TNL+ 2023/09/11,
影劇

2023威尼斯影展賽後分析：從金獅獎《可憐的東西》到評審團大獎濱口竜介，得獎名單想告訴我們什麼？

2023威尼斯影展賽後分析：從金獅獎《可憐的東西》到評審團大獎濱口竜介，得獎名單想告訴我們什麼？
希臘名導尤格藍西莫憑藉《可憐的東西》拿下威尼斯最高榮譽金獅獎｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年威尼斯影展，將最佳影片頒給了希臘名導尤格藍西莫的《可憐的東西》，至於近年最受台灣影迷熱愛的日本名導濱口竜介，也獲得象徵第二大獎的「評審團大獎」，那麼，究竟本屆已落幕的威尼斯影展有什麼值得討論的重點？此次我代表《關鍵評論網》於現場觀察，本篇文章就談談這些得獎作品。

2023年第80屆威尼斯影展，以《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）領銜的評審團，於9月9日重陽之時，將象徵最高榮譽的金獅獎，授予希臘鬼才名導尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的《可憐的東西》（The Poor Things）。

這也是繼2011年以《非普通服務》首獲第68屆威尼斯影展最佳劇本獎、2018年《真寵》梅開二度拿下第75屆威尼斯影展評審團大獎後，尤格藍西莫三度於水都掄元。

此次我代表《關鍵評論網》於威尼斯影展現場觀察，本篇文章就談談得獎激情過後的威尼斯影展。

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Photo Credit: GettyImages
第80屆威尼斯影展現場

最高榮譽金獅獎——尤格藍西莫《可憐的東西》

《可憐的東西》改編自蘇格蘭藝術家／小說家格雷（Alasdair James Gray）1992年出版的同名小說，以商港格拉斯哥為背景、宛如上帝的解剖學教授、死而復生的「科學怪女」、油嘴滑舌的苦情律師，再穿插充滿異色情調的「歐洲北非南遊記」，探討19世紀維多利亞晚期的蘇格蘭殖民史。

出版當年，《倫敦書評》評點《可憐的東西》「極具高度娛樂性」，小說也於1992年雙雙榮獲Whitebread小說獎和衛報小說獎。[1]

《可憐的東西》電影發想籌備階段於2009年就已啟動，導演尤格藍西莫拜訪了當時已屆齡不踰矩之年的小說家格雷，成功確認電影翻拍版權。2018年拍攝的《真寵》之時，又與同編劇Tony McNamara協力改編《可憐的東西》的劇本，並延攬當時也為《真寵》女主角之一的艾瑪史東（Emily Stone）擔任《可憐的東西》的第一要角。

仰視的滑稽敘事、凝視的魚眼鏡頭、直視的無辜表情、俯視的恍然大悟，尤格藍西莫的攝影聚焦由《真寵》高度剪貼複製於《可憐的東西》，全片色調由《真寵》的優雅淡灰與金碧輝煌，轉換成《可憐的東西》的濃郁暖色與深藍憂傷。

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