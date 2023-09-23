湯姆戴利《1.6秒決勝奧運金牌》：在2013年，基本上沒有同志運動明星有足夠的勇氣出櫃
我們想讓你知道的是
在這本充滿個人色彩的《1.6秒決勝奧運金牌》中，湯姆探討了成長經歷如何形塑他的個人特質，以及他的成功。從他在世界級比賽中培養出的韌性，到他發現自己的性取向時所展現的勇氣，這都是源自於家庭生活為他帶來的視野，以及家人給予的支持。原生家庭、同性配偶、孩子，都是他人生重要的養分。
文：湯姆．戴利（Tom Daley）
二○一三年三月，尼克兒童頻道（Nickelodeon）邀請我飛到洛杉磯擔任「尼克頻道兒童票選獎」的嘉賓，因為我贏得「最受歡迎的英國運動明星」獎項。我在洛杉磯時，一位朋友邀我共進晚餐，他說我也可以帶幾個朋友一起過去；他們說也會帶朋友一起出席。我帶了幾位尼克兒童頻道的團隊成員赴約。
我們大約遲到了四十分鐘，因為尼克兒童頻道的人一直黏在酒吧不肯走；我記得自己試著連哄帶騙地讓他們放下酒杯，但當我們慌張地抵達現場時，所有人都已經坐在那裡等我們了。我的目光馬上被一位有著寬闊肩膀的男子吸引，他坐在餐桌末端的角落，穿著薄薄的紅色帽T及老舊的皮革外套。一頭沙金色的髮絲稍微遮住了眼睛；也許是我的目光停留在他身上好幾秒，我看到他對我微笑。我立刻想：「那是誰？」
我完全不知道誰是蘭斯，或他是做什麼的，過了幾秒，我發現他似乎也對我一無所知（他後來承認他曾在奧運會上看過我，但當時他沒告訴我）。我們進行了糟糕的閒聊，談到在奧運選手村發生的事，以及這些事成為一部浪漫愛情喜劇的潛力。餐桌上的每個人都在聊電視、電影和編劇。我察覺到他應該是個大人物，於是開始在餐桌上笨拙地用手機搜尋他的相關訊息——這是我平常絕對不會做的事，但我通常會特意查詢自己即將見面的人和他們所做的事，這樣我才會有所準備。這對開啟對話非常重要，我不想讓自己出醜，或更糟的是，讓任何人感到尷尬。
我很快就知道他是一名編劇、電影工作者與奧斯卡金像獎得主，也是一位大力支持多元性別認同（LGBTQ+）的運動人士。那天晚餐後，邀請我的朋友要我猜蘭斯的年紀，我猜想他大約二十八歲。當他告訴我蘭斯大我二十歲時，我並不相信他。即使我在維基百科上查到他的出生年份，我也認為是資料錯誤。我對他非常感興趣，並能感受到我們之間立即產生了化學反應。晚餐時，我一直盯著他看，而他也一直捕捉到我的目光，有幾次真的很尷尬，但我的雙眼就是無法從他身上移開。每當他看到我在盯著他看，我就會移開視線，覺得自己被抓包了。
晚餐結束後，我們一大群人一起去喝一杯，蘭斯的助理問我是否能夠把我的電話號碼給蘭斯。我在他的手機記事本輸入了我的號碼，並加上一個眨眼的表情符號。我希望這足以傳達我對他的興趣——他後來說，沒有直男會在他們的電話號碼後面加一個眨眼的表情符號！
果然，隔天早上當我拿起手機時，有一則簡訊說很高興認識我。我整個小鹿亂撞。
那天晚上我們又見面了，而且聊了六個小時。因為我還沒滿二十一歲，在公眾場合不能合法飲酒，他到飯店來找我，從飯店隔壁的In-N-Out漢堡帶了幾瓶健怡可樂，利用房間迷你吧（mini bar）裡小瓶裝的酒做了幾杯調酒。我們這次略過閒聊，很快地聊起更深入的話題。我的父親羅伯於二○一一年因腦瘤過世，那年他才四十歲；而蘭斯的兄弟馬可斯於二○一二年因癌症過世，所以我們聊了各自失去至親的經驗。
他於二○○八年以傳記電影《自由大道》（Milk）贏得奧斯卡金像獎最佳原著劇本，這部電影是關於被暗殺的同志人權運動份子哈維．米爾克（Harvey Milk）的故事。他說贏得奧斯卡獎真的非常美妙，在那旋風般的兩週裡，你能呼風喚雨。然後一切就結束了。回去工作。但一切不再只是關於工作，而是關於要做到什麼程度能贏得更多奧斯卡。我對這點非常有共鳴。他也曾在他的比賽裡位於巔峰，所以我覺得他會了解我正在經歷的事情：現在我贏得了奧運獎牌，我就必須保持在那個高度上。我們都知道，在經過事業最顛峰的高潮後，就會迎來最低迷的低潮。
聊了好幾個小時後，我問他是否學過跳水。
我站起來對他說：「雙手放在你頭上併攏——這就是我們跳水時的入水姿勢。」當他照做時，我俯身吻了他。
突然間，每件事情都串連起來了，變得有意義。雖然我之前曾經有過幾段感情，我想自己從未覺得它們是完全合適的，直到那一刻，我才明白了原因。我曾以為自己戀愛過，但那完全無法和這次相比。
我很快就愛上了蘭斯，覺得自己陷入熱戀——我們經常聊天、以FaceTime視訊，並且互傳訊息；我完全無法不想他。一切發展得非常快，而我對他的愛不斷滋長。
當我從洛杉磯回來時，我第一個就告訴我的朋友蘇菲整件事情的經過。我們去普利茅斯的幾間酒吧玩了一晚，然後回到我家吃披薩。我們兩個都喝了不少，我想那時候自己絕對不會在完全清醒的狀態下告訴任何人我的感受。
「我現在打算說出這件事，然後希望妳或是我們兩個都在隔天早上忘記這段對話。」我喃喃自語。
她看著我，感到十分困惑。
「我在洛杉磯遇見了一個人。我認為他是我想在一起的人。」
「那太好了！她是一個怎樣的人呢？」
「嗯⋯⋯他是個男生。」
「喔，好吧！」她連眼皮都沒眨過一下。「這就是你要告訴我的嗎？噢，我不介意。我很替你開心。」
她給了我一個擁抱，然後我們繼續大啖義式臘腸披薩。
有人知道蘭斯，可以和我談論蘭斯，感覺真的很好。我第一次覺得我可以做自己，不需要像寄居蟹一樣躲起來。
蘭斯是個超級工作狂，他從來不度假或休息。對於前一任男友，他能做到最好的程度就是週末小旅行；他在週五傍晚出門，週六早上就因為沒有帶筆電而變得超級恐慌，所以他必須回家。因此，要開始和一個住在五千英里外、飛行時間十一個小時而時差為八小時的人約會，真的需要很大的勇氣。但我們做到了。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！