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2023/10/22,
商業

《品質評分指南》：Google如何確保高品質的頁面先被搜尋到？靠「評分員」

《品質評分指南》：Google如何確保高品質的頁面先被搜尋到？靠「評分員」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

每次演算法改版之後，Google會呈現2種結果來評斷效果。結果A、結果B，兩種肯定有一種更好。「品質評鑑」是Google長久以來調整演算法的重要依據，直到出現一場悲劇。

可口可樂歷久不衰的秘密配方，Google也有，就是它的搜尋演算法。搜尋引擎是台印鈔機，Google光靠搜尋就貢獻了每年4.86 兆台幣的營收。

許多事業能依靠搜尋排名取得商業流量。有些產業的特定關鍵字，只要排上第1名就能月收破百萬、直接將內容變現。

但這也讓Google更需要嚴加保密自己的演算機制，它不能讓濫用者為了排名利益鑽漏洞、破壞搜尋品質。

搜尋除了商業利益，更是人類擷取資訊的重要依據。假新聞、錯誤資訊可能造成社會動盪，更有可能引發財產和生命的損失。面對「搜尋」不管是為了商業利益或公眾利益，Google都有死命提升品質的使命。

外包之王：品質評分員

Google怎麼判斷每個頁面的品質好壞？靠「評分員」。

Google大量外包，在世界各地找了1萬6000個品質評分員，他們負責研究不同語言、不同地區的網頁。評分員時薪不高，大約是$15美金。

他們在上工之前，必須通過一系列的培訓和考試。其中的考核標準就是Google已經公開、但藏得很深的這一本《品質評分指南》（Search Quality Rater Program Guidelines

厚達177頁的英文電子書，詳盡記載每種型態的頁面要如何給定適當的品質評價。

評鑑品質

Google怎麼確保高品質的頁面先被找到？靠「評分員」。評分員根據厚厚的指南，在不同頁面打上品質評分：

  • 最糟品質 → 低劣品質 → 普通 → 高品質 → 最佳品質
未命名
圖片來源：《品質評分指南》

每次演算法改版之後，Google會呈現兩種結果來評斷效果。結果A、結果B，兩種肯定有一種更好。

怎麼判斷？直接看這兩種搜尋結果列出來的頁面「品質級別」就知道了。

如果A方案呈現的都是「最佳品質」的頁面，而B方案出現的網頁都被打上「低劣品質」，那就代表A方案更值得採用。

「品質評鑑」是Google長久以來調整演算法的重要依據，直到出現一場悲劇。

最糟資訊：納粹大屠殺不存在

在長達58分鐘的紀錄片中，Google完全承認了這件錯誤。

根據知名媒體《The Guardian》報導，當你在2016年搜尋「納粹大屠殺是真的嗎？」Google居然在搜尋引擎上顯示：它不存在。

這場在歷史上對人類影響深遠的重大事件，往往是引發政治動盪、社會不安的關鍵。不管在哪個地區，它都是觸動人們最敏感神經的痛處，絕不能犯錯。所以這項資訊錯置對整個Google團隊來說，無疑是重大打擊。

