎？」
婚姻的危機總是四面埋伏，隨時都會有人扮鬼，而伺機出來嚇人，何況抓到了姦情後又能怎樣？ 唯有女人當自強，才能在婚姻中進退由己。
母親雖然屬於舊時代的傳統女性，但她卻是各方面都很獨立自主，且趕得上時代的新思想，而且一直活到七十幾歲，依舊維持著讓晚年生活更有趣的三大原則，包括喜歡嘗鮮、學習新知識和結交年輕的新朋友。
她的理論是，民以食為天，而人活到老還有口慾，還願意嘗鮮，是最難得的福氣；年老了歲月不多更不能蹉跎時光，因此願意吸收新知識，是不讓自己落伍和被淘汰的不二法門；至於喜歡結交年輕的朋友，是因為她已受夠了，面對老友們的凋零和徒傷悲，加上人一旦老了，常會不由自主地掉進歷史的灰燼裡面，不然就是因孤獨與寂寞，失望地活在自怨自艾中，因此她認為只要自己不倚老賣老，就不會被年輕人所排斥。
山中遇「故」人
旅行更是母親的最愛，而且每到一個旅遊景點，總不忘記買一大堆土產，回來分送給左右鄰居，或親朋好友，父親就常取笑她是「乞食（丐）過溪行李特別多」，但母親一點也不介意。
記得母親有一次，她與朋友參加了國內的旅行團，晚上投宿在中部山林溪谷畔的一家古老的民宿。用餐時導遊特別介紹民宿的經營者給大家認識，這對夫妻檔的年紀，大概五十出頭，目前是這家民宿的第二代接班人，因為孝順而尊重母親的遺言，辭退大都會優渥的工作而返鄉接下民宿的產業。
雖然是偏僻的鄉野，但由於主人的熱情款待，令團員們均享受到賓至如歸的溫暖。茶餘飯後，大夥兒彼此在言談之間，團員中有位母親多年的好友翠姨，她是位高職學校的退休女老師，經常與母親結伴而行，她突然有感而發，並坦率地跟民宿主人建議說：「我看你們這裡有三好，不但人好、水好、米也好，只可惜少了一樣東西。」到底是什麼東西？ 全體團員，包括導遊在內均洗耳恭聽。
接著她晃了晃頭，又瞇了瞇眼，才神祕地說：「可惜少了一樣好酒呀。」哇！ 大家聽了，都心有戚戚焉地拍手叫好。她緊接著又說：「我剛才有注意到，你們後山的果園，既然已種了一大片果實纍纍的紅肉李子，就應該利用它來自釀李子酒，如此一來，不但可以用來款待客人，還可以成為你們民宿特有的伴手禮，既可增進財源，又可替民宿打知名度，簡直就是一擧數得呀。」
雖然民宿的主人們對於翠姨的建議，是既感動又受教，但卻只能用對酒一竅不通的無奈和尷尬來回應，這時翠姨又自作主張地開口說：「聽說你是位孝子，好人有好報，所以我替你們帶來一位釀李子酒的達人。」同時並用手指向母親。母親自釀的李子酒，在我的印象中的確是有口碑的，尤其每逢中秋佳節，家中庭園裡總是文人雅士高朋滿座，而吟詩作對時，母親的李子酒更是絕配。
因此經營民宿的夫婦欣聞之下，立刻誠心地欲拜母親為師並討教，而在團員大家的起哄鼓舞下，母親終於答應將會找時間私下相授。也許是這份突來的榮耀感與責任心的作祟，竟讓母親興奮得難以入眠。於是隔天淸晨五點不到，她竟起個大早，山澗的天色尙籠罩著一層灰白的雲霧，人們也都還在夢鄉中熟睡，唯獨母親她自己，蹣跚地悄悄踏上後山之路，體胖的她好不容易吃力地抵達了屬於民宿的果園，並摘了一些紅肉李子，打算作為釀酒用的樣本。
母親以為她是唯一早起的團員，沒想到當她提著一小袋的李子重返民宿時，在中庭一排露天的盥洗槽前，竟然發現還有位祖母級的旅客也起來梳洗了，雖然不是自己同一團的成員，但相遇在他鄉就是有緣人；何況當對方看到，母親忙著在水龍頭下淸洗剛摘下來的李子時，老太太她竟主動地要幫忙，令母親好感動地開始與對方閒聊了起來。當短暫的會話結束前，母親順便地問老人家，可否推薦她該買當地什麼樣的土產？ 沒想到老太太，卻呵呵地笑著跟母親說：「妳就不用費神了，等一下民宿的主人就會吿訴妳。」
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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