背後的原理其實很簡單：「品質」和「關聯性」的取捨。

想想看，那些高品質、符合史實的網站，會去故意討論「大屠殺存不存在」這種題目嗎？

不會。它們會直接分析事件脈絡、事發過程、後續省思，不會去問這存不存在。

只有那些品質低劣、甚至內容農場式的網站才會出現「大屠殺不存在」的字樣。當你搜尋這些問題的時候，它們反而成為關聯性最高的頁面。

搜尋必須更重視品質指標，不能只當參考用。

高度吻合、低劣品質

關聯性高，但品質低劣。

  • 搜尋字詞：「納粹屠殺是騙局嗎？」
  • 顯示結果：「它是騙局的原因⋯⋯」
  • 資訊來源：《真相新聞網》；標題 ——〈大屠殺是騙局的原因⋯⋯〉

當品質程度只有7％，但關鍵字吻合程度90％的時候，就容易導致這樣的問題。

搜尋引擎要做的是在「關聯性」和「品質」之間取得平衡。如果太重視品質，就變成只有最權威的少數網站才能佔據排名、讓搜尋結果變得貧乏。

太看重關聯性，就可能出現這種資訊錯置的悲劇。讓專門刷爭議文章、誤導資訊的劣質網站混進搜尋排名裡。

追求品質的四大標準

針對特定領域關鍵字，Google嚴格限制品質——只有品質最高的內容才有資格競爭排名。

品質有四大標準：經驗、專業、權威、信任。它被Google稱為E-E-A-T，分別是每個項目的英文字母開頭。

  • 經驗值（Experience）：你有沒有第一手經驗？例如：推薦商品，你是真的自己用過產品？還是只總結他人心得？
  • 專業度（Expertise）：你是不是領域專家？比如：撰寫行銷知識的作者是多年經驗的從業人員，還是實習生？
  • 權威性（Authoritativeness）：這是不是公認的可靠資訊？內容的網站和作者有沒有被公眾認可、是大家信賴的引用來源？
  • 信任感（Trust）：「信任」是E-E-A-T家族中最首要的項目。不具備信任度的頁面，只能給定最糟品質的評分。例如：主張地球是平的、專門用來詐騙的網站、宣稱大屠殺不存在。就算這些知識的作者有很高的專業、具備非常深厚的經驗，評分也要一樣。缺乏信任的頁面，必須給最低品質的評價。

信任，就是由E-E-A-T組成。

未命名
圖片來源：作者提供（資料來自《品質評分指南》）

要錢，還是要命？

不知道你有沒有注意過，凡是牽涉醫療、藥材保健的相關知識，Google幾乎都只讓醫院、政府機關排名在前面。

如果你是中小企業，是素人部落格，那麼有些字詞你永遠進不去首頁。這是因為Google把它們的命運用演算法「寫死了」。

針對「要錢要命」的領域，關鍵字必須強調最高品質。

這個領域叫做 YMYL，就是Your Money Your Life（要錢還是要命）的第一個字母。

不管從商業利益，或是社會安全的角度來看，Google絕不能接受使用者透過搜尋引擎查到傷害自身的資訊。這會造成財產損失、甚至健康安全受到威脅。

所以牽涉金融、牽涉人身安全的字詞，排名難度會是「地獄級」。你需要達到最高的E-E-A-T水準，才有資格參戰。

低劣品質

低劣的E-E-A-T品質是怎樣的？Google的評鑑指南給了詳細的實際案例。

主要重點有以下：

  • 內容作者沒有足夠專業
  • 內容的作者缺少適當的第一手經驗
  • 核心內容製作不用心、沒有原創性、有部分錯誤資訊

具體的案例像這樣：文章列出了一串最推薦的吸塵器，但是產品照片和心得都是從其他網站上搬運過來，重新排列組合換句話說。

內容創作者只有展現最低程度的心力、原創性，所以在低度用心，不具備第一手經驗的條件下，這個頁面應該要給予低劣品質的評分。

最佳品質

最佳的E-E-A-T品質又是如何？

重點有以下：

  • 網頁具有極高價值
  • 核心內容高度用心、原創，展現出作者的水準和才華
  • 網站和作者在頁面探討的主題具備了正面的聲譽和評價

具體的案例像這樣：賣背包的產品銷售頁，上面有極詳盡的產品資訊、下單指示。網站本身是非常知名的品牌（L.LBean），尤其是背包類產品。頁面上有非常豐富的產品訊息，包含超過600個顧客心得。

追求卓越只會加分、不會扣分

面對「生命財產」類型的關鍵字，品質評鑑的標準格外重要。

但是品質評鑑的標準其實不只有「要錢還是要命」的領域有用，每個關鍵字都受E-E-A-T訊號的影響。


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